Ford lituje, že vsadil na elektromobily. S padajícími prodeji prodělává přes 3 miliony na kuse, nohama na zem se ale vrací pomalu | Petr Prokopec

Americká automobilka prodělala na elektromobilech dalších víc jak 30 miliard, a tak si konečně sype popel na hlavu a naznačuje, že menší a lehčí auta neměla odpískat. Jenže pořád doufá, že z obrovských ztrát ji dostanou elektrické vozy, jen drobnější a dostupnější.

Malá lehká spalovací auta se zdají být odpovědí pomalu na vše. Ve městech s nimi snadno zaparkujete, přičemž necháváte dostatek prostoru pro všechny. Zároveň nejsou tak nebezpečná jako mnohatunová SUV, a to ani při srážce s chodcem. Mimo to nestojí majlant a levná je i jejich údržba a provoz. A aby toho nebylo málo, pak lze mluvit rovněž o jejich značném ekologickém přínosu, a to i ve chvíli, kdy jsou osazena spalovacím motorem. To totiž s ohledem na nízkou hmotnost nemusí být šestilitrovým dvanáctiválcem, místo toho většině lidí s přehledem postačí litrová atmosféra.

Zrovna malá auta se však vedle manuálních převodovek stala asi nejvíce ohroženým zbožím. Většina automobilek totiž před pár lety s vidinou obrovského zisku začala sázet na drahé a těžké elektromobily, které si lidé měli kupovat jako housky na krámě. Jenže bateriový pohon každého neláká. Pokud jste navíc dosud preferovali třeba takový Ford Fiesta, asi jen stěží si jako další auto koupíte Mustang Mach-E, natož pak GMC Hummer EV. Výrobci tak nyní začínají litovat svých předchozích rozhodnutí a neochotně tak přiznávají, že se vydali špatnou cestou.

Kolegové z The Verge nyní ukazují právě na modrý ovál, který si na hlavu sype tak velké množství popela, že z obličeje již není nic vidět. Ve světle aktuálně zveřejněných výsledků za první letošní čtvrtletí to ovšem není překvapivé. Ford totiž uvedl, že od začátku ledna do konce března prodal zhruba 10 tisíc elektrických aut. To je o 20 procent méně než ve stejném období loňského roku. Mnohem podstatnější však je, že tyto vozy nevygenerovaly žádný zisk, nýbrž ztrátu 1,3 miliardy dolarů (cca 30,39 mld. Kč). Na jednom elektromobilu tak Ford prodělal 130 000 USD (3,039 mil. Kč).

Automobilka dodala, že letošní ztráta spojená s elektromobilitou se má pohybovat mezi 5 a 5,5 miliardami dolarů (116,89 až 128,58 mld. Kč). Požehnáním pro ni je pouze skutečnost, že zájem hlavně o spalovací SUV a pick-upy jako Escape, Explorer, Expedition a Bronco narostl o 15 procent. Celkově se tedy nakonec modrý ovál pochlubil kladnou bilancí. Nicméně na tom mohl být ještě o poznání lépe, kdyby v roce 2018 nerozhodl, že auta jako Fiesta, Focus či Mondeo (v Americe zvané Fusion) se do jeho budoucích plánů nehodí. A právě proto jsou (či budou) dané modely minulostí.

Momentálně tak Ford doufá, že se mu povede otočit list s novými menšími dostupnými vozy. Nicméně i u nich hodlá nasadit bateriový pohon, tak nízko jako kdysi se tedy po stránce cenové nedostane. Využitelnost takových elektromobilů přitom bude za bývalými spalovacími „prcky“ těžce zaostávat. Modrý ovál tak sice již nebude sázet na mrtvého koně, na druhé straně ale stále doufá, že se povede lidem nabídnout zchromlého poníka za cenu dostihového hřebce.

Něco takového ale zkrátka nemůže vyjít. Přičemž můžeme dodat, že Ford v této šlamastyce není sám, s podobnými výsledky se dnes hlásí pomalu každá automobilka. Rozdíl je snad jen v tom, že ty původem americké se začínají alespoň trochu vracet nohama na zem a kupříkladu přesměrovávají investice směrem k hybridům, které aspoň neodmítají. Evropští výrobci ovšem i přes zřetelně oznamoval, že během několika málo let nic jiného než elektromobily nabízet nebudou. Kdo chce kam...

Takový Mustang Mach-E měl být podle automobilky hitem, i tři léta po debutu ale tento model prodejně živoří a generuje automobilce obří ztráty. Aktuálně jde už o víc jak 3 miliony korun na každém prodaném voze. Foto: Ford

