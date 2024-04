Indové odhalili svůj vlastní levný Mercedes G, za pouhou osminu ceny má i dieselový motor přímo od Mercedesu před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Force Motors

Pokud patříte mezi obdivovatele géčka od Mercedesu, ale jeho cena začínající na víc jak 3,6 milionu Kč je na vás moc, pětidvéřová Gurkha od Force Motors by vás mohla potěšit. Je to velmi podobné auto za pouhou osminu ceny německé legendy. A to má i německý motor.

Co jsme před měsícem nakousli, to dnes dojíme. Indická automobilka Force Motors totiž konečně plně odhalila pětidveřové provedení svého SUV Gurkha. Radost z něj možná nebudou mít u Mercedesu, neboť jde v principu o levnou kopii jejich ikonické třídy G. Nedá se nicméně předpokládat, že by z toho byla žaloba. Třícípá hvězda totiž Indům již od debutu první verze v roce 2008 dodává pohonné ústrojí, a sice 2,6litrový diesel OM616. Němci s ním přitom původně přišli již v 70. letech minulého století, kdy produkoval 65 či 72 koní.

Pod taktovkou Indů objem jednotky vzrostl z 2,4 na 2,6 litru, přičemž agregát vyfasoval také řadu moderních komponentů, aby zvládl plnit přísnější emisní normy. Pod kapotou pětidveřové verze pak nabídne 140 koní výkonu a 320 Nm točivého momentu. Značka Force Motors tak za posledních 16 let učinila nemalý pokrok, neboť v jejím případě motor původně posílal na všechna čtyři kola 80 koní a 230 Nm. Stovka tehdy indickému SUV zabrala 17 sekund, zatímco maximum se pohybovalo mezi 130 a 140 km/h.

Technické parametry novinky zatím zveřejněny nebyly, ovšem i přes nemalé posílení jednotky nelze čekat, že při startu z místa a zběsilém zašlápnutí plynového pedálu budete trhat asfalt. Ostatně spíše než na dynamiku se Gurkha zaměřuje na jízdu i v tom nejnáročnějším terénu. Již standardně proto disponuje šnorchlem, stejně jako třeba žebříkem na zádi či střešními ližinami. Dále tu pak máme nelakované nárazníky či blatníky, jež mají nejen zdůraznit off-roadový charakter, ale také zlevnit případné opravy.

Ve srovnání s tou kratší nová varianta narostla o 425 milimetrů do délky (na 4 390 mm) i v rámci rozvoru (2 825 mm). I když je tedy stejně dlouhá jako třeba Škoda Scala, standardně nabízí tři řady sedadel. Jak je nicméně patrné z přiložených fotografií, cestující zcela vzadu nemají zrovna mnoho prostoru pro hlavu či kolena. Jakmile navíc okupují sedadla, nelze počítat prakticky se žádným zavazadelníkem. Při ceně startující v přepočtu na 450 tisících korunách to ale nebude problém. Ve srovnání se skutečným Mercedesem G začínajícím s cenou dnes na 3 626 370 Kč je to skoro přesně osmina.

Může se přitom zdát, že na indické poměry je Gurkha vlastně docela drahá. Je nicméně třeba si uvědomit, že v principu skutečně jde o kopii Geländewagenu se vším všudy. Máme tu tedy žebřinový rám, pohon všech kol, uzamykatelný přední a zadní diferenciál či velkorysou světlou výšku 233 mm. Zmíněný šnorchl umožňuje brodivost až 700 mm, zatímco 18palcová litá kola jsou osazena pneumatikami do terénu. S motorem je přitom spojuje pětistupňový manuál jako jediná dostupná převodovka.

Indické SUV pak navíc dostalo do vínku opravdu bohatou výbavu, neboť disponuje jak digitálním přístrojovým štítem, tak multimediálním systémem s funkcemi Android Auto či Apple CarPlay a devítipalcovou obrazovkou. Nechybí ani zpětná kamera, Indové pak mluví i o měkčených materiálech. Nebude tedy opravdu překvapivé, když se svou novinkou pořádně zabodují.

Indické SUV Gurkha konečně přijíždí v pětidveřové verzi. Ta je ještě blíže k Mercedesu třídy G, ostatně pod kapotou má 2,6litrový turbodiesel OM616 od třícípé hvězdy. Foto: Force Motors

Zdroj: Force Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.