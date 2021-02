Jaguar páchá sebevraždu, říkají jeho dealeři, zařízne všechny nejprodávanější modely před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Buď Britové vidí něco, co nikdo jiný ne, nebo chtějí své trápení ukončit tak rychle, jak to jen jde. Stěží si jinak vysvětlit, proč tak kvaltuje k ryze elektrickému pohonu a po cestě zařízne všechna SUV.

Jaguar patří mezi nejrespektovanější automobilové značky světa. Za tím ovšem stojí hlavně historické modely jako E-Type či XK120, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších vozů všech dob. V posledních letech pak Britové sice navyšovali své prodeje, ovšem činili tak za pomoci vozů, které nepatřily na vrchol potravinového řetězce. K tomu se navíc přidávaly stále větší problémy s kvalitou a spolehlivostí, což image značky poškozovalo. Jakkoli tedy i dnes spousta lidí sní o vlastnictví vozu z Coventry, v praxi většinou dají přednost jiné značce a celkový odbyt zůstává nepřesvědčivý.

Britové proto rozhodli, že je čas na reorganizaci. Pokud jste ovšem čekali, že trh zavalí auty, ze kterých zákazníkům spadne čelist, už víte, že nejste na správné adrese. Jaguar před pár dny oznámil, že se pokusí sám sebe zachránit divokou sázkou na jednu kartu, kterou je rychlé přepřažení na čistě elektrický pohon. Z toho důvodu již automobilka zařízla chystanou novinku, se kterou by zejména na stěžejním americkém trhu mohla zabodovat, nový velký sedan XJ. Řada dealerů se proto již začíná obávat budoucnosti a naznačuje, že Jaguar páchá sebevraždu v přímém přenosu. A to neví všechno.

Automobilka čerstvě upřesnila, že od roku 2025 bude nabízet elektrická auta postavená na jediné platformě, proto odpískala novou limuzínu XJ, třebaže měla být elektrická - ta by se specifickou technikou vybočovala z řady a navyšovala by náklady. Zaříznuty nicméně budou i všechny SUV a crossovery, tedy vozy, díky nimž dnes značka přežívá.

Nedorazí tedy ani nové SUV J-Type vybavené třemi řadami sedadel a nový šéf značky Thierry Bolloré potvrdil, že automobilka postupně opustí výrobu všech SUV. Tím jde proti celému světu, který se naopak od veškerých možných karosářských variant přesouvá právě k SUV. Britové sice v tomto ohledu mohou trefit jackpot, neboť stávajícími trendy jsou někteří zákazníci již otráveni a touží po něčem novém. Nicméně valná většina SUV chce, a to na hlavně se spalovacím, v Evropě dokonce nejčastěji dieselovým motorem.

Bolloré dále uvedl, že Jaguar má podporu mateřského koncernu Tata Motors, přičemž šéfdesignér Gerry McGovern byl již pověřen tím, aby pro budoucí portfolio našel odpovídající stylistický směr. Ten pak má dle mluvčího značky Stuarta Schorra „zapojit do hry vaše emoce“, což by mohlo naznačovat, že Britové chystají znovuzrození již zmíněných modelů XK120 a E-Type. I kdyby to ale udělali, půjde o okrajové zboží, zvlášť s elektrickým pohonem. Prorok není nikdo, zatím se ale zdá, že reálněji vnímají situaci už zmiňování dealeři - přepřáhnout tak rychle a zcela na elektrický pohon a odpravit při tom všechny nejprodávanější modely bez náhrady vypadá skutečně jako sebevražda v přímém přenosu.

Jaguar loni v Evropě prodal 48 571 vozů, z čehož více než polovinu tvořila SUV F-Pace a E-Pace. Rozhodnutí značky tento segment rychle opustit tedy opravdu nedává smysl, stejně jako odpískání všeho neelektrického do čtyř let. Foto: Jaguar

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec