Firma předělávající Porsche 911 na elektrický pohon zkrachovala, nic jiného se ani nedalo čekat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Voitures Extravert, tiskové materiály

Upřímně, kdo soudný by si nechal zdevastovat zážitek z jízdy, použitelnost i zůstatkovou hodnotu Porsche 911 předěláním na elektrický pohon? Firma Voitures Extravert dělala přesně to a její aktivity skončily krachem.

Představte si, že si pořídíte náhrdelník z obrovským diamantem zasazeným do přívěsku. Ten si ovšem za peníze necháte vydloubnout, zahodit a nahradit zirkonem. Dává vám to smysl? Nejspíš nikoli, ostatně podobné jednání lze očekávat pouze od bláznů. A právě z těchto důvodů vždy koukáme velmi překvapeně na každého, kdo se rozhodne vzít klasický sportovní automobil, vyndat jeho spalovací motor a nahradit jej elektrickou jednotkou. Něco takového totiž vážně nemá šanci na výraznější úspěch, je to z valné většiny devastace vozu, za kterou si musíte zaplatit.

O nevyhnutelných koncích takových aktivit se nejnověji přesvědčila nizozemská společnost Voitures Extravert založená Martijnem van Dijkem a Jurgenem Moermanem. Ti doufali, že když koupí v klasickém Porsche 911 Carrera nahradí benzinový motor bateriovým pohonem, vizuálně a vlastně i částečně technicky vůz posunou na úroveň S, a přihodí nemalou ziskovou marži, lidé budou své nadité prkenice otevírat s nemalým nadšením. Jenže místo toho, aby nyní přehazovali finance vidlemi, zavírají krám - Voitures Extravert totiž vyhlásila bankrot.

Dle van Dijka a Moermana má za vším stát „všivácký lidský faktor“, jak svého času zmiňoval Jean-Paul Belmondo. Německý dodavatel některých komponentů, hlavně pak karoserií, měl totiž dle nizozemské společnosti soustavně výrobní potíže. A stejně tak i finanční, o kterých svým partnerům neřekl. Proto již v roce 2023 začalo docházet na zpoždění objednávek. Firma Voitures Extravert se pak sice loni v létě měla pokusit výrobu převzít a pokračovat jen sama o sobě, ovšem ani to nepomohlo.

Zákazníci totiž začali ztrácet trpělivost a požadovali zpět své peníze. Nejednalo se přitom o malé částky, neboť elektrická Carrera RS startovala na 399 990 Eurech, tedy na více než 10 milionech korun, to když jste chtěli auto komplet, s dodáním vlastního základu přestavby byl výsledek levnější. Tak či onak mohla klientela očekávat 308 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu, případně si mohla ještě připlatit za výkonnější variantu disponující 395 koňmi a 1 025 Nm. Nicméně k tomu asi příliš svolná nebyla, a to i kvůli bateriím o kapacitě 59 kWh (ekvivalent 15litrové nádrže na naftu).

Právě v nevyhovující technice a také devastaci historické hodnoty vozu bude zjevně zakopán pes, byť zmínky o potížích německého dodavatele nejspíše budou rovněž pravdivé. Jenže Nizozemci měli potíže již v roce 2023, který uzavírali se ztrátou 865 tisíc Eur (21,8 milionů Kč) a celkovým dluhem 2,7 milionu Eur (68 milionů Kč). Ten se kumuloval od roku 2019, kdy se svou elektrickou konverzí přišli. „Možná jsme tuhle společnost řídili až moc romantickým způsobem,“ říkají tak nyní pro Quote.

Pokud tedy prý van Dijk a Moerman zkusí do téže řeky vkročit znovu, půjdou na to prý chytřeji a nejprve si zajistí startovní kapitál ve výši 5 milionů Eur (126 milionů Kč). Ovšem proč by jim měl někdo půjčovat, když tady pšenka evidentně nekvete? To je otázka, na kterou momentálně odpověď neexistuje - podobně jako opravdu neexistuje důvod, proč chtít zrovna klasické Porsche 911 předělané na bateriový pohon. To opravdu již můžete za peníze nahrazovat diamanty zirkonem.

Překonvertované Porsche 911 Carrera mělo zvládnout na jeden zátah 400 km. Jenže při sportovní jízdě byste baterie o kapacitě 59 kWh reálně „vycucli“ spíše po pár desítkách kilometrů. V takové chvíli ovšem asi jen stěží někdo otevře s nadšením peněženku a vyndá z ní minimálně 10 milionů korun, zvlášť když o takové auto bude stát málokdo další. Foto: Voitures Extravert, tiskové materiály

Zdroj: Quote

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.