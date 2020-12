Hyundai za 20 miliard kupuje firmu, která s výrobou aut nemá společného vůbec nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Boston Dynamics

Investice automobilových firem do společností z jiných odvětví nejsou zase tak neobvyklé, v takových případech ale není těžké najít nějaký společný jmenovatel. Proč ale Hyundai koupilo firmu vyrábějící robotické psy?

Zhruba před měsícem se začalo hojně mluvit o tom, že korejská automobilka Hyundai chce odkoupit americkou společnost Boston Dynamics. A nyní vše nasvědčuje tomu, že nešlo jen o spekulace. Dle listu The Korea Economic Daily již existuje dohoda mezi oběma stranami, přičemž cena firmy byla stanovena na 921 milionů dolarů (cca 20 miliard korun). Její výše rozproudila další kolo debat, protože vůbec není jisté, co Korejci s americkou společností zamýšlí.

Boston Dynamics je firma, která se nejvíce proslavila tím, že v roce 2015 představila robotického psa jménem Spot. Letos jej konečně pustila do prodeje, přičemž ceny startují na ne zrovna skromných 74 500 USD (1,62 milionu korun). Elektronická náhrada věrného přítele člověka se dokáže pohybovat rychlostí až 5,7 km/h a baterie mu umožní pohyb na 90 minut.

Podle viceprezidenta firmy Michaela Perryho jsou Spotovy možnosti nekonečné. Především se ovšem počítá s jeho využitím v nebezpečných místech, mezi něž mohou patřit třeba elektrárny, stejně jako staveniště, doly či laboratoře. Jinými slovy, tam, kde by život člověka mohl být ohrožen, může být nasazen právě Spot. Toho lze přitom ovládat dálkově, stejně jako se dokáže učit a následně řadu věcí zvládat autonomně.

Boston Dynamics mají v nabídce i další robotické „hračky”. O ty Hyundai asi nejde, firma ale nevyrábí jen auta a ve svém výrobním programu má i bagry. Je tedy možné, že v podstatě chystá jejich automatizaci a autonomii ve stylu robotického psa. Obsluha z masa a kostí by se tedy nenacházela v kabině, nýbrž na vzdáleném a tedy bezpečném místě. Či by již nebyla potřeba vůbec, místo toho by daná těžařská firma pouze najala operátory na výměnu baterií.

Ať již bude využití technologií Boston Dynamics jakékoliv, bez oficiálního komuniké budou jakékoliv plány značky nejasné. Hyundai totiž uvedlo pouze tolik, že „jako globální entita soustavně zkoumá různé investiční možnosti na trhu a případná partnerství. Firemní politikou nicméně je nekomentovat jakékoliv spekulace na trhu.“ Pokud vás tedy zajímá, co bude s robotickým psem dělat nový páníček, je třeba trpělivosti. Úplně bychom si ale nemalovali, že tyto stroje budou nabízeny jako příplatková výbava nových aut.

Hyundai skutečně funguje firmu Boston Dynamics vyrábějící robotického psa Spot. Proč tomu tak je, mimo automobilku zatím nikdo neví. Foto: Boston Dynamics

Zdroj: The Korea Economic Daily

