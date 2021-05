Hyundai si dělá ze soupeřů dobrý den, jediný chytrý krok z loňska mu zajišťuje rekordní prodeje před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Zatímco většina konkurentů smutně kouká na prudce klesající prodeje a takový Ford očekává v druhém letošním kvartálu až 50procentní propad, Hyundai hlásí jeden rekord za druhým.

Přežijí jen ti nejpřizpůsobivější, nikoli největší, říkají moudří. Vaše velikost vás totiž může stejně dobře ochránit před problémy jako vás stáhnout ke dnu, zatímco schopnost pružně reagovat na aktuální situaci funguje ve váš prospěch pokaždé. Pravdivost těchto slov připomíná současná situace automobilového průmyslu, do které ji vrhly výzvy spojené s pandemií koronaviru. A nejen ty, oněch výzev by bylo dost i bez pandemie.

Nyní se ale podržme jen jejích následků, neboť jsou to v tuto chvíli hlavně ony, které dělají firmám potíže. Už mnohokrát skloňovaný nedostatek čipů je tak vážný, že i na trhu bitém sníženou poptávkou způsobuje nedostatek hlavně na straně nabídky. Zasažených automobilek je řada, za všechny ale jmenujme Ford, který při ohlašování pozitivních výsledků za první letošní kvartál upozorňoval, že prodeje automobilky mohou v tom druhém klesnout až o polovinu.

Ne každý ale trpí - ti, kteří se na možné současné problémy připravili, rozbíjí bank. Je to logické, neboť i když budete jako nové auto hodně chtít třeba onen Ford a automobilka vám, řekne, že bude třeba za půl roku a vy nový vůz potřebujete, půjdete jinam. A půjdete logicky tam, kde vám něco prodají ihned. Takových značek ale není mnoho a nade všechny z nich vyčnívají dvě.

Tou první je Toyota, která navzdory popsanému stavu hlásí historicky rekordní prodeje. Není to náhoda, nelze ale říci, že by pružně reagovala na situaci. Na potenciální nedostatek čehokoli se připravila už po více než dekádu starém zemětřesení, které zplundrovalo část Japonska. Hyundai ale skutečně vidělo přicházet problémy dříve než jiní a profituje z toho též.

Jak už jsme zmiňovali dříve, Hyundai loni chtělo zareagovat na vzniklou situaci stejně jako ostatní a po jarních odstávkách v očekávání snížené poptávky po autech v dalších kvartálech omezit objednávky na nové čipy a nadále jet systémem just-in-time v menších objemech. Někdo z nejvyššího vedení ale podle zdrojů agentury Reuters rozhodnutí nákupního oddělení zastavil s tím, že sleduje trendy v oblasti výroby čipů a pokud Hyundai udělá to, co všichni ostatní, bude mít později problémy. Bylo to rozhodnutí za miliardy, neboť takové sumy nyní ostatní tratí na ušlých příjmech i dodatečných nákladech souvisejících s odstávkami výroby a následným neprodejem. Hyundai ani omylem.

Za sebou máme první čtyři měsíce letošního roku a Hyundai hlásí absolutní rekord v globálních prodejích za březen (375 924 vozů) a jen o něco málo nižší číslo za duben (345 777 aut). I tak to ale stačilo na absolutní dubnové rekordy na významných trzích - např. v USA (77 523 vozů) nebo v Indii (59 203 kusů) si Korejci připsali znovu historické rekord. To je v době stagnace či poklesů jiných obdivuhodné a za celý letošní rok jsou s již 1 346 060 prodanými auty o 25,7 procenta výše než loni.

Komu čest, tomu čest. I Hyundai sice říká, že mu čipy mohou dojít, zatím se to ale zjevně nestalo. Pokud přežije automobilka se svými zásobami i druhý kvartál, může se v žebříčku největších světových výrobců posunout povážlivě výše - konkurence obvykle nemá čím a jak kontrovat.

Hyundai Tucson vyráběné i v českých Nošovicích je jedním z modelů, který může profitovat z loňského chytrého rozhodnutí někoho z vedení nakoupit do zásoby čipy, jež teď všem schází. Prodeje automobilky jsou opakovaně světově i lokálně rekordní. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai, Reuters

Petr Miler