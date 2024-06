Interiéry nových Škod bude navrhovat Číňan, tohle je výsledek jeho dosavadní práce před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Je neobvyklé, aby podobnou agendu měl u Škody na starosti někdo jiný než Evropan, od nynějška tomu tak ale bude. Ostatně to, co Chan Park vytvořil dosud, nevypadá vůbec marně.

Co brání elektromobilům v jejich rozmachu? Jsou to ty samé překážky, na které již v roce 1900 narazil Ferdinand Porsche. V prvé řadě jde o baterie, které jsou drahé, těžké a velké, přesto však nedokážou pobrat tak velké množství energie, aby to vystačilo na alespoň obstojný dojezd. Problémy jsou i s jejich dobíjením a životností, což pramení v obecný nezájem a rychlý propad hodnoty elektrických aut. A protože řešení, které by cokoli z toho zásadně změnilo, není ani podle výrobců baterií ani v dohledu, nelze ze strany zákazníků očekávat nic jiného než nadále velmi vlažný zájem.

Něco takového ovšem vážně ohrožuje plány Škody. Mladoboleslavská automobilka totiž hodlá do roku 2026 představit celou řadu nových elektrických aut. Ty by pak měly mít do konce dekády na celkových prodejích 70procentní podíl. Pokud ale na tomto cíli budou manažeři trvat, dočkají se maximálně tak obrovského poklesu celkového odbytu. Pro velkou část klientely je totiž aktuálně již příliš drahá i Fabia, která přitom za 370 tisíc korun nabízí udávaný dojezd zhruba 770 km, který můžete kdykoli během pár minut „obnovit”. A pokles hodnoty takového auta je velmi malý a velmi pozvolný. Její elektrický ekvivalent ale nebude spojen ani s polovičním reálným dojezdem, stát může snadno dvakrát tolik, dobití bude trvat nejméně desítky minut a pokles hodnoty bude zejména nárazově razantní.

Aby tedy bateriová auta mohla obstát, musela by s nimi Škoda skočit do jiné dimenze. Jenže k něčemu takovému se značka ani chystat nemůže, přelomové technologie zkrátka zatím neexistují. A proto v nejbližší době neudělá velký skok, nýbrž jen malý krůček - zda správným směrem, je otázka do loterie. Nejsme si totiž jisti, že by zrovna zákazníci mladoboleslavské automobilky volali po zásadně jiných, minimalisticky pojatých interiérech. Přesně těch se ovšem nejspíš dočkají, neboť značka na svou stranu přetáhla Chana Parka.

Tento čínský designér má za sebou londýnskou Royal College of Art, stejně jako štace u Pininfariny, Kie, Mercedesu a Audi. V roce 2021 pak zakotvil u pro něj domácí značky Nio, kde se specializoval právě na interiéry čistější než chirurgický sál. Jedním z jeho posledních děl je třeba vlajkové SUV ET9, které má uvnitř působit jako soukromý tryskáč. Středem jeho interiéru se táhne mohutný středový tunel, který je ale zbytečný, neboť tradiční převodovka a kardan se zde nenachází.

Dá se však předpokládat, že tento prvek má vnést dovnitř výjimečnost. Navíc je doprovázen střešním „trámem“, který tvoří předěl v panoramatické střeše. Většinu ovládacích funkcízde ale zastávají dotykové displeje, slovo tlačítko je zřejmě pro Parka nadávkou. Něco takového ale příliš nekoresponduje se směrem, jaký značka zvolila u nového Superbu a Kodiaqu. Oba vozy totiž dostaly víceúčelové fyzické ovladače Smart Dials, za které je Škoda chválena napříč celou branží.

Svým způsobem tak Park může značce ještě uškodit. Koneckonců Škoda vyznává relativně jednoduché interiéry již delší dobu, přičemž takový Enyaq opravdu nedisponuje záplavou tlačítek. Pravdou však je, že jako soukromý tryskáč nepůsobí. V tomto ohledu tak nový designér skutečně může prospět, byť si nejsme jisti tím, že to bude ke zlákání masového publika stačit. Většina lidí by totiž u elektromobilů okamžitě vyměnila luxusní interiér za lepší použitelnost, nižší cenu a menší provozní náklady.

ET9 působí zvenčí opravdu lákavě. Jenže třeba onen zbytečný středový tunel by mladoboleslavské elektromobily připravil o část proslavené praktičnosti. Zákazníci značky navíc fyzická tlačítka vyžadují. Budoucnost se tak nezdá být zrovna optimistická. Foto: Nio

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

