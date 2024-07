Francouzský prezident ukázal své nové auto. Přes domácí logo a trikolóru ale není tak úplně francouzské před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pokud prezidenti mění auta uprostřed svých funkčních období, obvykle tak činí s cílem podpořit domácí novinky. Emmanuel Macron přesně proto zařadil do svého vozového Renault Rafale, mnohé Francouze ale dráždí svým původem mimo zemi galského kohouta.

Asi nikomu neunikla žabomyší válka, kterou svádí italská vláda s koncernem Stellantis, o jejímž posledním komickém projevu jsme psali včera. Co za ní reálně stojí, nevíme. Faktem ale je, že politikům náhle začalo vadit úplně všechno, co odkazovalo na Itálii, ovšem nebylo dokonale italského původu. V případě spalovacího Fiatu 500 se tak problémem ukázala být tradiční trikolóra, neboť vůz se nemontuje na apeninském poloostrově, nýbrž v Polsku. Tamtéž se pak kvůli nákladům bude vyrábět i nové SUV Alfy Romeo, které původně dorazilo pod označením Milano. Zákonodárci však značku přiměli ke změně názvu na Junior.

Dost by nás zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby podobně smýšleli v sousední Francii. Dle tamních tradic totiž prezidenti mají jezdit ve francouzském autě. Přičemž po více než století Elysejský palác sahal hlavně po limuzínách Renaultu. Emmanuel Macron však před pár lety učinil výjimku, když podobně jako de Gaulle přesedlal na luxusní značku Citroënu a začal využívat DS 7 Crossback. Ovšem již tím začal dráždit hada bosou nohou.

Model DS 7 byl totiž původně představen v roce 2018, přičemž na jeho montáž docházelo pouze v Číně. To se sice změnilo v roce 2022, kdy začaly globální verze sjíždět z linek ve francouzském Mulhouse, i tak ovšem na SUV zůstával nelichotivý punc auta z Říše středu. Stále tu však byl alespoň částečný národní původ. Rafale se však oproti tomu chlubí pouze domácím logem, ve všech ostatních ohledech však s Francií nemá nic společného.

Toto SUV se totiž pro změnu montuje ve španělské Palencii. Pochází tak sice z továrny Renaultu a rovněž z evropského kontinentu, nicméně tradice, že francouzský prezident se vozí ve francouzském autě, skutečně dostala na frak. Zejména proto, že ve Španělsku se vyrábí rovněž pohonné ústrojí SUV Rafale, tedy přeplňovaný 1,2litrový tříválec HR12. Zda je spárován se dvěma či třemi elektromotory, nebylo upřesněno.

Automobilka se pochlubila pouze tím, že v případě karoserie byl zvolen odstín Nocturne Blue a ve srovnání s běžnou produkcí byla upravena čelní maska zahrnující francouzskou trikoloru. Něco takového by asi italské politiky nadzdvihlo ze židlí, v zemi galského kohouta je ale evidentně ticho po pěšině. Nedráždí pak ostatně ani slova samotného výrobce, dle kterého „je každý model Renaultu součástí francouzské historie“.

Z naší strany výše zmíněné neberte jako výtku, spíše jako píchnutí do italského hnízda. Koneckonců jsme si dobře vědomi toho, jak náročné je dnes v automobilové branži podnikat, a že pokud chcete být konkurenceschopní, nemůžete třeba takové Škody pro Indii vyrábět v Česku. Ovšem zrovna Francouzi jsou na domácí zaměstnanost hodně citliví, takže mnozí neradi vidí, že Macron svou poslední volbou propaguje vůz, který dává práci hlavně Španělům.

Renault Rafale je novým vozem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jeho cílem je pochopitelně vůz propagovat. Některým proto vadí, že není tak úplně francouzský, ovšem pořád to prochází lépe než v Itálii. Foto: Renault

