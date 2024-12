Hertz se snaží zbavit nechtěných elektromobilů tak zoufale, že nabízí přenechání rok starých Tesel za 430 tisíc lidem, kteří si je půjčili před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Že Hertz přebral s elektromobily a snaží se jich zbavit stůj co stůj, už víme, je ale překvapivé, jak daleko při tom zachází. Tady v podstatě říká: Hlavně nám to auto už nevracejte, raději vám ho pod cenou necháme.

Snad nemusíme znovu připomínat podstatu smutné elektrické ságy zřejmě nejslavnější autopůjčovny světa, která se svého času zcela nepochopitelně pokusila přejít k půjčování téměř jen elektrických aut. A dopadlo to přesně takovým fiaskem, jakým to od začátku dopadnout muselo.

Kdysi jsme probírali rozsáhlé pozadí této kauzy, které jen ukazuje, co reálně stojí za podobnými stachanovskými cíli - je to v prvé řadě umíněnost hrstky lidí u moci, kteří jdou proti veškeré racionalitě i varování podřízených, kteří neztrácí kontakt s trhem. Zachrání to až tvrdý střet s ekonomickou realitou, který by dokázal i podobně obrovské firmy poslat do insolvence. Nakonec se tedy Hertz chytil za nos, nesmyslné plány zrušil a své elektrické koule u nohy se začal rychle zbavovat i za cenu vysokých ztrát. Proč? Protože jinak by kvůli kombinaci nezájmu o půjčování elektrických modelů a brutálního poklesu hodnoty mohly být jeho ztráty ještě vyšší.

Něco takového se ale snáz řekne, než udělá. Hertz už se tyto vozy snaží rozprodat dlouho za pěkně nízké ceny, pořád ale má z čeho brát. Nejnověji se tak uchýlil až k poněkud zoufale působícímu kroku, kdy zejména nejrozšířenější Tesly Model 3 nabízí k okamžité koupi těm, kteří si je náhodou půjčili.

Informuje o tom jeden z pravidelných zákazníků Hertzu, kterému byla v návaznosti na jeho zápůjčku Modelu 3 nabídnuto právě to auto, se kterým se osobně „seznámil”. V e-mailu od firmy stojí doslova: „Pokud uvažujete o koupi nového auta, berte tuto zápůjčku jako testovací jízdu! Pokud jste daleko od domova, Hertz má prodejní místa po celých Spojených státech - nebo vám auto dovezeme až domů!”

Svérázný pokus o přímý prodej je pak doprovázen docela lákavou nabídkou - tomuto konkrétnímu klientovi byla nabídnuta dříve půjčená Tesla Model 3 z roku 2023 s nájezdem menším než 30 tisíc mil (cca 48 tisíc km) jen za 17 913 dolarů, tedy asi 430 tisíc Kč. Ceny Modelů 3 padají i v Evropě rychle jako hrušky před pár týdny, něco podobného tu ale nekoupíte výrazněji pod 750 až 800 tisíc Kč. Tady jsme skoro na polovině. A i v Americe je těžké koupit takto mladé a tak málo staré trojky za tak nízkou cenu.

I to jen ukazuje, jak moc se tyto vozy nedají prodat resp. se nedají prodat jakkoli dráž, jinak by Hertz tohle ani nezkoušel. Ten tedy raději, aby si nekazil ceny volně nabízených kusů, sází na tento přímý prodej jako cestu, jak vozy prodat pěkně potichu alespoň za takové peníze, aniž by toho byl plný éter a znamenal nutnost zlevnit všechny nechtěné zásoby až na takovou úroveň. Moc hrdě to nepůsobí, ale chápeme - na hrdost už není prostor, teď přišel čas snah zbavit se zbývajících koulí u nohy co nejrychleji.

Z pokusu elektrifikovat celou flotilu půjčovaných aut Hertzu se stalo takové fiasko, že firmě nezbývá, než aby se snažila se přebytku elektromobilů zbavit co nejrychleji skoro za jakoukoli cenu. Nejnovější projev toho působí až trochu zoufale. Foto: Hertz

Zdroj: HertzRentals@Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.