Ford prodělal na elektromobilech 27 miliard za kvartál, letos očekává ztrátu 129 miliard. Akcie se propadly o 12 procent během pár minut před 8 hodinami | Petr Miler

Roky trvající dogmatické trvání Fordu na plnění cílů nekorespondujících s tržní realitou si dál vybírá svou daň. Modrý ovál už své uvažování změnil, vyhnout se s Titanikem ledovci ale dá ještě práci.

Že na elektromobily slepě vsadily evropské automobilové firmy, je s podivem, při jejich životě ve stále nafouknutější bublině jakéhosi korporátního socialismu se to ale dá chápat přece jen lépe. Proč v podstatě totéž udělaly přinejmenším dvě z největších amerických automobilek, velký smysl nedává. Přesto se to stalo.

I když USA už nejsou tím, čím bývaly, pořád je to mnohem konkurenceschopnější prostředí, kde se na věčné politické „vedení trhu” dá spoléhat ještě méně než kde jinde. Přesto si zejména GM a Ford nalajnovaly hotové elektrické pětiletky, během nichž chtěly s tímto typem znovu zamířit k výšinám. Vyjít to nemohlo, a tak to ani nevyšlo - z plánů GM je dnes torzo a z toho, co si plánoval Ford, zbylo jen překřtění na „pitomou vizi”.

Ford dnes míří jinam a upravuje podle toho i své výrobní záměry, automobilka ale není pekárna. Není to tak, že rohlíky, které včera neohromily, dnes přestanete vyrábět a už napečené zboží stejně za dva dny stejně zkazí. Nová auta mají osmileté výrobní cykly, jejich vývoj může trvat další čtyři roky jako nic, léta též stavíte továrny, domlouváte kontrakty... I když spoustu věcí lze pochopitelně změnit bezprostředně, komplexně se dnešní rozhodnutí do směřování nějaké automobilové firmy promítne klidně za 5 až 10 let. Do té doby budou následky předchozích „pitomých vizí” bolet.

Přesně v této fázi je nyní Ford, který stále ještě vydělává dost peněz na svých spalovacích autech, jak ukázaly včera odhalené výsledky za druhý letošní kvartál. Mohutné ztráty spojené s vývojem, výrobou a prodejem elektromobilů už jsou ale tak velké, že tato plus smazávají. A to přesto, že na jeho celkových prodejích (536 050 aut za čtvrtletí) mají docela zanedbatelný podíl (23 957 vozů). To jen ukazuje, jak ožehavé podnikání s elektromobily je. A vysvětluje to, proč od nich najednou skoro všichni utíkají - setrvání v dosavadním směřování by znamenalo sebevražednou misi.

Abychom byli konkrétní, spalovací divize Ford Blue vykázala kvartální obrat 26,7 miliardy USD a zisk před zdaněním 1,171 miliardy USD. Elektrická divize Model e ale při obratu 1,1 miliardy USD vykázala ztrátu 1,143 miliardy USD a „požrala” tak téměř veškeré plusy z podnikání se spalovacími vozy. Bavíme se tedy o prodělku ohromných 27 miliard Kč za jediný kvartál, Ford dále odhaduje, že za celý letošní rok na elektromobilech prodělá 5,5 miliardy USD, tedy 129 miliard korun. To je šílené.

Naštěstí má firma i jiné zdroje příjmů od prodeje užitkových aut až po finanční aktivity, takže celkový kvartální výsledek je pořád pozitivních 2,8 miliardy USD (necelých 66 miliard Kč), jde ale o podstatně horší než doposud očekávaný výsledek (3,73 miliardy USD, necelých 88 miliard korun). Elektrické aktivit automobilky se tedy do jejích výsledků negativně propisují se stále větší vehemencí a finanční šéf značky dodal, že ve zbytku letošního roku nevidí naději na zlepšení. Akcie firmy se tak po oznámení výsledků téměř okamžitě propadly o 12 procent.

Je navíc třeba dodat, že tyto výsledky elektrické divize přichází po meziročním zvýšení kvartálních prodejů elektromobilů o 61,4 %. To ale přišlo jen díky masivním slevám na nechtěné modely jako Mustang Mach-E nebo F-150 Lightning. Ford se tak ocitl v klasické „elektrické pasti” - buď na elektromobilech proděláte tím, že jich prodáváte málo, nebo tím, že jich prodáváte víc jen za cenu více či méně dumpingových cen, které jsou ale pořád moc vysoké na to, aby oslovily masové publikum. Proto Ford vidí, že je ve slepé uličce, proto také couvá.

Jistě, v reakci na podobná oznámení se jako vždy najde někdo, kdo bude tvrdit, že je to přece projev investování do jiného zaměření, a tak nelze aktuální ztráty vnímat jako projev dlouhodobě neudržitelného hospodaření. Před mnoha léty by i k tomu šlo přihlédnout, ale tady někdo už hodně dlouho zapomíná na to, že bláhové elektrické nápady automobilek nejsou věcí včerejších ani předvčerejších rozhodnutí. A že i podnikání s libovolným jiným typem aut obnáší soustavné masivní investice do vývoje, výroby, marketingu apod.

Připomeňme, že Ford začal svou aktuální elektrickou eskapádu už v roce 2013 jedním pozdějším propadákem. Opravdu je na místě po 11 letech marných snah tvrdit, že to je něco nového, co se teprve vyplatí? Nejlepší odpovědí budiž to, že tomu dnes nevěří už ani sám Ford...

Nový Ford Capri má nejlepší předpoklady zatnout do hospodaření Fordu další nepěknou sekyru, stejně jako všechny dosavadní elektrické modely značky. Jsou při mizivých prodejích tak ztrátové, že prodělky z nich plynoucí téměř vyrovnávají zisky z prodeje všech osobních spalovacích aut. Foto: Ford

