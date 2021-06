Fiat hraje o všechno, vsadil jen na auta, která skoro nikdo nechce před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Když někdo podobné plány avizuje bez předchozí zkušenosti, pozitivní očekávání lze ještě pochopit. Italskou automobilku ale mohl varovat absolutní nezájem o jeho elektrický Fiat 500, tak proč plánuje nabízet jen takové vozy?

Darwinovou cenou je míněno ironické ocenění lidí, kteří se rozhodli prospět světu tím, že z něj naprosto hloupým způsobem odešli. Poslední dobou ovšem máme pocit, že rozdávat by se mohla i v automobilovém světě. Již několik výrobců přišlo se závazky související s úplným přechodem na elektrický pohon, které ve stínu okolností působí přinejmenším bláhově.

Když někdo takové vytahuje bez jakékoli zkušenosti s elektrickými vozy pod dojmem aktuálních nálad a plánovaných regulatorních opatření, dá se to ještě pochopit jako přílišný optimismus. Dnes ale své elektrické touhy odhalil italský Fiat, který chce od roku 2025 končit se spalovacími jednotkami a od roku 2030 prodávat pouze auta s elektrickým pohonem. Sám přitom musí vidět, jak mizivý je o taková auta zájem. Italská automobilka loni v Evropě prodala 475 041 vozů, po elektrickém Fiatu 500 nicméně nesáhlo ani 7 tisíc lidí a 22 tisíc vozů zůstává vyrobených na skladě. A to značka v době premiéry prohlašovala, že ročně osloví alespoň 80 000 zákazníků.

Jinými slovy, elektrický Fiat 500 je naprostým propadákem se zlomkovým než plánovaným odbytem, čemuž se nakonec nemůže nikdo divit. K mání je sice od 630 tisíc korun, ovšem v té chvíli dostáváte baterii o kapacitě 23,8 kWh a tedy dojezd vhodný na jednu cestu do supermarketu a zpátky. Pokud ovšem zatoužíte po lepších parametrech, musíte již z kapsy vytáhnout 735 000 Kč. Stále ovšem budete vlastnit jen auto do města, které sice může parkovat kdekoliv, ovšem kdekoliv jej nedobijete.

Zákazníci se tedy vyjádřili jasně, Fiat je nicméně neposlouchá a v hledáčku má evidentně jen bruselské emisní limity. Vše tedy sází na jedinou kartu, což je ostatně strategie, se kterou jsou spojené i další části koncernu Stellantis, tedy Alfa Romeo a Lancia. Také tyto značky totiž hodlají být pouze elektrické, stejně jako je jen s alternativním pohonem spojováno DS. A ani další francouzské značky již při pohledu na spalovací agregáty nejásají nadšením.

Znamená to tedy, že tímtéž směrem se nyní hodlá vydat velká část automobilové branže. V takové chvíli je nicméně jisté, že masivní zlevnění, se kterým Fiat počítá, je nereálné. Vzácných kovů potřebných na baterie i elektromotory je totiž nedostatek již nyní, kdy elektromobily mají jen velmi malý podíl na registracích. Jakmile ale začne jejich produkce narůstat, stanou se lithium, nikl, mangan a další materiály ještě vzácnějšími. A tedy pochopitelně dražšími.

Odehrát se samozřejmě může průlom v technologiích, nicméně na ten se v případě baterií čeká už přes 100 let. Ten nepřichází a sázet na to, že během dalších 4 až 9 let přijde a umete Fiatu cestu k úspěchu je riskantní a podle nás nerozumné.

Elektrický Fiat 500 je propadák, ani to ovšem nezabránilo italské automobilce, aby vyjádřila svou víru v alternativní pohon. Od roku 2030 tak již nechce vyrábět a prodávat auta se spalovacími motory. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

