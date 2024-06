Ford pořádně ukázal brutální Mustang za 7,5 milionu zvenčí i zevnitř, zdá se jasné, proč interiér dlouho tajil před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Auto jsme poprvé mohli vidět už loni, až teď jsou ale venku výmluvné fotografie ukazující auto v celé jeho drsné kráse. Spatřit můžeme poprvé i jeho interiér, který ovšem na vůz za takové peníze působí až příliš tuctově.

Na první odhalení Fordu Mustang GTD došlo již 17. srpna loňského roku. Americká automobilka nicméně ukázala pouze exteriér nejdražšího muscle caru historie, a to ještě letmo. Pořádné fotky a především pohledy do interiéru držela pod pokličkou. Proč vnitřek zůstával tak dlouho tajemstvím, ví nejlépe jen sám Ford, soudě podle nové sady fotek ale můžeme usuzovat, že se za něj možná i styděla. Na auto, které s cenou startuje na 325 tisících dolarech, tedy asi 7,5 milionu Kč, působí kabina jako z vozu startujícího hluboko pod jedním milionem korun.

Ze snímků je totiž na první pohled zjevné, že vnitřek GTD se oproti výchozímu Fordu Mustang změnil jen velmi málo. Zachován byl kupříkladu 12,4palcový digitální přístrojový štít, stejně jako 13,2palcová obrazovka multimédií. Máme tu pak sice unikátní grafiku, nicméně něco takového nemalý nárůst ceny jen stěží ospravedlní. A podobně lze smýšlet také o sedadlech Recaro či sportovním volantu, který se dočkal dodatečných tlačítek na ovládání podvozku a výfuku.

Výraznějším specifikem budiž snad jen pádla řazení, která byla vytištěna na 3D tiskárně z titanu. Ford uvádí, že nepůsobí pouze krásně na pohled, ale s jejich zvětšením přišla i lepší kontrola nad osmistupňovým automatem. Ten je uložen u zadní nápravy, jíž bude roztáčet více než 800 koňmi. Za jejich produkci je pak zodpovědný přeplňovaný 5,2litrový osmiválec. Dynamiku zatím značka neupřesnila, na Severní smyčce Nürburgringu ale cílí na lepší než 7minutový čas.

S absolutním rekordem silničních aut nepočítejme, to by modrý ovál musel překonat Mercedes-AMG One, který se Zeleným peklem prohnal za 6 minut 30,705 sekundy. Nicméně cokoli lepšího než 7:01,3, což je čas Dodge Viper ACR, bude znamenat, že se Mustang GTD stane nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife. Pomáhat mu s tím bude i paket Performance, ke kterému Ford též přidal pár nových informací, jaká je ale jeho cena, zatím zůstává tajemstvím.

Stejně tak automobilka neupřesnila, kolik bude GTD vážit ve standardu a kolik právě s příplatkovým paketem, jenž je zaměřen jak na zlepšení aerodynamiky, tak na snížení hmotnosti. Jeho součástí jsou totiž mj. 20palcová hořčíková kola. Vedle toho automobilka odstranila pár kilo materiálu tlumícího hluk v kabině, máme tu i systém DRS, který pracuje se zadním křídlem, zatímco vpředu byl zvětšen splitter a dospod se nastěhovaly aerodynamické klapky.

Víc informací Ford možná zveřejní o víkendu, neboť Mustang GTD čeká evropský debut u příležitosti letošního závodu 24 hodin Le Mans. Na okruhu Le Sarthe vůz bude k vidění v laku Chroma Flame, který je jedním ze šesti možných odstínů (vedle barev Polymimetic Gray, Race Red, Shadow Black, Frozen White a Lightning Blue). Mimo to si pak zákazníci budou moci vybrat také karbonový paket, v jehož rámci jsou veškerá uhlíková vlákna patřičně viditelná.

Tolik pro tuto chvíli, na čas z Ringu jsme ale opravdu zvědavi. Pokud se Fordu nepovede aspoň výrazně přiblížit Porsche 911 GT3 RS, u kterého svítí 6 minut a 44,848 sekundy, pak bude muset čelit nepříjemným otázkám. Mustang GTD by v tu chvíli za víc peněz nabídl horší dynamiku i kabinu než prestižnější německý sporťák.

Zvenčí Mustang GTD tuctově rozhodně nevypadá, uvnitř se však vůči základu za méně než milion korun mnoho věcí nezměnilo. Asi i proto modrý ovál kabinu tak dlouho tajil. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

