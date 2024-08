I Xiaomi prodělává na každém prodaném elektromobilu přes 200 tisíc Kč, přiznává, že se na tom nic nezmění ještě roky včera | Petr Miler

Čínský technologický gigant vlétl do automobilového světa rovnýma nohama, musí ale ujít ještě dlouhý kus cesty, aby pro něj nešlo jen o další ztrátovou avantýru. A platí to i v momentě, kdy se pro něj věci lépe vyvíjet snad ani nemohly.

Xiaomi u nás proslulo hlavně svými smartphony, jeho záběr je ale mnohem širší a od letoška se řadí také mezi výrobce aut. Byla to pro něj zatím tak trochu jízda na horské dráze - elektrická prvotina firmy jménem SU7 nabídla za cenu Škody nabídl skoro totéž co Porsche, což vyvolalo enormní zájem, nadšení ale následně poněkud ochladlo a firma o část zákazníků zase přišla. Pořád jich ale má dost a dost a rychlá, vysoce automatizovaná výroba by měla firmě umožnit na těchto autech vydělávat, zvlášť s obecně nízkými cenami čínských vstupů. Jenže neděje se to.

Společnost nyní zveřejnila své výsledky za druhé letošní čtvrtletí. A protože automobilová divize má separátní účetnictví, víme, že toto období vykázala ztrátu ve výši 252 milionů dolarů, tedy asi 5,64 miliardy Kč. Je to první čtvrtletí, kdy automobilové aktivity společnosti běžely na plné obrátky a Xiaomi s nimi zůstává v minusu. A to přesto, že je podle vlastních slov na dobré cestě překonat svůj cíl 100 000 dodaných exemplářů modelu Speed Ultra 7, jak označení SU7 rozepisuje, do konce letošního listopadu.

Za samotné druhé čtvrtletí dodala firma zákazníkům 27 307 vozů, což znamená, že v průměru prodělala 9 200 dolarů za jeden každý vůz. Na každém autě, které prodává, tak prodělává asi 206 tisíc korun, což je za očekáváními, analytici vesměs věřili ziskovému hospodaření od samotného počátku. Protože jsou ale ostatní aktivity firmy nad očekávání ziskové, hodnota jejích akcií po středečním oznámení výsledků stoupla.

Generální ředitel Lei Jun už v dubnu přiznal, že SU7 se prodává se ztrátou, tehdy jsme se ale více nedozvěděli. Dnes to víme a podle analytiků Citibank se na tom hned tak nic nezmění. Firma podle nich musí prodat ročně aspoň 300 až 400 tisíc aut, aby se dostala z minusu, i na rok 2026 ale očekává prodej maximálně 260 tisíc vozů. Do roku 2027 tak nejspíš bude sekat další a další ztráty.

Xiaomi to připouští, když ústy svého mluvčího řeklo, že se automobilová divize dál zaměřuje na zvýšení úspor z rozsahu a ziskovost není v dohledu: „Rozsah podnikání Xiaomi s elektromobily je v současnosti relativně malý, zatímco automobilový průmysl je typickým průmyslem s úsporami z rozsahu. Náklady jsou relativně vysoké a strávit je bude nějakou dobu trvat,” řekl mluvčí.

Společnosti se tak přidala do zástupu těch, které na elektromobilech pálí miliardy. Jak ale podotýkají kolegové z Carscoops, nakonec může být i za tento stav ráda, neboť konkurenti jsou na tom obvykle ještě hůř. Kupříkladu Rivian ve druhém letošním čtvrtletí prodělal 1,46 miliardy dolarů na výrobě 9 162 vozů, takže je v minusu 32 705 dolarů (asi 732 tisíc Kč) na jednom autě, Ford mu ale může i to závidět. Ve druhém čtvrtletí ztratila elektrická divize modrého oválu 1,1 miliardy dolarů a prodala pouze 23 957 vozidel, čímž prodělala 47 600 dolarů na autě (přes 1,06 milionu Kč).

Xiaomi je na tom tak vlastně ještě relativně dobře, ale opravdu dobře nikoli. Firma doufá, že jí do černých čísel pomůže druhý model, kterým má být SUV po vzoru Tesly Model 3. Jestli se to povede ukáže jen čas - na úspory z rozsahu sázeli s elektromobily všichni, ziskový s nimi není téměř nikdo.

