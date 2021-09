Indové odhalili novou obdobu nejlepšího SUV Mercedesu, i s jeho technikou stojí desetinu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Není to zdaleka poprvé, co se tímto směrem vydali, ve třetí generaci ale jejich obdoba G-Wagenu přichází s dosud nevídanou výbavou. Přesto má stát dál tolik, co na Mercedes pár výbavových prvků.

Indická automobilka Force Motors není v Evropě příliš známá, přestože její historie sahá až do roku 1958. Dáno je to i tím, že po většinu této doby užívala název Bajaj Tempo Motors. Odkazovala tím přitom na spolupráci firem Bachraj Trading a Tempo, z nichž druhá zmíněná pochází z Německa. V roce 1971 ji pak odkoupil Mercedes-Benz, který tak rázem získal i podíl ve Force Motors. Ten ovšem o čtyřicet let později prodal s tím, že mezi oběma automobilkami panují pouze velmi malé synergie.

Otázkou nicméně je, zda tomuto oficiálnímu komuniké budeme věřit. Spolupráce mezi oběma značkami totiž dál pokračuje, neboť Force Motors vyrábí motory Mercedesu pro některé asijské země. Mimo to třícípá hvězda využívá také zázemí značky kvůli testům svých aut. Indové pak pro změnu některé odebírají některé pohonné jednotky, zvláště pak ty dieselové. Jedním z nich je i nový 2,6litrový agregát, který produkuje 90 koní a 250 Nm točivého momentu a který používá také Gurkha nové generace.

Za tímto názvem se přitom skrývá indická třída G. Ta byla nicméně originálem pouze inspirována, jinak s ním ovšem nesdílí jediný konkrétní díl. Nejspíše pak ani nebude důvodem rozkolu mezi oběma značkami, neboť první generace dorazila na trh až v roce 2008, tedy sedm let poté, co se Mercedes podílu ve Force Motors zbavil. Rozhodně ale nepočítáme s tím, že by na ni třícípá hvězda pohlížela se zalíbením. Přeci jen její G-Wagen je o poznání dražší, levnější kopie tak značce nějaké zákazníky krást může, aspoň v rozvojových zemích.

Na druhou stranu je třeba dodat, že mezi Force Motors a Mercedesem se asi rozhoduje málokdo, koneckonců jde o stejnou volbu jako v případě Dacie a Ferrari. Neznamená to nicméně, že by zcela nová Gurkha nebyla zajímavá. Kromě zmíněné pohonné jednotky totiž od třícípé hvězdy dostala také pětistupňový manuál, uzamykatelné diferenciály či dokonce redukční převodovku. Nechybí pak pochopitelně pohon všech kol, s nímž SUV zvládá kopce se sklonem až 35 stupňů.

Součástí standardní výbavy je i šnorchl, který vylepšuje brodivost. S tímto prvkem byla spojena i minulá generace, která tak zvládala hloubku až 55 centimetrů. Novinka ovšem počítá dokonce se 70 cm, načež lze Indům věřit, že se opravdu jedná o nejschopnější off-road ve svém segmentu. Souběžně s tím je ovšem také nejprostornější, neboť karoserie byla prodloužena i rozšířena. Cestující přitom mohou počítat se čtyřmi „kapitánskými“ sedadly a zavazadelníkem o objemu 500 litrů.

Zvenčí tu pak máme G-Wagen jako vyšitý, byť starší provedení se originálu přibližovalo o trochu více. Stála za tím hlavně čelní maska, v jejímž středu se skvělo písmeno F v kroužku a které až nápadně připomínalo třícípou hvězdu. Novinka nicméně přepřáhla na moderní trendy, napříč maskou se tak objevuje název modelu. Pokud nicméně budete na vůz koukat ze strany či boku, zmatení bude takřka dokonalé. Jakkoliv přední kapota se vůči originálu svažuje o trochu více.

Můžeme už jen dodat, že kromě výše zmíněného Gurkha počítá také s diodovými světlomety, jimiž se pochlubí jako jediný vůz ve svém segmentu. Dále tu máme dva airbagy, ABS, EBD či úchyty Isofix na všech sedadlech s výjimkou toho řidičova. Opomenout ovšem nesmíme ani zadní parkovací senzory, monitoring tlaku v pneumatikách či multimediální systém, který nedisponuje pouze portem na USB, ale dokonce i funkcemi Android Auto a Apple CarPlay.

Nová Gurkha tak vlastně snese srovnání i s některými evropskými, japonskými či americkými SUV, oproti mim bude ovšem mnohonásobně levnější. Přesné ceny Force Motors zveřejní až poslední týden v září, neměly by se ale příliš lišit od těch dosavadních. Ty začínají na 975 000 INR, tedy asi na 285 tisících Kč. Skutečně směšné peníze vedle třídy G - ta u nás stojí od 2 891 900 Kč, za jedno Géčko tedy můžete mít 10 Gurkh a ještě vám zbude na naftu.

