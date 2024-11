Ford pro nezájem omezil výrobu svých elektrických novinek, sotva je začal prodávat. Zaměstnanci budou dva týdny z měsíce doma před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Kdo to jen mohl čekat? Ford bez rozmyslu hodil na trh hned dva modely, o které ho nežádal prakticky nikdo. A teď se diví, že je skoro nikdo nekupuje ani ve chvíli, kdy čerstvě vstoupily do prodeje.

Když Ford začal letos na jaře prodávat nový Explorer EV, označili jsme ho za „zbytečný a takřka neprodejný”. Když se později vytasil s novým elektrickým Capri, nebyli jsme z toho o nic víc nadšení, schytal to jako „naprosto zbytečné, nepřitažlivé, nic neřešící auto”. Někteří to označili za „ošklivá slovíčka”, ale jak jinak šlo tyto vozy realisticky hodnotit?

Kdokoli, kdo je přijal byť jen neutrálně, si lhal do vlastní kapsy. Však kdo Ford o taková auta žádal? Jaký problém zákazníků řeší? S čím zajímavým přichází? Jaký poměr hodnoty a ceny s nimi dostanete? Odpovědi na tyto a další otázky budou bezvýhradně negativní - jsou to ryzí „compliance cars”, auta ušitá na míru přerozdělovacím mechanismům EU, která svou povahou naprosto ignorují fakt, že je někdo musí koupit. Jsou úplně tím samým, čím je nová Škoda Elroq, snad jen s tím rozdílem, že škodovka vypadá aspoň snesitelně a automobilka si ji s pomocí techniky VW udělala sama. Ford nezvládl ani to, oba vozy jsou též překarosovanými Volkswageny ID, v jeho případě produkty konkurenční automobilky.

Nedokázali jsme si představit, kdo by si vůbec takové auto měl důvod koupit, však proč by to někdo měl dělat? A tak to také skoro nikdo nedělá. Je jedním slovem fascinující, že tento stav nastal hned po začátku výroby, neboť v tu chvíli se obvykle i pro sebevětší pitomost najde dost kupců, kterým je z nějakých iracionálních důvodů sympatická. Tohle plácnutí do vody si ale nezískalo ani takovou pozornost.

Informuje o tom Kölner Stadt-Anzeiger a je to vážně peprné čtení. Lokální noviny totiž zjistily, že továrna Fordu v Kolíně nad Rýnem, do které Ford investoval asi 48 miliard, aby přestala vyrábět žádané zboží a místo toho přešla na tyto elektrické nesmysly, pojede do Vánoc na půl plynu. Lidé tak budou chodit do práce jen ob týden, neboť jinak by neměli co dělat - tak moc nezájem o oba vozy omezil plánovanou produkci už v jejím samotném zárodku.

Automobilka tento krok oficiálně potvrdila a vše svedla na „prudce se zhoršující tržní podmínky pro elektromobily”. To zní jako vysvětlení z jiné planety - pro výše popsaný záměr nikdy neexistoval schůdný plán a už v roce 2021 jsme po oznámení záměru Fordu vedoucímu k aktuálnímu stavu automobilce jasně říkali, že dělá nesmysl. Tři roky v tom setrvala, tři roky běžela hlavou proti zdi a po nárazu řekne, že se něco prudce zhoršilo? Žádná reálná změna se za celou tu dobu neodehrála, ani v nejmenším, jen pominuly některé efekty zastírání reality, která je stále stejná.

„Můžeme potvrdit, že Ford požádá Federální úřad práce o zkrácenou pracovní dobu,” stojí dále v prohlášení Fordu. Kölner Stadt-Anzeige dále s odkazem na interní dokumenty automobilky uvádí, že Ford ví, že závod vyrábí mnohem víc elektromobilů, než je dnes schopen prodat, a tak další odstávky plánuje i po novém roce, jak dále zjistil Automobilwoche. Ostatně, kapacita tohoto závodu je projektována na 250 tisíc vyrobených elektrických aut ročně, něco takového nemá modrý ovál kde a komu prodat.

Za český trh dodejme, že americká automobilka u nás letos podle dat SDA prodala 148 elektrických aut z 5 231 celkem, a dosáhla tak podílu 2,8 procenta na jejich celkovém odbytu, k čemuž jí srdečně gratulujeme. Tohoto výsledku dosáhla poté, co roky říkala, že elektřina je její jediná budoucnost v horizontu pár a z nás dělala blbce, když jsme říkali, že něco takového prostě není možné. Za to pro změnu děkujeme.

Skutečně si Ford myslel, že někomu bude ve velkém prodávat tohle za cenu od 1 196 900 Kč? Hovořme o bezprecedentní ztrátě kontaktu s realitou, která ale nakonec každého dožene. Foto: Ford

Zdroje: Kölner Stadt-Anzeiger, Ford, Automobilwoche, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.