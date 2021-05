Honda odhalila sympatické SUV pro 7. Má stát pod 250 tisíc Kč, tady ho ale nekoupíte před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Pozoruhodně ztvárněná světla jsou jen třešničkou na designovém pojetí auta, které kráčí ve stopách řady evropských novinek. I proto by tady mohlo fungovat, Honda s ním ale pro EU nepočítá.

Při pohledu na evropské prodeje Hondy musí příznivce japonské značky zabolet u srdce. Loni automobilka zákazníkům dodala pouze 81 247 aut, což je nejtragičtější výsledek za posledních třicet let. A bohužel pro Japonce se pouze na koronavirus svádět nemá. Pád Hondy odstartoval již po roce 2010, kdy vůbec naposledy dokázala překonat metu 200 tisíc registrací. Dáno je to zejména tím, že automobilka momentálně pomalu nemá zákazníkům co nabídnout.

S tímto názorem fanoušci nejspíše nebudou souhlasit. Ovšem ruku na srdce, třeba takové CR-V aktuálně láká jen málokoho. Svého času přitom skoro neexistoval člověk, kterému by nebylo sympatické, a to SUV ještě nebyla v takové módě, jako nyní. Honda e pak jen stěží může být prodejním pilířem, když za první tři letošní měsíce po ní sáhlo jen 491 lidí.

Důvodů pro danou situaci je hned několik, tím stěžejním je ale skutečnost, že Evropa Hondu nikdy výrazně nezajímala. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že za uplynulý fiskální rok značka prodala 4,8 milionu aut. Na starý kontinent tedy připadá jen velmi malé množství, navíc japonská automobilka hodně sahá po globálním designu. A co se líbí zákazníkům v Zemi vycházejícího slunce nebo ve Spojených státech, to není adorováno v Evropě.

Neznamená to nicméně, že bychom nad každou novinkou značky hned lámali hůl. Třeba nové sedmimístné SUV N7X je podle našeho názoru designově povedené. A to přesto, že do jisté míry čerpá inspiraci z již zmiňovaných modelů CR-V a HR-V. Zatímco však z nich čiší japonský původ, N7X se tváří velmi evropsky. Přičemž pokud bychom mu dodali logo Volkswagenu a jen lehce upravili přední masku, snad každý by jej bral bez okolků jako Němce.

Paradoxem v této věci je ovšem fakt, že N7X do Evropy nemíří. Místo toho je nové SUV určeno pro rozvojové země jihovýchodní Asie, tedy pro Indonésii, Thajsko, Filipíny, Malajsii a další. Vůz byl vyvinut technickým centrem značky v Bangkoku, přičemž nahradit má jak SUV BR-V, tak i kompaktní MPV Mobilio. Jeho označení pak odkazuje na nový sedmimístný a vzrušující vůz, což v rámci designu vlastně i platí.

Honda zatím přišla pouze s digitální premiérou předprodukčního prototypu, v srpnu však N7X odhalí kompletně. Zda u toho ale zůstane stávající název, již nedodala. Stejně tak je automobilka aktuálně tajemná i v rámci motorového prostoru, jakkoliv se zdá, že základ nabídky bude tvořit 1,5litrový atmosférický motor se 125 koňmi a 175 Nm. Nad něj by se pak měl postavit litrový tříválec se stejným výkonem a 175 Nm.

Mimo to Honda lehce drží pod pokličkou i kabinu, byť slabé náznaky můžeme na dosud uvolněných materiálech najít. Jelikož ale SUV bude sedmimístné, je prakticky jistotou koncepce 2+3+2. Stejně tak se dá počítat s reflektováním jistých prvků Hondy City, na jejíž platformě N7X stojí. Tím nám ale dostupné informace končí, přičemž další dorazí nejspíše až v létě. Jak jsme ale zmínili, na samotné auto musíme zapomenout, což je škoda, cenou by se totiž mělo držet na úrovni dosavadního BR-V, což znamená velmi nízko - tento model cenově začíná v přepočtu pod úrovní 250 tisíc Kč, za to u nás zdaleka nekoupíte ani novou Fabii. Pro pět, s odřenýma nejen ušima.

Nová Honda N7X působí skoro až evropsky. O to větším zklamáním je, že nabízet jej na starém kontinentu nebude. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec