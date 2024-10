Ford na každém elektromobilu prodělává už 1,27 milionu Kč. Jen letos ho stály 86 miliard, záporná marže přesahuje 150 % včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

A není to tak, že by se situace zlepšovala, jen za poslední kvartál automobilce klesly prodeje i obraty a záporná marže se stala o dalších skoro 29 procentních bodů neúnosnější. Ale budoucnost je elektrická, to je jasné, samozřejmé, nezpochybnitelné a dané.

Šéf Fordu Jim Farley si před pár dny vylil srdce v jednom podcastu o elektrických autech a přiznal, že už půl roku jezdí čínským vozem. Vychválil ho až na půdu, načež jsme se museli ptát, co tím vlastně chce dokázat, co to celé vlastně má znamenat. Teď už to možná víme - kapitulaci.

Automobilka totiž zveřejnila své finanční výsledky za třetí letošní kvartál. A byť je jako celek lze označit za místy pozitivní a místy negativní, v případě elektrické divize Model e se pozitivních zpráv dopátrat nelze. A to v momentě, kdy ani reporty za předchozí období nešlo označit jinak než jako tragické.

Než se dostaneme k podstatě věci, připomeňme, že Ford je v případě účtování o svých aktivitách na poli elektrických aut neobyčejně transparentní. Všechny je sdružuje v rámci divize s výše zmíněným označením, takže lze jednoznačně zjistit, kolik peněz do těchto aut cpe a kolik mu jejich prodej přináší. Velmi pravděpodobně to tedy není tak, že by modrý ovál své zacházení s tímto druhem aut nějak mimořádně zpackal, jen jej dává takto jasně najevo. Jiné velké automobilky na tom budou dle projevů jejich zástupců nutně podobně, jen se není možné dopátrat toho, kolik na elektromobilech přesně prodělávají.

Pokud tedy dnes třeba Škoda říká, že nový Elroq prodává pod cenou, je jasné, že na něm prodělává též. Nemáme ale šanci zjistit, kolik peněz to je. A protože náklady spojené s potýkáním se s tímto druhem aut jsou rozpouštěny v rámci jiných aktivit firmy, je otázkou, zda to vůbec umí přesně zjistit aspoň sama společnost. Ford to ví na cent přesně a vedení z toho už musí pěkných pár pátků pořádně bolet hlava.

Ačkoli se Ford letos párkrát pochlubil růstem prodejů elektrických aut, prodejní bilance zveřejněná v rámci odhalení finančních výsledků společnosti zůstává negativní za celý letošní rok (jen 68 tisíc aut, meziročně -17 %) i poslední kvartál (32 tisíc aut, -11 %). Dáno to bude pravděpodobně tím, že koncové prodeje jsou dány rozprodáváním starších zásob, zatímco finanční výsledky hovoří o nových velkoobchodních prodejích mezi automobilkou a dealery. I to ukazuje, jak letos prodeje těchto aut váznou a do světa jdou jen za cenu slev a dalších motivačních programů, které automobilky pochopitelně stojí další peníze.

Právě „tlak na ceny elektrických vozidel”, jak věc hezky zaobaluje automobilka, vedl spolu s odepsáním peněz už investovaných do odpískaných elektrických novinek k tomu, že se hospodaření divize Model e dostalo do snad ještě horších čísel než kdy dříve. Její letošní tržby jsou tak o 43 % níž, za poslední kvartál jsou pak o 33 % níž. Letošní zisk před zdaněním se tak propadl do kvartální ztráty 1,224 miliardy dolarů, za celý rok pak do prodělaných 3,687 miliardy USD. To je o 556 milionů alias dalších 15 % víc než loni.

Bavíme se tedy o prodělaných 86 miliardách korun za tři letošní kvartály jen na elektromobilech, což lze převést na 1,27 milionu Kč ztráty na každém prodaném autě. A není to vše, Ford korektně reportuje i zápornou marži z prodeje těchto vozů, která se letos vyšplhala na -151,3 % a oproti loňsku je víc než dvojnásobná. Jinými slovy: Automobilka na každém elektrickém autě, které prodá, prodělá víc než 1,5násobek sumy, kterou do něj investovala. To je byznys doslova k nezaplacení, jehož bilance se dál zhoršuje, i kvartální záporná marže je o 29 procentních bodů zápornější.

Naštěstí má Ford svou divizi spalovacích aut, která sice se zisky i maržemi jde také dolů, ale pořád vydělává dost na to, aby celou elektrickou eskapádu modrého oválu „zatáhla”. Ale jak dlouho to bude fungovat? Celkové zisky firmy jsou za třetí kvartál meziročně o čtvrtinu nižší a smrskly se na 900 milionů USD. Šéf firmy pak říká, že situace snad už nemůže být horší, a tak má Ford před sebou velký potenciál opětovného růstu.

Vzhledem k razantní změně strategie snad ano, musíme se ale znovu ptát, zda bylo nutné zajít až sem, aby automobilka prozřela a z mrtvého koně slepé sázky jen na elektrická auta sesedla. Zatím za ní zůstává jen hluboká brázda finančních ran, však jsme nedávno probírali, jak zacházení s takovými Fordy připravuje o peníze prakticky všechny, zákazníky nevyjímaje.

Pokud Ford dokáže letos dostat mezi lidi víc elektromobilů, jako je Mustang Mach-E, je to jen díky levným prodejům skladových aut. I to ukazují nejnovější finanční výsledky firmy, které jsou celkově smíšené, za divizi elektrických modelů ale naprosto tragické. Foto: Ford

Zdroj: Ford

