Firma Vietnamce, který nadělal miliardy na nudlích i v ČR, konečně pustila do prodeje levné auto. Dává aspoň nějaký smysl před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast

Dosavadní pokusy zaujmout byly podle nás mimo mísu a vůbec nekorespondovaly s tím, odkud automobilka VinFast pochází a s čím dosud její zakladatel dokázal uspět. Nový model VF3 s cenou od 216 tisíc Kč je jiný a bez šance na úspěch není.

Vietnamská automobilka VinFast měla v roce 2017, kdy přišla na svět, spoustu sebevědomí. Něco takového bylo ostatně jejímu zakladateli, Pham Nhat Vuongovi, vždy vlastní. Studovaný geolog se svému původnímu povolání nikdy nevěnoval, místo toho se po absolvování univerzity v Moskvě přesunul Ukrajinu, kde založil firmu Technocom, jež se navzdory svému jménu soustředila na potravinářské produkty, zejména na výrobu instantních nudlí. To byla jeho „success story”, která vyústila v prodej společnosti gigantu Nestlé za více jak 3 miliardy Kč. Takhle se vypracovat chtělo odvahu, stejně jako vydělané peníze vzít a vrhnout je do dalšího podnikání.

Automobilka VinFast se stala jedním z cílů a své odvážné plány zpočátku plnila. Stál za tím fakt, že její prvotiny LUX A2.0 a LUX SA2.0 byla starší BMW opatřená zcela novou karoserií od Pininfariny. Sedan i SUV přitom byly k mání za příznivé ceny, za hubičku pak byl nabízen třetí model v řadě, a sice městský vůz Fadil. I ten přitom vycházel z techniky zavedené značky, na změnu designu ale již nedošlo. Místo toho VinFast koupil kompletní licenci od General Motors, na jejímž základě pokračoval ve výrobě Opelu Karl.

Bylo to chytré, takříkajíc „phamnhatvuongovské”, výsledkem byla auta se zajímavým poměrem hodnoty a ceny. Jenže poté se Vietnamci rozhodli, že svět oslní vlastní technikou. To by nevadilo, kdyby nespočívala v problematickém bateriovém elektrickém pohonu, který dostalo i vlastní SUV VF8. Oslnit přitom mělo hlavně Ameriku, zrovna tam se ovšem stalo totálním fiaskem, které možná pohřbí šance značky na jakýkoli další úspěch. Automobilka totiž musela řešit spoustu kritiky jak ohledně samotného auta, tak ohledně zacházení s novináři či zákazníky.

Nyní VinFast zahájil prodej své zatím poslední novinky, modelu VF3. Jak již z názvu vyplývá, půjde o mnohem menšího sourozence výše zmiňované „osmičky“ a „devítky“, o které zatím řeč nebyla. VinFast tak svým způsobem navazuje na Fadil/Opel Karl, který měřil 3 675 milimetrů na délku. Byť v tomto případě zde máme ještě menší vůz, neboť VF3 má na délku jen 3 200 mm. Vietnamci ovšem dodávají, že dovnitř by se bez problémů měla vejít čtveřice cestujících. Či případně až 550 litrů nákladu, pokud sklopíte opěradla u zadní lavice.

Vůz dostal do vínku opět elektrický pohon, ostatně s tím spalovacím už VinFast nic nevyrábí, přesto se dokázal vymanit aspoň z pasti vysokých cen. Ostatně na domácím trhu si vůz během prvních 66 hodin prodeje připsal 27 649 objednávek, a to jistě hlavně díky tomu, že jeho základ stojí o polovinu míň než nejlevnější vůz ve Vietnamu, který má spalovací motor. Výměnou za to ale nepřekvapivě trpí omezenou využitelností, především ale „není celý”.

VF3 totiž disponuje elektromotorem naladěným na 44 koní, se kterým je spárována baterie o kapacitě 18,64 kWh. S tou je sice možné urazit až 215 km na jedno nabití, jde však o údaj vycházející z někdejšího normovaného cyklu NEDC. Realitou tak bude zhruba polovina, i proto VinFast svou novinku prezentuje jako auto do města, které by mělo zaujmout mladou klientelu. Ta v rámci dosavadních objednávek mohla počítat s částkami startujícími na 235 milionech vietnamských dongů (cca 216 tisíc Kč).

Za tuto částku ovšem dostanou VF3 bez baterií, které si lidé mohou pronajmout. Pokud si ovšem vůz chtějí koupit i s oním menším paketem, musí sáhnout do kapsy pro 322 mil. VND (asi 296 tisíc Kč). To je na jedné straně pořád relativně málo, i proto VinFast chce novinku ještě letos nabízet na Filipínách a od příštího roku také v Evropě a USA. Jenže cestou na tyto trhy VF3 zcela nepochybně podraží, ve Státech se má dle odhadů prodávat za necelých 20 tisíc dolarů, což odpovídá našim 461 tisícům Kč.

Levnější než VF3 tak bude jak Mitsubishi Space Star, tak Nissan Note. A to jsou větší auta s prakticky neomezenou využitelností. A podobně tomu bude v Evropě, kde jde mimo jiné koupit Hyundai i10 s 3 670 mm na délku, které s využitím všemožných bonusů aktuálně startuje na 239 990 Kč. V té chvíli si nemusíte nic pronajímat, nemáte ani obavy týkající se dojezdu. Přesto máme pocit, že je VF3 prvním elektrickým autem od VinFastu, které dává alespoň nějaký smysl. Jak na něj budou reagovat zákazníci mimo jeho domovinu, teprve uvidíme.

VF3 nevypadá špatně a za ceny startující na 216 tisících Kč není drahý. Dostanete ale auto bez baterky, které jinde než ve městě poslouží stěží. Foto: VinFast

Zdroj: VinFast

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.