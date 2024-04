Rivian dál ztrácí půdu pod nohama. Rozjel nové propouštění, jeho akcie se propadly už o 93 procent včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

V poslední době už několikáté kolo výpovědí není masivní, ale také není zdaleka první. Ruku v ruce s tím klesá i hodnota firmy, jejíž akcie jsou dole už o 93,3 procenta ve srovnání s momentem, kdy vstoupila na burzu.

Automobilce Rivian nelze upřít, že automobilový obohatila o zajímavé inovace. S tou pro mě nejpůsobivější přišla už u své prvotiny, pick-upu R1T, který má před zadními koly schránku procházející napříč vozidlem. Jde o jakýsi dodatečný zavazadlový prostor, který ovšem můžete využít třeba jako základ pro své výlety mimo civilizaci. Stačí totiž výklopné plochy osadit mobilní kuchyňkou, dovnitř instalovat skříňky na nádobí, a když k tomu ještě přihodíte matraci do korby, rázem máte jednoduchý dům na kolech.

Rivian nicméně stejně jako řada nových i zavedených automobilek vsadil na to, že elektrický pohon aut je budoucností a spalovací vozy v řádu několika málo let zašlape do země za neutuchajícího jásotu zákazníků. K něčemu takovému má realita velmi daleko, většina lidí elektromobilitu odmítá pro její cenu, nepoužitelnost a nakonec i diskutabilní ekologický přínos.

Pohled na finanční trhy tak rázem připomíná jízdu na horské dráze, jenž ovšem posledních pár měsíců míří jediným směrem, a to dolů. Tempo Rivianu je pak rychlejší než třeba u takové Tesly a jen dokládá, že bublina nafouknutá investory splaskla. Když totiž tato automobilka vstoupila v listopadu 2021 na burzu, prodávala se jedna akcie za 172 dolarů (cca 4 080 Kč). Dnes má ovšem hodnotu necelých 9 USD (215 Kč). Rivian tedy v řádu dvou a půl let přišel o víc jak 93,3 procenta své hodnoty.

Něco takového již nelze přejít mávnutím ruky a prohlášením, že nějak bylo a nějak bude. Automobilka tak oznámila, že stav zaměstnanců sníží o jedno procento. To na první pohled nezní hrůzostrašně, stejně jako na ten druhý, kdy si uvědomíme, že jde o zhruba 150 lidí. Je tu ovšem ještě pohled třetí a až ten naplno vyjevuje reálný stav věcí. Nejde totiž o první propouštění v poslední době - naposledy přitom Rivian rozdal výpovědi 10 procentům lidí v únoru.

Ještě předním dostalo v prosinci 2023 padáka 20 zaměstnanců bateriové divize, propouštělo se ale již i v roce 2022. Šéf značky R.J. Scaringe přitom nově dodal, že „Rivian není imunní vůči existujícím ekonomickým a politickým nejistotám“. Tím poukázal nejen na stále menší zájem zákazníků, ale hlavně také na zákonodárce, kteří dříve nastavené limity začínají postupně uvolňovat. I jim totiž došlo, že onen urychlený přechod k elektromobilům je zkrátka nereálný, jen to zatím nechtějí otevřeně říkat.

Otázkou je, zda Rivian měnící se nálady na trhu přežije. Automobilka sice ve srovnání s minulostí snížila své ztráty, ovšem v loňském posledním kvartálu stále prodělávala na každém prodaném voze 43 372 dolarů (1 029 000 Kč). V reakci na to Tim Fallon, výkonný viceprezident pro výrobu v továrně v Normalu uvedl, že navýšena by měla být efektivita montážních linek, stejně jako půjdou dále dolů výrobní náklady. Propouštění je jednou z cest k tomu vedoucích.

Rivian zavelel k vyšší efektivitě, což se projevuje hlavně stále častějším propouštěním. Značka se navíc drasticky propadla na burze, její budoucnost je tak nejistá. Foto: Rivian

