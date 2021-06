Ferrari ukázalo převratný nový motor, je tím relativně nejsilnějším na celém světě před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Od Ferrari nikdy není na místě čekat málo, tento stroj ale překonavá veškerá očekávání. Zatímco svět čekal nový základ, Italové se vytasili se strojem s 830 koňmi a stovkou za 2,9 sekundy.

S elektrifikací automobilové branže je třeba počítat, ať už se nám to líbí, nebo ne. My s tím problém nemáme, tedy neměli bychom, kdyby elektrické a hybridní pohony volně soutěžily na otevřeném trhu s těmi ostatními a každý by si mohl vybrat, co je jeho potřebám či srdci nejbližší. Problémem je, že elektrifikace je nám předkládána jako jediné, politicky tlačené řešení. Že taková cesta vede leda do pekel, aktuálně uvádí hned 171 vědců, kteří píší Evropské komisi, že při výpočtu čistoty elektromobilů došlo na zásadní chyby.

Nechme nyní stranou jak onen apel, tak onu diskutabilní ekologičnost. Místo toho se můžeme zaměřit na pozitiva, jež jsou s elektrifikací spojená. I částečně elektrický pohon sice přihazuje kila na palubu, ale také snadno přidá spoustu výkonu. A v případě kompenzace hmotnosti exotickými materiály může hlavně sportovní auta učinit ještě rychlejšími a zběsilejšími. Důkazem je nové Ferrari 296 GTB, které jako první model značky od legendárního Dina 246 používá šestiválcový motor, navíc spojený s elektromotorem.

Pro Ferrari je to tak malá revoluce a jakkoli může podobný downsizing vypadat jako ústupek, nový pohon rozhodně má čím zaujmout. Spalovací jednotka o 2,9litrovém objemu počítá s rozevřením válců v dosti širokém úhlu 120 stupňů, v čemž se shoduje s šestiválcem McLarenu Artura. Oba výrobci k této koncepci přistoupili mimo jiné proto, aby mohli snížit těžiště a umístit turbodmychadla mezi obě řady. Motory jsou díky tomu kompaktní a umožňují kýženou hybridizaci. Zatímco však Britové elektromotor využili pro zpátečku a převodovce tak dodali jen stupně pro jízdu vpřed, Ferrari zůstává u klasiky.

Znamená to tedy, že elektromotor umocňuje jízdní dynamiku a snižuje spotřebu. K dobru přitom dává 166 koní, zatímco třílitrový šestiválec byl naladěn na 663 koní, což z něj dělá s 221 koňmi na litr objemu relativně nejsilnější motor světa. Celkově pak má řidič pod pravou nohou 830 koní výkonu a 740 Nm točivého momentu, s nimiž vůz zvládne sprint na stovku za 2,9 sekundy a na dvoustovku za 7,3 sekundy. Ve druhém případě je tak novinka o tři desetiny rychlejší než osmiválcové F8 Tributo, které s časem 1:21 rovněž o 1,5 sekundy poráží na okruhu Fiorano.

Elektromotor umístěný mezi šestiválcem a osmistupňovou automatickou převodovkou doprovází baterie o kapacitě 7,45 kWh umístěné pod podlahou. Mají vydržet na 25 kilometrů čistě elektrické jízdy. Automobilka přitom již nezmiňuje, na jaké tempo je v takové chvíli omezena nejvyšší rychlost, při využití celé soustavy je však maximem 330 km/h. Za tím kromě ústrojí stojí i aerodynamická karoserie inspirovaná mimo jiné závoďáky ze 60. let.

V tomto ohledu musíme zmínit především aktivní zadní spoiler, který v rychlosti 250 km/h zvyšuje přítlak na 360 kg. Stejně jako je potřeba upozornit na neobvykle tvarovaný středový sloupek, který přechází ve střechu a jasně naznačuje, jakým směrem se vydá otevřená verze. Ta pochopitelně bude hybridním ústrojím disponovat rovněž, stejně jako uvidíme kombinaci benzinového šestiválce a elektromotoru pod kapotou chystaného SUV Purosangue.

Novinka je 4 565 milimetrů dlouhá a počítá s rozvorem 2 600 mm. Hmotnost pak činí 1 470 kg, jde však o údaj bez náplní. Mimo to je kupé s touto hodnotou spojené pouze ve chvíli, kdy zvolíte příplatková karbonová kola (-7 kg) a doplňkový paket Assetto Fiorano (-12 kg). Jeho součástí jsou jak doplňky karoserie z uhlíkových vláken, tak odlehčené zadní okno, tlumiče Multimatic a lepivější pneumatiky Michelin Cup 2 R.

Základní cena vozu činí 269 000 Eur (cca 6,84 milionu korun), přičemž zákazníci mohou s prvními exempláři počítat zkraje příštího roku. Tedy ti evropští, do Spojených států a zbytku světa se nové Ferrari 296 GTB dostane o trochu později. Možná i proto, že emisní normy mimo starý kontinent jsou vůči spalovacím motorům o něco vlídnější a Italové tak vlastně nemají motivaci dodávat tamním zákazníkům něco jiného než osmiválce a dvanáctiválce.

Ferrari 296 GTB je prvním šestiválcovým modelem značky od Dina 246, které ovšem oficiálně loga maranellské automobilky nenosilo. Samotný šestiválec pak má vůbec nejvyšší litrový výkon mezi současnými produkčními vozy. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

Petr Prokopec