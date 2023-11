I ty, čínský Brute? Nikdo není imunní proti vystřízlivění z elektrického snu, Nio propouští, prodělává 800 tisíc na každém autě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nio

Někteří mají pocit, že Číňané našli cosi jako stříbrnou kulku a s elektromobily dokážou rozbít bank, zatímco jiní s nimi trpí. Efektivnější být dovedou, ale opravdu efektivní? Zjevně ne.

V poslední době je skoro nemožné smysluplně zpravodajsky pokrýt veškeré negativní dění, které zavládlo v segmentu elektrických aut. Ostrůvky pozitivní deviace, jak by řekl klasik, se sice najdou, jde ale o jehly v kupě tlejícího sena. Je jedno, jestli se podíváme na informace od Fordu, VW nebo dokonce i Tesly, ze všech stran se šíří „blbá nálada” pramenící z poznání, že i když prodeje elektromobilů relativně rychle vystřelily nahoru, podobně rychle naráží na jakýsi strop, který nebude snadné překonat.

Cest, jak se s tím vypořádat ze strany výrobců, kteří na naivní představu o budoucím prodeji pouze elektrických aut vsadili příliš mnoho, je víc. Velké automobilky, které pořád mají co jiného nabízet, jdou primárně cestou rušení plánů na další elektrickou expanzi a přehodnocení původních strategií, výrobci pouze elektromobilů ale zase tak moc na výběr nemají. Taková Tesla je v zisku a byť její účetnictví moc důvěryhodnosti nevzbuzuje a některé přetvářky jsou snadno odhalitelné, může si dovolit jít cestou slev, aby rozdmýchala zájem. Jiní výrobci elektromobilů ale v takové pozici obvykle nejsou. A to dokonce ani ti čínští.

Tamní Nio je obvykle považováno za jakousi čínskou Teslu, momentálně ale i ono prožívá značné vystřízlivění z elektrického snu. Ani Číňané přes mnohé výhody nemají šanci přelstít problém vysokých nákladů spojených s výrobou elektrických aut a podle svých vlastních výkazů prodělávají v přepočtu bezmála 800 tisíc Kč na každém elektromobilu, který prodají. Co v takové situaci dělat? Pro slevy už není prostor, a tak ani Niu nezbývá než šetřit.

Firma tak oznámila, že v listopadu propustí 10 procent svých zaměstnanců ve snaze zlepšit efektivitu svého fungování. Prodejům se daří, Nio v říjnu prodalo 16 074 aut, což představuje meziroční nárůst o téměř 60 procent. Celkově letos firma prodala 126 067 aut, což je pořád zdravý růst o 36,3 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Ale co je to platné, když vyšší prodeje znamenají jen větší a větší ztráty? Takhle podnikat umí kdekdo.

„Nio stále trápí rozdíl mezi reálnou a očekávánou výkonností. Je to těžké, ale nezbytné rozhodnutí v boji proti tvrdé konkurenci,“ uvedlo vedení firmy v e-mailu zaslaném zaměstnancům, který cituje agentura Reuters. A propouštění nebude jedinou úsporou - Nio dále říká, že odkládá či omezuje některé dlouhodobé investice, aby hospodaření firmy vylepšilo. Jestli to bude stačit, ukáže jen čas, už teď je ale zjevné, že celá elektrická iluze prochází ozdravným procesem, třebaže do zdi reality zdaleka nebourá, jen ji vidí kdesi v dáli. V principu je to dobře, bylo by ale třeba mnohem víc, abychom na automobilový trh vrátili racionalitu, kterou už roky postrádá.

Nio ET5 Touring je jedním ze zajímavých aut značky. Zájem o něj existuje, ani na takovém voze ale firma nedokáže vydělávat, i když nejde zrovna o levné zboží. A tak propouští a dál ořezává náklady. Foto: Nio

Zdroje: Nio, Reuters

Petr Miler

