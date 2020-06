Fotograf žaluje Volvo. Mělo ukrást jeho fotky, teď jej prý zkouší zastrašovat dnes | Petr Prokopec

Na tak velkou firmu dosti neobvyklých praktik se podle fotografa Jacka Schroedera dopouští švédské Volvo. Série snímků s modelkou Britni Sumida a sedanem S60 měly firmu okouzlit, a tak si je prostě vzala. A tím vše jen začalo.

Švédská automobilka Volvo bude zřejmě muset k losangeleskému soudu. Nikoliv však proto, že by ji zažaloval některý z motoristů, kterému by vadilo omezení nejvyšší rychlosti na 180 km/h, spor je o poznání závažnější. Značka je viněna z použití chráněného díla bez souhlasu autora a tzv. korporátní šikany. A místo aby Švédové raději sklapli podpatky a pokusili se vše zamést pod koberec, zkouší přejít do protiútoku.

Oč jde? V centru dění stojí fotograf Jack Schroeder, který v minulých měsících za pomoci své stálé spolupracovnice, modelky Britni Sumida, vytvořil kolekci snímků, na které spolu s lepou blondýnkou září také Volvo S60. Tyto fotky se zalíbily švédské automobilce, která jim na Schoederově instgramovém účtu dala palec nahoru. Zároveň se podle autora dotázala, zda je může použít pro své propagační účely, ovšem bez jakékoliv kompenzace. Na to měl fotograf odpovědět e-mailem, že je svolný k domluvě na licenčním poplatku.

Reakce Volva se ovšem Schroeder podle svých slov nikdy nedočkal, a tak věc považoval za uzavřenou. Ne tak Volvo. To si jeho snímky prostě vzalo a vystavil na Instagramu a na Pinterestu. Fotografa přitom ani nezmínila jako autora, místo toho se u snímků objevil pouze odkaz na oficiální stránku modelu S60. Schroeder tak automobilce zastal další e-mail, ve kterém požadoval okamžité stažení snímků. To však mělo Volvo odmítnout s tím, že ve svém konání nevidí nic špatného.

Problémy se však objevily záhy, neboť Britni Samida přišla o práci od jiné automobilky, kterou již měla domluvenou. Jednou z podmínek smlouvy totiž byla vyložená exkluzivita. Snímky se sedanem S60 vystavené na oficiálních sociálních sítích Volva však naznačovaly, že modelka je na výplatní listině švédské značky. Volvo podle Schroedera ani poté neustoupilo, právě naopak - firmě Porch House Pictures, která z focení snímků udělala dokument, vyhrožuje žalobou, neboť na videu se logicky objevují loga Volva umístěné na autě.

„Nebudeme se hrbit před korporátní šikanou a lacinými zastrašujícími taktikami,“ uvedl Jeff Gluck, právní zástupce fotografa a modelky. Ten přitom u soudu požaduje jak zaplacení veškerých výloh, tak i patřičnou kompenzaci a zároveň likvidaci fyzických i digitálních kopií Schroederových snímků. Kromě toho se v žalobě mluví také o zavedení opatření, jež by Volvu napříště zabránily v tom, aby se dopouštělo podobného nezákonného jednání.

Lze dodat, že tento spor je vlastně zcela zbytečným, pakliže je situace skutečně taková, jak ji Schroeder popisuje. Volvo jen za loňský rok dosáhlo provozního zisku ve výši 14,3 miliard švédských korun (36,4 mld. Kč), a tak si jistě mohlo dovolit si licenci na pár Schroederových snímků snímků. Je samozřejmě otázkou, zda by to mělo dopad na smlouvu Sumidy, ovšem spor započal již před šesti měsíci. Tedy pravděpodobně v době, kdy kontrakt s konkurenční značkou ještě nebyl na stole.

Automobilka se ale místo toho měla snížit k velmi pochybnému jednání, pokud tedy nepřijde s rozumným vysvětlením. Russell Datz, šéf severoamerické divize Volva zodpovědný za komunikaci, ho ale nenabízí. Uvedl jen tolik, že Volvo „o žalobě ví a bude se jí důrazně bránit“. Více si zatím můžeme jen domýšlet.

Snímky Volva S60 ve společnosti Britni Sumida jsou opravdu působivé, pročež se nedivíme zájmu automobilky. Ta ovšem podle Jacka Schroedera nechtěla za jejich použití zaplatit ani haléř přesto je nasadila v rámci vlastní propagace. A když se autor začal bránit, přišla akorát s další agresí

Zdroj: Auto News, Foto: Jack Schroeder

Petr Prokopec