Ford s elektromobily tvrdě narazil a lituje sázky na ně, přesto znovu slibuje dostupné auto do tří let včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford si letos prožil svůj „elektrický moment”, když pochopil, že sázka jen na tyto vozy by jej dříve či později přivedla akorát ke krachu. Ani tak ale šéfa firmy neopouští optimismus, že to s nimi za pár let přece jen dokáže.

Není už žádným tajemstvím, že Číňané dokážou nové auto vyrobit levněji než kdokoli jiný. Za tím stojí hned několik důvodů, primárně jde ale podstatně nižší náklady na vstupu, ať už jde o ceny energií, surovin nebo cenu práce. Zatímco v Evropě není v některých zemích problém požadovat za hodinu nepříliš kvalifikovaného práce 750 Kč a více, většina Číňanů si vystačí s necelou stokorunou. Opravdu tak není překvapivé, že se třeba BYD Seal, což je elektrický sedan střední velikosti s 204 koňmi pod kapotou, prodává za přibližně 600 tisíc korun. Tedy za nižší sumu, než za jakou si u nás můžete pořídit Škodu Octavia 1,5 TSI.

Jen o trochu lépe než Evropa jsou na tom i Spojené státy americké. Přesto všechno šéf Fordu Jim Farley slibuje, že modrý ovál na počátku roku 2027 představí nový elektromobil za méně než 30 tisíc dolarů, tedy za méně než 700 tisíc korun. Pro automobilku je přitom klíčové, že i s takovou cenou má jít o ziskový produkt. Nic víc ale Farley pro CNBC neuvedl. Byť potvrdil, že novinka skutečně má být americkou odpovědí na levné čínské elektromobily od BYDu a spol.

Je ale něco takového reálné? A dával by takový vůz ze zákaznického hlediska smysl? Odpovědí na to jsou do jisté míry další Farleyho slova. „Musíme se znovu zamilovat do malých aut. Je to nadmíru důležité pro společnost jako takovou, stejně jako pro přijetí elektromobilů. Aktuálně totiž všichni, mně nevyjímaje, milujeme velká monstra. To je ale kvůli jejich hmotnosti problém. Abyste přitom měli ziskový elektromobil, je třeba udělat radikální změnu,“ říká. Ovšem jak chce Američany přimět zcela změnit své preference během tří let?

Sám to vidí jako nevyhnutelné: „V případě obrovských elektromobilů peníze nikdy nevyděláte, jen baterie v jejich případě stojí 50 tisíc dolarů (přes 1,17 milionu Kč). A baterie nebudou dostupné nikdy,“ říká dále Farley. To zjevně vysvětluje i fakt, proč Ford na elektromobilech i přes jejich vysoké ceny prodělává. Vyrábí je totiž v Mexiku, kde je práce ještě levnější než v Číně. Přesto jde o drahý a prodělečný vůz, baterie se dnes zřejmě nedají levněji vyrobit nikde jinde než v Číně.

Farley tak znovu sám musí vidět i utopičnost tohoto záměr, nakonec to není tak dávno, co si sám nasypal popel na hlavu poté, co s lítostí prohlásil, že záměr prodávat u k určitému datu jen elektrická auta je „pitomá vize”. Takové odpískal všude, přesto dál sní o levném elektrickém autě, které poskládá mimo Čínu a ohromí jim Američany, i když půjde o vůz jdoucí zcela mimo jejich obvyklé preference? No, Jime, asi bychom ještě rádi slyšeli pohádku o Karkulce, která sežrala zlého vlka, i to se teoreticky mohlo stát...

Modrý ovál prý během dvou a půl let přijde s elektromobilem, který bude startovat pod 700 tisíci korunami a navíc bude ziskový. Inu, jak se říká, slibem nezarmoutíš. Co na tom, že podobný slib starý shodou okolností také tři roky též nevyšel. Foto: Ford

Zdroj: CNBC

