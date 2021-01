Ford zastavil výrobu v jedné ze svých největších továren, 5 000 lidí poslal domů před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud jste rok 2021 vyhlíželi s vidinou lepších zpráv, musíme vás prozatím zklamat. Další špatná přichází z hranic Německa a Francie, kde je Ford nucen na měsíc zastavit výrobu v jedné ze svých evropských továren.

Saarlouis je jedno z těch legračních měst na pomezí Francie a Německa, o kterých bez dobré znalosti zeměpisu nevíte, kam patří. Ačkoli má zřetelně francouzské jméno, leží v Německu, zatímco třeba takový Strasbourg nebo Mulhouse najdeme přes německá jména ve Francii. Místním ale zrovna teď do smíchu není, protože pro město klíčová fabrika s dneškem přestává vyrábět auta. A naprostá většina jejích zaměstnanců bude musel zůstat doma.

Jde o jeden ze 70 závodů Fordu, který patří mezi jeho největší vůbec. Vyrábí v něm Focus, což je stále jeden z jeho nejprodávanějších modelů, který dokonce v poslední době chytá druhý dech. Přesto Ford tamní výrobu zastavuje a nikoli na pár dnů - zaměstnanci byli posláni domu pro tuto chvíli na celý jeden měsíc. To s ohledem na slušnou poptávku nedává smysl, pokud ale sledujete naše zprávy pravidelně, už asi tušíte, odkud vítr vane.

Ford má úplně stejný problém, jako třeba Škoda nebo nověji Mercedes. Kvůli loňskému chaosu a omezeným očekáváním s ohledem na budoucí výrobu si snad všichni velcí výrobci aut zajistili u svých dodavatelů malé množství elektronických komponentů, které nyní není kde sehnat - firmy je vyrábějící už své kapacity věnovaly jiným odběratelům z řad výrobců elektroniky a nejsou s to je dostatečně rychle navýšit.

Hovoří se hlavně o polovodičích a mikročipech, Ford uvádí to druhé. Pro zaměstnance, kteří za sebou jistě nemají jednoduchý rok, je to další nepříjemnost. Práci nebude mít asi 5 000 lidí a byť je automobilka jistě nenechá bez příjmů, nelze očekávat, že by za nucenou dovolenou pobírali plný plat - takovou velkorysost si v tuto chvíli nemůže dovolit snad žádný výrobce aut.

Jsme zvědavi, o kolika dalších automobilkách v těchto souvislostech ještě uslyšíme. Problémy už dříve hlásily mj. Honda, Nissan, zmíněný Daimler či celý koncern VW. V jeho případě vedení očekává, že letos kvůli tomu nebude vyrobeno okolo 100 tisíc aut, která by jinak vznikla. Ford dopady neupřesnil, o desítky tisíc vozů jen kvůli této odstávce ale půjde jistě.

V Saarlouis stojí jedna z velkých fabrik Fordu, pohledem počtu zaměstnanců a možností výroby jedna z největších vůbec. Od teď ale stojí a nejméně měsíc se nerozjede, Ford nemá díly potřebné pro výrobu Focusů. Ilustrační foto: Ford

