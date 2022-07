Hammond z Top Gearu a The Grand Tour ukázal své nové auto, jde o vskutku překvapivou volbu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Od nadšence jeho kalibru by člověk jistě čekal koupi nějakého sporťáku. A když ne toho, tak aspoň hot hatche, kabrioletu, výkonného sedanu či kombíku, zkrátka něčeho extra. On si ale pořídil docela obyčejnou dodávku. Má to všem svou logiku.

Proti dodávkám vůbec nic nemáme, čas od času je potřebuje každý ať už ke stěhování nebo třeba pro výkon svého povolání. Krabice na kolech jsou totiž schopné pojmout opravdu značné množství věcí, navíc jsou to jednoduché a obvykle dobře fungující stroje. I proto si nakonec jednu takovou, konkrétně pak Ford Transit, pořídil Richard Hammond. Tedy nikoli přímo on, dodávka je psána na společnost The Smallest Cog, kterou spoluvlastní s Neilem a Anthony Greenhousovými, ovšem jezdit s ní bude hlavně on sám.

Zmíněná firma se specializuje na renovace veteránů, což je nejen ve Velké Británii stále více lukrativní byznys. O to více aktérů se v něm ale pohybuje. Aby tedy Hammond mohl vše rozjet, rozprodal část své sbírky. Nového majitele si tak našel Lotus Esprit Sport 350 z roku 1999, Porsche 911 T z roku 1969 nebo Bentley S2 z roku 1959. Mimo to moderátor poslal do světa ještě pět motorek, přičemž za vše utržil 231 524 liber (cca 6,7 milionu Kč).

To je na rozjezd podnikání slušná suma, stejně tak by ovšem mělo v lákání zájemců napomoci i Hammondovo jméno. Přeci jen, kdo se může pochlubit tím, že mu auto zrenovoval moderátor Top Gearu a The Grand Tour? Dosud jen málokdo a vždy se to muselo stát tak nějak mimochodem. Richard nicméně uvádí, že hlavní motivací není znásobení jeho investice. Místo toho by se rád vyrovnal svému dědečkovi, který byl slavným karosářem a mimo jiné pracoval i pro značku Mulliner.

„Mám to v sobě. Vždy jsem mu chtěl dokázat, že dokážu víc než jen cestovat okolo světa, mluvit o supersportech jiných lidí, havarovat s nimi a poté předvádět, že je svařím někde v poušti,“ uvedl Hammond k rozjezdu firmy. Co se pak Fordu Transit týče, ten v podstatě nemá chybu. Rozhodně totiž nejde o zrezivělou, rozhrkanou dodávku s chraplavým dieselem pod kapotou, jak je běžné v českých reáliích.

Nový Transit má naopak vše, co potřebujete. Nechybí tedy klimatizace, navigace či elektricky ovládaná zrcátka. Hammondovi pak s ohledem na jeho proporce vyhovuje i zvýšená pozice za volantem, stejně jako skutečnost, že držáky na nápoje má k dispozici všude tam, kam dosáhne rukou. Mimo to mu dodávka připomněla i mládí, kdy jednu takovou vlastnil a nakonec ji předělal na kempingovou, s níž vyrážel na výlety.

Dá se pochopitelně předpokládat, že stejný osud novinku nepotká, místo toho bude sloužit hlavně k převozu mnoha komponentů. Jelikož ale i to nejmenší provedení Fordu Transit zvládne uvézt minimálně 895 kilogramů, nemělo by ani napěchování několika postarších motorů nad zadní nápravu dodávky představovat potíže. Ve finále se tak vlastně Richardovu nadšení ani nedivíme.

Hammond si pořídil Ford Transit, a to především kvůli své nové firmě The Smallest Cog, na kterou je ostatně dodávka i zaregistrovaná. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Drive Tribe@YouTube

Petr Prokopec

