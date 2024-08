Hamižnost automobilek nezná mezí, u nového auta si troufají říci o příplatek i za funkční zavazadelník před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Je to možná trochu neobvyklý zavazadelník, ale když už si výrobce dovoluje říci si za novinku o dvakrát víc peněz, mohl si tohle nechat aspoň jako jeden z argumentů, že s novou generací Chargeru taky víc dostanete. Nenechal, chce si nechat ještě víc vašich peněz.

Před pár dny unikly na světlo internetového světa ceny nového Dodge Charger. Ten na rozdíl od svého předchůdce už nebude používat osmiválcový motor, místo toho budou moci fanoušci spalovacího ústrojí sáhnout jen po šestiválci. To ale až potom, co si budou moci koupit po nějaký čas jen elektrický pohon. Měla to být původně dokonce jediná možnost a teď už je celkem jasné, proč automobilce došla odvaha se takovou cestou vydat - velmi těžké (2,7 tuny) a ne až tak výkonné auto s omezenou využitelností stojí dvakrát víc než dosavadní provedení Chargeru.

Dodge nyní ceny auta odhalil oficiálně, a je to opravdu síla. Základní Charger Daytona R/T je totiž k dispozici od 61 950 USD (cca 1 437 000 Kč), zatímco za lépe vybavený a výkonnější (679 koní oproti 503) Scat Pack je třeba vysázet 75 185 USD (1 744 000 Kč). A přestože Charger startuje na dvojnásobné sumě, pro Dodge to může být pořád ztrátový obchod. Asi proto se rozhodl, že zákazníky zkusí vzít u úst víc než sebezkušenější holič.

Ani zmíněné ceny neznamenají bůhvíjakou výbavu, dokonce i taková věc jako přední zavazadlový prostor (alias frunk podle anglického front trunk) do příplatkové výbavy, jak si všimli kolegové z Motor1. Protože by ale asi málokdo byl ochoten nadšeně platit tisíce za kus plastu, který pobere jen pár drobností (viz hlavní fotku), udělala z něj automobilka součást většího balíčku.

Pokud tedy klientela sáhne po paketu Plus Group, dočká se chlazených sedadel, elektricky ovládaného víka zadního zavazadelníku, bezdrátového dobíjení mobilních telefonů, sadu kamer či třeba 20palcová litá kol. Výčet je to tedy opravdu slušný, cena však také - z vašeho účtu totiž zmizí dodatečných 4 995 USD (asi 116 tisíc Kč). Pokud chcete jen „frunk”, levněji to nepůjde. S ohledem na cenu základu se zdá, že vedení Dodge zřejmě zasáhlo vysoko-napěťové ústrojí některého z aut.

V případě předchozího osmiválcového modelu ve verzi R/T Scat jste totiž v základu platili 49 265 USD (asi 1 142 000 Kč), přičemž 20palcová kola byla již v základu. Stejně jako třeba šestistupňový manuál, který nyní nedostanete, ani kdybyste se rozkrájeli. Dodge tak s novinkou vstupuje na velmi tenký led. A protože elektrický Charger váží už zmíněných, opravdu šílených 2 648 kilogramů (o tunu víc než předchozí osmiválec), hrozba proboření je opravdu vysoká.

Elektrický Charger není levný, ovšem ani přesto nebude pro automobilku zdrojem výdělků. Ta se proto rozhodla, že zkusí zpeněžit vše, co se dá, tedy i přední zavazadelník. Je to vlastně jen kus plastu, který přidělá pod přední kapotu. Foto: Dodge

Zdroje: Motor1, Dodge

Petr Prokopec

