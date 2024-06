Firma začala prodávat obrněný VW Golf, „lidový tank” odolá i střelbě z AK-47 před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SVI Engineering, tiskové materiály

Když už se nějaká firma pustí do pancéřování aut, obvykle jde o luxusní limuzíny a SUV, které slouží lidem majícím dost důvodů se o sebe bát i dost peněz si za větší bezpečnost připlatit. V Jihoafrické republice ale panují jiné pořádky.

O jihoafrické společnosti SVI Engineering dnes nebude řeč poprvé. Na její produkty jsme v minulosti již narazili, třeba v souvislosti s upravenou Toyotou Land Cruiser, která se dočkala 100kilové přední radlice. S její pomocí se dokáže dostat prakticky skrze cokoli, určena je ale primárně na destrukci barikád. Je přitom jedno, zda jde o cihly a kameny či hořící pneumatiky, překážkou v cestě není pomalu nic. Letos pak japonský pick-up dostal dokonce i kulomet.

Firma se nicméně již od roku 2004 specializuje hlavně na pancíř, kterým běžně osazuje luxusní limuzíny či SUV. Tentokrát ovšem přišla řada na Volkswagen Golf GTI, což je krajně neobvyklé. Pokud totiž dochází k úpravám německého kompaktu, pak je u toho navyšování výkonu a snižování světlé výšky. Nyní tu ovšem máme zvýšení hmotnosti a zhoršení dynamiky. To asi nejsou vlastnosti, které by člověk po zásahu úpravců u GTI očekával, na druhou stranu se však zvýšila i šance, že přežijete přepadení, která bohužel v JAR nejsou ničím výjimečným.

Jihoafričané Golfu dodali ocelové pláty, které zamířily do oblasti dveří, sloupků i střechy. GTI se dále dočkalo zakázkové přepážky oddělující zadní sedadla od zavazadelníku, načež nebylo třeba upravovat zadní víko. To pochopitelně přispělo k nižší ceně, hmotnost pak vylétla nahoru jen o 340 kilo. Vůz tedy váží 1 770 kg, což dnes již není hodnota, nad kterou by kdokoli zvedal obočí i u standardních aut. S ohledem na veškeré úpravy je tak třeba smeknout.

SVI se dále zasadilo o ochranu některých motorových komponentů, stejně jako byla uzavřena do neprůstřelné schránky baterie. Dorazila i zesílená okna, přičemž pouze to u řidiče lze zhruba do půlky otevřít. Všechna zbývající jsou ale kvůli bezpečnostním důvodům zafixovaná. Zvýšené hmotnosti pak byl uzpůsoben i podvozek, o kolech a hlavně o pneumatikách se ovšem Jihoafričané nezmiňují. Pokud by ale obutí nebylo aspoň typu run-flat, celá konverze by postrádala smysl.

Jak moc se změnila dynamika vozu, SVI již neupřesnilo. Firma nicméně uvádí, že úpravám se může podrobit nejen Golf GTI, ale i provedení R. To pak možná s ohledem na pohon všech kol a vyšší výkon bude i vhodnější. Ať se nicméně rozhodnete pro jakoukoliv variantu, můžete v případě karoserie počítat s balistickou ochranou B4+, což znamená, že skrze ony 35 mm tlusté pláty neproniknou ani útočné pušky. Okna pak odolají i čtyřem dávkám ze samopalu AK-47.

Modifikace vozu zaberou zhruba 3 měsíce, přičemž zaplatit za ně musíte necelý milion korun. Dárcovský vůz ovšem musíte Jihoafričanům dodat zvlášť. Faceliftovaný Golf GTI přitom u nás aktuálně startuje na 1 044 900 Kč, za což dostáváte mimo jiné 265 koní. S těmi je možné bez pancíře zrychlit na stovku za 5,9 sekundy a dosáhnout nejvyšší rychlosti 250 km/h.

Golf GTI se v dílnách jihoafrické firmy dočkal ochranného pancíře. Nebýt však grafických polepů a majáků, nikdo by netipoval, že to není sériové provedení. Foto: SVI Engineering, tiskové materiály

Zdroj: SVI Engineering

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.