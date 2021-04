Honda dál zbavuje své vozy jednoho z největších nesmyslů moderních aut před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda

Skoro se divíme, že někdo potřeboval roky času a několik studií, aby na to přišel, ale pořád je lepší, že na to přišel tak než nijak. Honda do svých aut dál vrací tlačítka místo displejů.

Na první pohled jsou dotykové displeje pro ovládání čehokoli dobrým nápadem. Díky mobilním telefonům s nimi umíme pracovat skoro všichni a jejich použití dovoluje na stejné místo soustředit ovládání v podstatě nekonečného množství funkcí. Designérům také dovoluje navrhnout vzhledově atraktivnější interiéry, problém je ale v tom, že mobil navzdory stejném slovnímu základu není automobil.

Hlavní potíž je v tom, že zatímco mobil držíte v ruce, interiéru auta se dotýkáte. Na místě je to nepodstatný rozdíl, za jízdy ale nikoli - silnice nejsou zrcadlově hladké nikde na světě a rychle změnit nastavení čehokoli přes dotykový displej je při jakémkoli pohybu auta velmi obtížné. Problém je také v tom, že displej přes veškeré snahy neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu, a tak po něm nemůžete sáhnout intuitivně, vyžaduje si také váš pohled. A i krátké odhlédnutí od toho, co se děje na silnici, může mít fatální následky.

Přišel na to Rolls-Royce, který k masivnímu použití dotykového ovládání stále dosud nesklouzl a hned tak nesklouzne, není to ale jen věc drahých značek, které si mohou dovolit i jít proti proudu a určovat vlastní trendy. Úskalí si je vědoma i o poznání plebejštější Honda, a to přesto, že v minulosti dotykové ovládání nasadila i pro nastavení ventilace či hlasitosti audiosystému, což jsou jedny z nejhorších aplikací vůbec. Své chyby ale dokázala uznat a poučit se z nich.

První vlaštovkou byl v tomto ohledu už inovovaný Civic minulé, který dostal zpět „ruční“ ovládání hlasitosti. Tímtéž směrem loni zamířil i nový Jazz a další modely jen následují. Nejnovějším důkazem je další generace Civicu sedan, který právě debutoval v USA a dostal ještě více tlačítek i pro zmíněnou ventilaci. Ani do budoucna přitom automobilka nehodlá své nové směřování změnit.

Firma podle svých slov zjistila, že klasické ovládání zkracuje čas potřebný k ovládání nejběžněji používaných funkcí o podstatných 58 procent. „Nahradili jsme dotykovou obrazovku klasickým ovládáním, neboť dle zákazníků nebyla její obsluha jednoduchá,“ říká automobilka a dodává, že u předchozího provedení museli lidé často sledovat spíše místo, kde se ta či ona funkce ovládá, než vozovku. Díky změně má dojít „k minimálnímu narušování pozornosti řidiče“, čímž automobilka dokázala, že názor klientely je pro ní důležitý, neboť opravdu nevíme o mnoha lidech, kterým by dotykové ovládání některých funkcí vyhovovalo.

Popravdě řečeno se divíme, že na to Honda přišla s odstupem několika let, neboť stačilo dotykové ovládání ventilace vyzkoušet za jízdy, aby člověk pochopil, že tudy cesta nevede. I tak ale můžeme být rádi, že k nápravě došlo. Zmíněný nový Jazz je k mání i v ČR, jak to bude s novým Civicem sedan, uvidíme. Už podle jeho vzhledu bychom ale řekli, že může jít o čistě americkou záležitost.

Nová Honda Civic sedan vrátila do hry klasická tlačítka a následuje předcházející i budoucí modely Hondy. Tento vůz zatím míří do USA... Foto: honda



...poslední Jazz s toutéž inovací je ale k mání také u nás. Další budou následovat, automobilka už přišla na to, jak nevhodné dotykové ovládání některých částí za jízdy je. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Miler