Hned dvě francouzské novinky svými cenami dokládají, že zdravý rozum výrobce aut dál jen opouští

Možná neřekneme nic převratného, tohle ale prostě nelze přejít mlčky. V době, kdy lidem přijde drahá i Škoda Octavia za 520 tisíc Kč, je absurdní si myslet, že na trhu uspějí srovnatelné vozy skoro za dvojnásobek. Citroën a Peugeot však mají pocit, že zabodují.

Český automobilový trh - na rozdíl od mnoha jiných odbytišť - ještě nebyl politiky zdeformován nad rámec přerozdělovací mašinérie EU. Ta rozhodně není zanedbatelná, naopak je to dominantní hybatel současného dění. Ono pokud řeknete, že spalovací auto nesmí emitovat více než 95 g CO2/km (což je ekvivalent spotřeby 4,1 l benzinu na 100 km - jaký vůz takto úsporně vůbec může jet?), za každý gram CO2 navíc a jeden každý prodaný vůz dáváte pokutu 95 Eur a současně řeknete, že emise elektromobilů jsou 0, i když jde o bohapustou lež, pak kartami v zákulisí mícháte vskutku mohutně.

Je to zlotřilá manipulace, jakési skryté emisní povolenky, v jejichž důsledku se automobilka místo toho, aby nabídla žádané auto s emisemi třeba 150 g CO2/km (což není žádný sporťák, jde o ekvivalent spotřeby 6,5 litru benzinu/100 km) rozhodne raději nabízet nechtěný elektromobil s „nulovými” emisemi. Za první prodaný vůz by musela zaplatit pokutu 5 225 Eur, tedy asi 128 tisíc Kč, které si takto může dovolit i prodělat na prodaném elektromobilu a je na tom pořád stejně. A to je skutečně jen malý náznak toho, jak to celé funguje, co všechno se ohýbá.

Elektromobily jsou ale naneštěstí pro jejich zastánce tak zoufale nekonkurenceschopným zbožím, že ani s tímto dopingem za zády nemohou konkurovat spalovacím autům zatěžovaným jedním umělým nákladem za druhým. A bez dalších dotací na lokální úrovni prakticky nikoho neoslovují.

Patrné je to v Česku, kde bateriový pohon láká jen asi 2 procenta zákazníků. A to je třeba se ptát, co za zákazníky to je - lidé kupující si vůz pro soukromé využití jsou to jen velmi zřídka. Za prvních devět letošních měsíců tak u nás bylo prodáno jen 2 869 elektrických aut, což odpovídá 1,99procentnímu podílu na celkových registracích, o který se nejvíce zasadila Škoda (1 071 ks). Druhé místo pak připadlo na Volkswagen (303 ks), třetí na Hyundai (220 ks), čtvrté na Teslu (204 ks) a páté na Mercedes-Benz (201 ks).

I přes všemožné vábení výrobců a miliardy nasypané do reklamy nicméně ani všechny automobilky dohromady nedosáhly takových registrací, jaké mají na kontě zcela opomíjené vozy s LPG, které nenabízí téměř nikdo. S plynem jsou totiž spojené skutečné redukce nákladů v rámci provozu, navíc opětovné doplnění přidané nádrže zabere jen pár minut. Pokud pak navíc využijete i tu benzinovou, můžete počítat s dojezdem, o němž lidé v elektromobilech mohou jen snít. Na LPG tak připadá 2 966 registrací, přičemž o většinu z nich (konkrétně o 2 839) se zasloužila Dacia.

Opravdu tedy nechápeme naivitu výrobců, kteří věří, že během několika málo let lidem bateriový pohon vnutí na úkor toho plynového, benzinového či dieselového úplně všem. Kombinace mizerné praktické použitelnosti s vysokou cenou je prostě nepřesvědčivá, racionální argumenty ale automobilky zjevně nezajímají a samy elektromobilitu podporují horem dolem.

Francouzi tak nyní posílají na trh další dvě novinky, u nichž je třeba si zaťukat prstem na čelo. Jak Citroën ë-C4 X, tak Peugeot 408 sice bude možné koupit také se spalovacím pohonem, ovšem to bude stoprocentně výrobcem upozaděno. A vůbec bychom se nedivili, kdyby do hry zasáhlo jen proto, aby obě značky následně mohly daná čísla použít ke zkreslení zájmu o elektromobilitu. Při oněch cenách je ale vlastně otázkou, zda si někdo vůbec tato auta koupí, a to bez ohledu na pohon.

Začneme u nového zástupce Citroënu, který v Nizozemsku startuje na 40 000 Eur (cca 982 tisíc Kč), v Německu pak na 38 tisících Eur (asi 933 tisíc Kč). Již to jsou samo o sobě poněkud šílené částky, ještě větším nesmyslem se však ë-C4 X jeví při pohledu na technické parametry. Pohon 4,6metrového vozu má totiž na starosti 136 elektrických koní, s nimiž stovku dáte za 9,5 sekundy. Baterie o kapacitě 50 kWh pak mají zvládnout 360 km, což je pochopitelně jen teoretická hodnota, takové akumulátory jsou ekvivalentem nádrže na asi 13 litrů nafty.

Suma sumárum tak za milion korun dostáváte vůz, který kdykoli a kdekoli převálcují jeho mnohaletí předchůdci. Vedle něj pak navíc Peugeot 408 působí relativně smysluplně, neboť v Česku by měl startovat okolo 850 tisíc korun. Tato suma však byla zmiňována během červnového debutu a jelikož má vůz reálně dorazit až zkraje příštího roku, cena se může ještě změnit.

Ve zmiňovaném Nizozemsku Peugeot 408 startuje na 40 500 Eurech (cca 994 tisíc Kč), až tak vysoko nicméně u nás jeho základní verze nezamíří. Naznačuje to alespoň sesterský Citroën C5 X, který je k dispozici od 880 000 Kč. Za tuto částku nicméně pod kapotou dostáváte ryze spalovací tříválcovou jedna-dvojku (skutečně takový motůrek do tak velkého auta) se 130 koňmi. Jakmile ovšem zatoužíte po hybridu, tedy po kombinaci jedna-šestky a elektromotoru, rázem si již musíte připravit minimálně 1,19 milionu Kč.

Je přitom třeba si uvědomit, že stále je řeč o konkurenci třeba pro Škodu Octavia. S příchodem čtvrté generace ovšem mladoboleslavské automobilce narostlo sebevědomí, a tak vůz nabízí od 519 900 Kč. Již to je nicméně částka, která většině Čechů přijde vysoká. Chtít tedy skoro dvojnásobek, a přitom vlastně nenabídnout žádnou výraznou přidanou hodnotu, je tedy hotovou ekonomickou sebevraždou.

Sami ale vidíme z kontaktu s automobilkami, že z řad jejich zaměstnanců jen mizí lidé, kteří ještě dokáží říci, že král bez šatů je nahý. Naopak se mezi nimi stále více převládá ryze ideologické přesvědčení, že to či ono je dané, správné, neměnné a prostě se to udělá bez ohledu na dopady. Diskuze se nevede. Někdo si holt o dopadech strkání ruky do ohne něco přečte nebo poslechne jiné, další se sám musí spálit. Proč se v tomto případě musí stát to druhé, netušíme, už se ale postupně smiřujeme s tím, že je to zřejmě nevyhnutelné.

Citroën ë-C4 X se na západ od našich hranic prodává zhruba za milion korun. Foto: Citroën



Podobně na tom nejspíše bude i Peugeot 408, jenž na českém trhu nejspíše odstartuje pod 900 tisíci korunami jako spřízněný Citroën C5 X. Pod kapotou ale bude v té chvíli spalovací ústrojí, s tím plug-in hybridním se již novinka vyšvihne výrazně nad milion Kč. Nedokážeme si představit, že by si tyto vozy koupilo jakkoli větší množství zákazníků. Foto: Peugeot

