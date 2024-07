Ford s elektromobily narazil tak moc, že továrnu jen na ně předělává na fabriku na dieselové pick-upy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle je ironie, kterou byste nevymysleli, i kdybyste se hodně snažili. Továrna Fordu v Oakville měla od příštího roku vyrábět pět elektrických novinek. Jenže protože o ně skoro nikdo nestojí, modrý ovál tam místo nich bude vyrábět těžké spalovací pick-upy.

„Ententýky, dva špalíky, Ford vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, s bateriovým pohonem natloukl si nos.“ Parafráze dětské říkanky dobře vykresluje situaci spojenou, ve které se právě modrý ovál ocitl. Ten již zhruba dvacet let vrší jedno marné strategické rozhodnutí na druhé, pročež na mnoha klíčových světových trzích přestává bodovat. Z této šlamastyky měl automobilce pomoci urychlený přechod na elektromobilitu, což bylo jedno z nejhloupějších rozhodnutí, jaké jsem kdy v automobilové branži zaznamenali. Pokud jste totiž značkou proslulou sto let tím, že tlačíte ceny co nejníže a myslíte hlavně na pracující vrstvy, nemůžete náhle obrátit a prodávat drahé elektromobily pouze velmi dobře placeným manažerům.

Dobře míněné rady jsme směrem k Fordu vysílali několik let v kuse, po celou tu dobu nám ale odpovědí byly jen rozhněvané tváře. Vedení modrého oválu totiž stejně jako politici ztratilo kontakt s realitou a jelo jen dle principu „kdo není s námi, je proti nám“. Pročež pálilo jednu miliardu za druhou, aby nakonec dospělo k tomu, že celý nápad s přechodem na elektromobily byl politováníhodnou „pitomou vizí”. Proto se investice postupně začaly investice původně mířící k bateriovému pohonu stáčet znovu směrem ke spalovacím modelům.

Tento trend dál pokračuje a jeho poslední projev je až ironicky úsměvný. Ford právě oznámil, že jeho továrna Oakville Assembly, která se měla stát fabrikou jen na elektrická auta, bude místo toho od roku 2026 vyrábět ty nejtěžší pick-upy F-Series Super Duty osazené hlavně dieselovými motory 7,3 V8. To je jako kdyby VW začal dělat v plánované továrně na elektrické modely ID dieselový Passat.

A není to jen tak ledajaké přehození výhybky, Oakville se měl stát novým centrem značky pro elektromobilitu. Na letošní rok tak byl naplánován konec výroby Fordu Edge, k čemuž skutečně došlo. Následně mělo dojít na konverzi továrny, která by tak od příštího roku vyráběla hned pět různých elektromobilů. Jenže Ford pod vlivem nezájmu o tento druh aut příchod většiny z nich odložil na rok 2027. A je otázkou, zda v mezičase nedojde na další posuny.

I v případě dodržení daného termínu by ovšem Ford v továrně po tři léta nic nevyráběl, navíc by musel propustit většinu ze stávajících zhruba 1 700 zaměstnanců. To se pochopitelně nelíbilo odborové organizaci Unifor, která již v dubnu zasedla s manažery modrého oválu k jednacímu stolu. A nakonec zjevně přišlo rozhodnutí, které vyhovuje naprosto všem. Šéf značky Jim Farley totiž dodal, že po „pick-upech Super Duty je taková poptávka, že i když továrny Kentucky Truck Plant a Ohio Assembly Plant jedou naplno, nedokážeme ji uspokojit“.

Ford tak znovu hodlá ve větším vyrábět přesně ta auta, která lidé chtějí, a upozaďuje taková, pro která zvedají ruku hlavně politici a aktivisté. Automobilka do kanadského podniku investuje 3 miliardy dolarů (cca 69,3 mld. Kč), aby jej uzpůsobila velkým pick-upům, stejně jako dá práci zhruba 150 novým zaměstnancům, kteří se v továrně Windsor Engine Complex budou starat o navýšení výroby pohonných jednotek určených pro ony dodatečné pick-upy. Že půjde o motory čistě spalovacího rázu, asi ani nemusíme dodávat.

Modrý ovál si maloval, jak od letoška změní továrnu Oakville Assembly Plant na Oakville Electric Vehicle Complex. Jenže nakonec v ní bude vyrábět velké pick-upy se spalovacími motory, jejichž produkci musí taktéž posílit. To je skutečně ironie osudu. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Carscoops

Petr Prokopec

