Honda zřejmě dala svému někdejšímu bestselleru poslední ránu, nenabídne pro něj jediný rozumný pohon

Kdysi žádaný vůz přišel během 14 let o skoro 90 procent zákazníků a v poslední době jen paběrkuje. Jaké zlepšení může přinést jeho jedenáctá generace, když nabídne pouze hybridní pohon, který cenu pošle do sfér pro většinu lidí nedosažitelných?

Honda Civic byla svého času jedním z největších japonských bestsellerů v Evropě. Kupříkladu v roce 2007 bylo jen tady prodáno 120 799 exemplářů. S příchodem deváté generace ale začal zájem publika silně ochabovat a ta desátá pohřbila své šance na větší úspěch už nabídkou pohonných jednotek. Diesel totiž dostal padáka a pořídit tak bylo možné jen litrový tříválec či 1,5litrový čtyřválec, přičemž obě jednotky dle moderních trendů pochopitelně doprovázelo turbo.

S méně výkonnou jednotkou naladěnou na 126 koní u nás Civic startuje na 499 900 Kč, což není až tak závratná suma. Nicméně fanoušky japonských aut, kteří jsou ochotni překousnout přeci jen trochu nekonvenční design, zaujme až ona jedna-pětka produkující 182 koní. Ta je nicméně k dispozici až od 744 900 Kč. Jelikož podobně je tomu i v jiných evropských zemích, není vlastně až tak překvapivé, že za poslední dvě léta bylo prodáno méně aut než v roce 2019. Loňských 14 417 registrací je pak opravdu smutným „rekordem“.

Rekordy jsou tu nicméně od toho, aby se překonávaly. A nemyslíme si to zjevně pouze my, ale i Honda, která představila Civic jedenácté generace v evropské verzi. Ta se vizuálně od té americké příliš neliší, jedinými rozdíly jsou grafika světlometů a nahrazení některých chromových dekorů černými. A pak ještě příchod značky e:HEV, která naznačuje, že pod kapotou se odehrálo přesně to, k čemu automobilky nutí Brusel, tedy elektrifikace. Zmíněné motory totiž nahradil nový dvoulitr doplněný dvěma elektromotory.

Přední kola tak mají na starosti hned tři jednotky, které souhrnně produkují 184 koní výkonu a 315 Nm točivého momentu. O jejich přenos se pak stará automatická převodovka, u které dochází k automatické volbě režimů EV, Hybrid a Engine Drive, dle toho, jak moc drtíte plynový pedál. Vůz si nicméně můžete nastavit i dle svého naladění, přístup máte totiž k módům Eco, Normal, Sport a Individual. Data o dynamice ovšem Japonci do placu zatím nedali, jen zmínili, že cílí na emise CO2 nižší než 110 g/km.

Právě v souvislosti s hnacím ústrojím se dostáváme k onomu překonávání rekordů. Je totiž prakticky jisté, že nové provedení bude stát více než zmiňovaná jedna-pětka desáté generace. Rázem se zde tak bavíme o sumě, která možná bude vyšší než 784 900 Kč, za které si můžete pořídit Škodu Octavia 2,0 TSI DSG 4x4 se 190 koňmi pod kapotou. Výbava pak sice možná u českého vozu bude nižší, ovšem i tak si okolo jednoho prstu omotá více zákazníků, než kolik jich Honda bude mít v případě obou rukou.

Do jisté míry tedy sledujeme pohřeb v přímém přenosu, jakkoli finální soudy můžeme začít vynášet až pár měsíců po zahájení prodeje. Za zákazníky by přitom nový Civic měl vyrazit letos na podzim, přičemž ve srovnání s předchozí generací nabídne o 35 milimetrů delší rozvor a tedy více místa uvnitř. Standardem se přitom stane multimediální systém se 7palcovým displejem či 11 airbagů, u vyšších úrovní výbavy pak mohou zákazníci počítat také s audio systémem Bose se 12 reproduktory.

Zmínit pak již můžeme jen pár technických informací, jenž se týkají pohonných jednotek. Ta spalovací pracuje na bázi Atkinsonova cyklu, přičemž dostala do vínku i přepracovanou řídicí jednotku. Její termální účinnost tak vzrostla na 41 procent. O 19 procent pak narostla torzní tuhost, zatímco širší rozchod kol vzadu vylepšil stabilitu. Nová ložiska pak pro změnu měla umocnit odezvu řízení, mimo to Honda zapracovala i na potlačení vibrací a hlučnosti. To je všechno pěkné, ale bez dostupného pohonu to stěží osloví jakkoli větší množství lidí.

Vizuálně se evropská verze Hondy Civic od té americké příliš neliší. Pod kapotou však jde o jinou písničku, vůz totiž vyfasoval nové hybridní ústrojí složené z dvoulitru a dvou elektromotorů. Jeho cena tak nízká nebude ani omylem. Foto: Honda

