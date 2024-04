Hyundai ukázalo nové řešení, které v létě sníží teplotu uvnitř auta o desítky stupňů, i když vůbec není vidět před 5 hodinami | Petr Prokopec

Korejci zjevně našli lék na letní vedra a část nepříjemností, které umí způsobit motoristům. Jejich řešení nyní prochází posledními testy, pročež by v kabinách aut mohlo snesitelněji již záhy.

S počasím je to posledních pár týdnů jako na houpačce - jeden den člověk vytahuje plavky, aby druhý den skončil znovu v zimní bundě. Dle předpovědí v příštích pár dnech nelze čekat žádné výraznější změny, jakkoli studená vlna by měla odeznít a nadvládu konečně převezme jaro a následně snad i léto. Meteorologové naznačují, že letos si jej užijeme do sytosti, neboť nás čekají vlny veder, které se budou střídat s pomalu až tropickými lijáky. Někomu to bude příjemné, řidiči mezi ně ale obvykle patřit nebudou - na ty bude po příchodu k autům často čekat rozpálená kabina.

Na řešení tohoto úskalí již nějakou dobu pracuje Hyundai. Korejská automobilka totiž vyvíjí ochranný povlak zvaný Nano Cooling Film, který by byl ve velmi tenké vrstvě nanesen na veškerá okna vozu. Na autě vůbec není vidět, přesto má mít ve srovnání tradičním zatmavením skel citelně větší účinek, neboť teplotu v kabině dokáže snížit až o 22 stupňů Celsia. Tedy alespoň na základě dosavadních testů, které proběhly v laboratořích. Aktuálně se Korejci vypravili do Pákistánu, kde fungování celého řešení ověřují v reálných podmínkách.

Proč zrovna tato země? Nepřekvapivě hlavně proto, že denní teploty během letních měsíců tam dosahují až 50 stupňů Celsia. Tradiční zatmavení oken je tam kvůli bezpečnosti zakázáno. Pákistánce tedy před vedrem v interiérech nechrání pomalu nic, a automobilka tak již některé vozy nově vyvinutým povlakem potáhla. Podle jejích informací může jít o poslední kolo testů, než bude odstartována sériová výroba. Žádný konkrétní termín ale zatím nebyl stanoven.

Film je přitom tvořen hned několika vrstvami, kdy ta venkovní operuje na bázi infračervených vlnových délek vytlačit teplo z interiéru mimo vůz. Dvě vnitřní vrstvy pak pro změnu na základě takřka infračervených vln odráží venkovní teplo tak, aby se nedostalo dovnitř. Během testů byla takto snížena teplota vzduchu v oblasti hlavy řidiče o 10,98 stupně Celsia ve srovnání s konvenčním zatmavením oken, respektive o 12,33 stupně Celsia oproti vozům, jejichž okna nejsou nijak chráněna.

Korejci dodávají, že jejich nanofilm bude možné zkombinovat s běžným zatmavením skel, což efekt jen umocní a teploty uvnitř klesnou ještě víc. To zní pozitivně. Jen tedy doufejme, že takto opatřená okna půjde i nadále rozbít, jinak by mohla novinka jeden problém vyřešit a jiný způsobit. Na upřesnění fungování Nano Cooling Filmu v tomto ohledu zatím čekáme.

Ochranný film Korejců je po prvních testech spojen s velmi pozitivními výsledky. Nyní prochází zkouškami v Pakistánu, poté by mohl dostat zelenou pro globální nasazení do prodeje. Foto: Hyundai

