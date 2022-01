Hyundai po spekulacích oficiálně řeklo, co bude s jeho benzinovými a dieselovými motory před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Stalo se dnes módním hodit zdravý rozum za hlavu a položit se na oltář bateriové elektromobility, ať už by to v praxi mělo znamenat cokoli. Zdálo se, že tímto směrem míří i Hyundai, automobilka ale nyní takové zvěsti popírá.

Na sklonku loňského roku bylo neobvykle živo okolo automobilky Hyundai. Ne snad proto, že by Korejci chrlili ven novinky s kadencí legendárního ruského samopalu, ale kvůli překvapivé reorganizaci. Své funkce totiž naráz opustily klíčové postavy v podobě šéfdesignéra Petera Schreyera a vývojového šéfa Alberta Biermanna, s nimiž mělo dojít ke změnám na stovkách dalších pozic. Důvodem má být, že korejská automobilka již nechce být vnímána jako výrobce aut, nýbrž jako poskytovatel mobilních řešení, což s sebou nese řadu změn. A dvěma zmíněným harcovníkům to zjevně nevoní.

Ve světle této rošády pak vlastně nebyly překvapivé spekulace, se kterými následně přišla korejská média. Ta zmiňovala okamžité ukončení vývoje spalovacích jednotek a zmrazení práce oddělení, které mělo na starosti vodíková ústrojí a palivové články. Hyundai tedy mělo stejně jako mnoho dalších výrobců vsadit vše na jedinou kartu, na bateriovou elektromobilitu. Zrovna to ovšem hlavně Biermannovi, který svého času šéfoval i BMW M a vždy se snažil reflektovat přání zákazníků, nemohlo být po chuti.

Hyundai ale nyní zvěsti týkající ukončení či zmrazení vývoje jakékoli jiné krom bateriově-elektrické techniky dementovalo. „V reakci na nedávné mediální spekulace může Hyundai potvrdit, že vývoj spalovacích motorů nezastavilo. Naše společnost chce nadále poskytovat zákazníkům po celém světě jak vysoce efektivní spalovací motory, tak elektromotory,“ uvedl Michael Stewart z amerického zastoupení.

Je ale pochopitelně otázkou, jak moc vážně můžeme jeho slova brát. Hyundai totiž již dříve uvedlo, že do roku 2035 hodlá v Evropě nabízet už jen elektrické hnací ústrojí. A do roku 2040 by elektrické vozy měly tvořit hned 80 procent globálních firemních registrací. Směr, jakým se Korejci hodlají ubírat, je tak jednoznačný.

Můžeme se nyní jen ptát, zda tato strategie skončí úspěchem. Politici totiž sice na elektrifikaci nemalou měrou tlačí, přirozená poptávka je ale minimální. Přidáme-li si k tomu tlaky na energetickém poli, nezdá se to být jakkoli udržitelnou cestou, máme-li použít toto dnes oblíbené slovo. To je ale pochopitelně jen náš pohled na věc.

Korejci popírají, že by ukončili vývoj spalovacích motorů. Ovšem i tak již benzinům a dieselům chystají pohřeb, třebaže ne v jakkoli blízké budoucnosti. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai přes Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.