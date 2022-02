Ferrari ukončilo prodej posledních ryzích modelů bez turba a elektřiny, je to konec jedné éry před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Člověk nikdy nemá říkat nikdy, však možné je vždy cokoli. Ale protože si manažeři bojující za zachování takových aut v nabídce nedávno museli sbalit fidlátka, je zkrátka nanejvýš pravděpodobné, že takové Ferrari se do prodeje už nikdy nevrátí.

Co si představíte, když se řeknete Ferrari? Vzpínajícího se koníka? Jistě. Červenou barvu? Ano. A uječený dvanáctiválcový motor? Zcela nevyhnutelně, pokud vás kontakt se značkou Ferrari nepoznamenal jen skrze přívěsek na klíče, parfém nebo třeba čepici.

„Neprodávám auta. Prodávám motory. Auta přidávám navíc zdarma, protože v něčem ty motory musí držet,” řekl kdysi Enzo Ferrari, legendární zakladatel značky. Motory byly zkrátka pro tyto vozy vždy definující a o těch dvanáctiválcových to platilo obzvlášť. Také z toho důvodu existovaly plány samotného technického šéfa, jak je dále udržet při životě v jejich ryzí formě i v dobách Euro 7 a zdál se tím být skutečně posedlý. Jenže tento člověk si nedávno po konfliktu ohledně dalšího směřování značky musel v Itálii s dalšími balit kufry a budoucnost V12 byla rázem nejasná.

Teď už není prakticky žádná a je to smutné, třebaže po výše zmíněném dění tento krok nepřekvapí. Od dealera Ferrari jsme dostali informaci, že modely Ferrari 812 Superfast a GTS (limitované verze Competizione byly rozprodány už dříve) nelze dále objednat do výroby. Automobilka nám nyní oficiálně potvrdila, že prodej těchto vozů byl celosvětově ukončen, i když poptávka po něm zůstává silná a loni se postaral o 17 % všech prodejů značky. To jsou pořád tisíce aut za rok. Takto ale bylo rozhodnuto, V12 si se zelenou a nikoli červenou budoucností Ferrari zjevně netyká.

Ferrari dále konstatuje, že všechny dosud přijaté objednávky budou vyřízeny a že ukončení výroby není dáno tím, že by byla vyprodána plánovaná produkční kvóta či zbýval už jen omezený čas pro výrobu tohoto vozu. Italové naopak nechtějí upřesnit, kdy skončí se samotnou výrobou, neboť produkce prý bude pokračovat tak dlouho, dokud nebude realizováno 100 % dosud přijatých objednávek. To je na jednu stranu sympatické, na tu druhou se ale konci modelu 812 divíme.

Tak či onak jde o konec jedné éry. Automobilka je do budoucna oddaná elektrifikaci a pokud se nějaký dvanáctiválec vrátí, bude hybridizovaný. Jedinou výjimkou mohou být různé exkluzivity stojící mimo běžné modelové řady, ale to budou produkty za desítky milionů předem rozprodané hrstce nejvěrnějších zákazníků. S „čistými” V12 je prostě v případě sériové výroby konec a nezbude než se s tím smířit.

Za Ferrari 812 Superfast (a otevřeným GTS) se zavřela voda, nový vůz s motorem V12 bez čehokoli dalšího už dnes neobjednáte a vrátit do běžné nabídky se už nikdy nemá. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.