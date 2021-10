I dnes se najdou značky aut, které nemají problém s čipy, dodají vám rychle cokoli před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Škoda prakticky zastavila výrobu všeho, Audi zastavilo výrobu většiny konvenčních modelů, Ford Focus se nevyrábí a na VW Golf si počkáte nejméně rok. Existuje kolem toho nějaká cesta?

Pokud jste právě zatoužili po novém autě, máme pro vás špatnou zprávu - vybrali jste si zatraceně mizernou dobu. Neřešme nyní, jestli vám moderní auta vůbec mají co nabídnout, stačí fakt, že je jsou drahá a o ceně se stejně moc smlouvat nedá. Protože nejsou.

Poptávka po nových vozech je sice menší než bývala, i to ale bohatě stačí na to, aby překonávala nabídku. Není divu, když se některá auta už nevyrábí vůbec - platí to bohužel téměř o všech Škodách, týká se to většiny konvenčních Audi, potíže s výrobou ale hlásí třeba i Stellantis se všemi svými značkami a soudě podle aktuálních prodejů v Evropě má takové potíže kde kdo. Menší či větší výjimkou se zdají být některé japonské a korejské značky, ani u nich ale nejde vše jako po drátkách. Je tedy někdo „v suchu”? Někdo, u koho si prostě můžete objednat nové auto a bude vám dodáno? Kupodivu ano.

Jestli máte rádi knížecí rady, tato se vám bude obzvláště líbit. Skutečně je možné pustit z hlavy novou Škodu Octavia a mít rychle něco jiného, dokonce půjde o vůz koncernu VW. Háček je jen v tom, že jeho dnes nejlevnější model začíná na asi 5,5 milionech korun, za což byste nových Octavií mohli mít snadno jedenáct a ještě by vám zbylo. Jde o Lamborghini Huracán Evo.

Lambo skutečně nemá problém s nedostatkem komponentů, jak potvrdil médiím šéf asijsko-pacifického zastoupení značky Francesco Scardaoni. Pokud máte na nové Lambo peníze, můžete jej prostě mít, neexistuje žádná fronta ani neobvyklé čekací lhůty, automobilka má všeho dost. Podle Scardaoniho je to dáno tím, že výrobu plánuje na pět let dopředu, a tak dodavatelé nemají problém zásobovat jej tím, čím potřebuje. Faktor to jistě bude, současně ale dodejme, že při objemu výrobu Lamba (pár tisíc aut aut rok) a výši jeho marží v rámci nabídky mateřského koncernu bude vždy snazší jakýkoli podobný problém řešit.

Přes tento stav ale Scardaoni nezkouší předstírat, že by současná doba byla pro Italy procházka růžovým sadem. Loni kvůli koronaviru zavřeli jako první z významných automobilek a několik měsíců odstávek způsobilo problémy, ze kterých se dostávají dodnes. Problémem je hlavně logistika, neboť jedna věc je něco vyrobit a druhá to někam dostat. Přesto se zdá být Lambo v citelně lepší pozici než naprostá většina ostatních značek, ty koncernové nevyjímaje.

Nevíme, jestli vám tyto informace pomohou při volbě vašeho dalšího vozu, nejspíše ne. Přesto nebude od věci je mít na paměti, třeba pokud jste měli v plánu přátelům u piva vyprávět, že máte objednané nové Lamborghini, „ale kvůli těm čipům vám dodání pořád odkládají”. Nemuseli by vám to věřit - a právem.

Pokud chcete nové auto a nechcete na něj čekat rok, máme pro vás tip - Lamborghini nedostatek dílů netrápí. Už na základní Huracán Evo to ale bude chtít asi 5,5 milionu... Foto: Lamborghini

Zdroj: Drive

Petr Miler

