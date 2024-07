Ford Capri je zpátky jako naprosto zbytečné, nepřitažlivé, nic neřešící auto znesvěcující slavné jméno kopií roky starého Polestaru před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Čekali jsme málo, ale tohle je taková bída, že to ve špatném slova smyslu překonává i naše nejhorší představy. Nový Ford Capri „compliance car” jako vyšitý, který zaujme snad leda svou neschopností jakkoli pozitivně zaujmout. Zvlášť pak při jeho cenách.

Již párkrát jsem na sebe prozradil, že Ford býval mou krevní skupinou. Jakožto majitel Escortu GT, který mohl kdykoli naskočit také za volant rodinného Focusu, Mondea, Fiesty a Transitu, jsem modrému oválu fandil a někdy i přivíral oči nad některými jeho slabinami. Ford totiž sice exceloval v oblasti řízení, řazení či podvozku a řidičsky zajímavá auta nabízel za zajímavé peníze. A těm, které tyhle vlastnosti zase tak nezajímali, pořád dokázal dodat prakticky velmi dobře použitelné stroje v poměru hodnoty a ceny.

Tyto ideály ale Ford postupem času stále více házel za hlavu a s konkurencí začal stále více prohrávat. Na kolenou ho pak napadla skvělá věc - vsadit všechno na elektrickou kartu. Na přechod k dobíjecím hybridům a elektromobilům mělo dojít během pár let, během nichž by z nabídky byly vyřazeny všechny spalovací bestsellery od Fiesty po Mondeo. Modrý ovál už teď ví, že to byla „pitomá vize” a takové plány zrušil, směřování automobilky je ale plavbou Titaniku, který během chvíle nenasměrujete jinam. A tak se z dopady oné „pitomé” strategie budeme potýkat ještě nějaký ten pátek.

Se spalovacími bestsellery je tedy amen, zůstává jen Focus, který má skončit se závěrem letošního roku. Novinkami se pak stávají nemastné a neslané elektrické vozy, které navíc stále častěji vycházejí z poněkud překvapivé spolupráce s konkurenčním VW. Tedy automobilkou, jejíž elektrická architektura MEB byla nekonkurenceschopná už v době, kdy byla poprvé představena. Tehdy se psal rok 2019, dnes jsme o pět let dál.

Modrý ovál už stejně jako VW musel pochopit, že vozy jako ID.4 a ID.5 nebudou prodejní šlágry. Jenže Titanic se vážně nedá rychle zastavit, a tak byl loni představen Ford Explorer EV, tedy variace na ID.4. Ten u nás startuje na zvýhodněné ceně 1 169 900 Kč, za což dostáváte 286 koní a baterie o kapacitě 77 kWh spojené s dojezdem 602 km, jenž byl ovšem vycucán z laboratorního palce. Varianta AWD pak kromě druhého motoru a 340 koní dostala paket o kapacitě 79 kWh, s nímž má zvládnout 566 km.

Explorer EV je ovšem pouze jedním vagónem onoho rozjetého vlaku. Tím dalším je Capri, o jehož návratu jsme se poprvé zmiňovali před dvěma týdny. Již tehdy jsme naznačovali, že nepůjde o pohledné kupé, jako tomu bylo v 70. a 80. letech minulého století. Místo toho zde máme bratříčka VW ID.5, tedy elektrické SUV-kupé. I tento model je postaven znovu na architektuře MEB, očekávat tak lze mnohé technické limity. Třeba i maximální dobíjecí výkon 185 kW.

Elektrické Capri bylo odhaleno rovnou i s českými cenami, základ osazený stejnou technikou, jako je tomu u Fordu Explorer EV, tak vychází na 1 229 900 Kč. Díky splývavé zádi byl přitom jeho dojezd navýšen na 627 km, stovky ale dosahuje za stejných 6,4 sekundy jako jeho konzervativněji střižený příbuzný. A neliší se ani maximálka 180 km/h. Podobně je pak na tom Capri AWD, u kterého svítí dojezd 592 km. Kromě toho pak za 1 329 900 Kč dostáváte 5,3sekundovou akceleraci.

Je tohle, po čem lidé touží? Soudě dle toho, že neboduje ani ID.5 (dle SDA letos v ČR 12 prodaných aut, o 78 procent míň než loni, bez legrace), které přitom startuje na 1 079 900 Kč, tomu tak není. Fordu pak sice lze dát kredit za to, že od sebe oba vozy výrazně odlišil, přičemž třeba čelními LEDkami odkázal na Capri první generace, zatímco těmi zadními na třetí generaci. Jenže výsledek ve finále nepůsobí jako moderní odkaz na někdejší přitažlivé kupé. Spíše než co jiného zde máme kopii Polestaru 2, u nějž se změnila příď a nehezky nafoukla záď.

Švédský elektromobil přitom taktéž u publika neboduje (letos se v Evropě dle JATO Dynamics prodejně propadá dokonce o 80 procent), pročež je vskutku otázkou, jak chce Ford zvrátit nepřízeň osudu. Ani 14,6palcový displej multimédií totiž není něčím, co by dnes branži posunulo o pár kroků dále. Automobilka má navíc ve svém portfoliu Mustang Mach-E, který je z našeho úhlu pohledu hezčí. Je také větší a tedy prostornější, rychlejší a především levnější.

Nový Capri působí jako naprosto zbytečné, nepřitažlivé, nic neřešící auto znesvěcující slavné jméno kopií dnes už 4 roky starého Polestaru, které snad ani nemá šanci dočkat se jakýchkoli úspěchů. Je to „compliance car” svého druhu, vůz udělaný jen proto, že se po automobilkách chce, aby něco takového nabízeli. Lidé po takových drahých nesmyslech nestojí, tomu budou nejspíš odpovídat i jeho prodeje.

Nové Capri vzhledově zaujme snad jen tím, že vypadá jako kopie Polestaru 2, což není zrovna úspěšný elektromobil. V rámci techniky se neliší od Volkswagenu ID.5, což taktéž není úspěšný elektromobil. Přitom je dražší než rychlejší Mustang Mach-E, což, světe, div se, také není úspěšný elektromobil. Jaký osud tedy asi novinku čeká? Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

