Ironie osudu: Čínská automobilka žaluje Renault kvůli kopírování a zneužití jejího duševního vlastnictví

/ Foto: Renault

Čínské automobilky by nikdy nebyly tam, kde jsou, kdyby se ve správný čas neuměly podívat pod pokličku konkurentům z vyspělejších koutů světa, nejprve od nich okopírovat jejich produkty a později je alespoň napodobit. Hra se ale zjevně otočila.

Spojení „americký sen” zná asi každý, my jsme před už více jak 10 léty popsali „čínský automobilový sen”. Tehdejší kolegův článek stojí za přečtení, neboť přesně popisuje nejen to, co se dělo do té doby, ale také to, co následovalo poté. Ve zkratce řečeno Číňané ještě na přelomu milénia neměli v rukou prakticky nic, nejprve bezostyšným kopírováním a později jen trochu opatrnějším napodobováním ale vyšplhali po zádech svých konkurentů z Evropy, Ameriky či zbytku Asie tak dobře, že je nyní skupují. A nezdá se, že by tento trend mohlo cokoli zastavit.

Jak se ale nyní ukazuje, není to celý obrázek. „Západní” automobilky svého času bály proti této praxi jakkoli vystoupit, neboť se obávaly reakce „strany”, která by jim mohla způsobit těžkosti při jejich pronikání na tehdy extrémně perspektivní trh. A tak nedělaly obvykle nic, i když se kolikrát vedle jejich auta v Číně prodával skoro stejně vyhlížející domácí model s logy neznámé místní značky vyměněnými za prestižnější znaky firmy, která s autem neměla co do činění. Číňané dnes přesto nemají problém v Evropě zkomplikovat život místním výrobcům pro nejspíše nechtěnou podobnost toho či onoho.

Nejnovější případ přichází z Německa, kde firma Human Horizons, která se u nás dříve mihla s crossoverem HiPhi X, zažalovala Renault proto, že francouzská automobilka měla zneužít její duševní vlastnictví, konkrétně logo. Pochopitelně nemluvíme o slavném kosočtverci, ten Francouzi používají už od doby, kdy možná pradědeček zakladatele Human Horizons tahal kačera, ale o logu nové podznačky Renaultu zvané Mobilize.

Nutno říci, že Číňané nevaří z vody, logo Mobilize je logu HiPhi hodně podobné (jde v podstatě o nakloněné totéž) a znak HiPhi byl registrován prokazatelně dříve. Přesto je ironií osudu, že se čínská firma po létech praktické nemožnosti zamezit zjevnému kopírování „západních” vzorů v její domovině domáhá zamezení nejspíše neúmyslného napodobení svého loga v Evropě. A je alespoň částečně úspěšná.

Human Horizons nejprve požádala Renault, aby logo Mobilize změnil, ale ten to odmítl. Následovala tak žaloba u německého soudu a žádost o předběžné opatření, která byla úspěšná, byť odvolací soud tento prozatímní verdikt později zvrátil. Spor má tedy daleko k uzavřenému, ukazuje to ale možnou další fázi čínské expanze - fakt, že Evropané kdysi nechali Číňany být v jejich domovině, zjevně neimplikuje, že Číňané dnes udělají to samé v Evropě.

Logo značky HiPhi (na fotkách model zvaný prostě X) vzniklo dříve... Foto: Human Horizons



...než logo divize Mobilize Renaultu a podobnost je nesporná. Přesto je ironií, že nyní zrovna čínská firma alespoň s parciálními úspěchy žaluje Renault kvůli zneužívání duševního vlastnictví. Foto: Renault

Zdroje: Auto Motor und Sport, Renault

