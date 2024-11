Jaguar poprvé ukázal své přelomové auto a fanoušci běsní. Šéfdesignér přísahá, že vedení nejede na drogách před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Pokud kreativní šéf prestižní automobilky na tiskové konferenci musí přesvědčovat novináře, že vedení společnosti „nefetuje”, víte, že je něco hodně špatně. Reakce na nové logo, styl a první náznak údajně přelomového nového auta Jaguaru jsou téměř bez výjimky silně negativní.

Snad nikdy v historii se o Jaguaru nepsalo tak moc jako v těchto dnech. Britská automobilka se ovšem stará o palcové titulky všemožných médií, které jsou laděné téměř bezvýhradně negativně. Aktuálně se totiž mimo továrnu nenajde skoro nikdo, kdo by dál věřil tomu, že se Jaguar ve své současné podobě dožije aspoň chvíle, kdy reálně přejde jen na elektrická auta. Natož aby poznal konec aktuální dekády.

Britové s totiž rozhodli odříznout od své vlastní historie tak moc, jak to jen jde. Během včerejšího dne automobilka pustila do světa novou podobu svého loga a dalších projevů firemní identity, které by možná vypadaly dobře na nějakém luxusním mýdle, ale ne na autě. Ještě absurdněji pak působí video odhalené při této příležitosti, které působí spíš jako špatná reklama na klub určený pro LGBT+ komunitu.

Už tyto kroky vedly k mimořádně jednotným negativním reakcím publika. A to se v tu chvíli stále domnívalo, že třeba název značky vyvedený v novém fontu Exuberant je složen z malých písmen. Jenže ono se následně ukázalo, že některá jsou velká, načež tu nově máme JaGUar. Britové své snahy prezentovali i naživo před zástupci britských médií, jenž v sále seděli jako opaření a nechápali, co se děje. James Baggott z Car Dealer Magazine to nazval „nejbizarnější automobilovou akcí, které se kdy zúčastnil“.

Nebyl ovšem sám, kdo nevěřil vlastním očím a nešetřil silnými slovy, atmosféra na místě musela být neuvěřitelně hutná. V nastalé situaci musel dokonce šéfdesignér značky Gerry McGovern říci, že nikdo z vedení „nešňupal žádný bílý prášek - tohle je skutečné“. V řadě lidí ale jeho prohlášení spíš upevnilo názor, že tým Jaguaru na drogách skutečně jede. A to mělo to nejhorší teprve přijít.

Automobilka totiž hned večer vytáhla první snímek konceptu svého chystaného přelomového modelu a publikum bylo znovu v šoku. Lidé se ve velkém sesypali zejména na na sociální sítě, kde Jaguar vymazal veškerý svůj přechozí obsah, takže třeba na Instagramu trůní pouze ono bizarní video a přiložená fotka, a v podstatě začali značku zaživa pohřbívat. „JLR bude zakrátko znamenat Just Land Rover,“ zní jeden z velmi trefných komentářů. Další pak značce gratuluje, že „zabila britskou ikonu“. S tím souzní i velmi časté „rest in peace“.

Při pohledu na snímek odhalující část zádě nového vozu většina lidí získala pocit, že se dívá na designovou klimatizační jednotku, a to kvůli vertikálním lamelám, které jsou jedním z nových firemních klíčových prvků. Další pak vůz přirovnávají k ledničce, ostatně vůz zcela postrádá zadní sklo, takže auto ani moc nepřipomíná.

Právě tyto asociace navíc vedly k dalším posměškům, neboť Jaguar jako součást své proměny soustavně zmiňuje motto „copy nothing“, hovoří tedy o tom, že „nový Jaguar” nic nenapodobuje. Jedna z populárních reakcí ale praví „do nothing meaningful“, a tedy hovoří o tom, že tatáž firma spíš skončila s děláním čehokoli smysluplného.

„Ještě není pozdě, Jaguar by se měl omluvit a vše z posledních hodin vymazat,“ dodává ke stávajícímu dění jeden z fanoušků. Další pak mluví o rezignaci marketingového a designového týmu. Obáváme se však, že ani k jednomu nedojde a místo toho Britové svůj plán zvaný Reimagine dotáhnou do hořkého konce. Kdy nastane, je otázkou, my bychom si ale vsadili na to, že značka se ve své současné podobě onoho přerodu vůbec nedožije. A buď zcela skončí, nebo pod tlakem okolností znovu změní směr, majitele, cokoli takového.

Tato lednice či klimatizace má prý Jaguar spasit. Opravdu někdo věří Garymu McGovernovi, že jeho tým nejede na drogách? Foto: Jaguar



Pokud byste se na totéž auto resp. vůz, kterému má být předobrazem, chtěli podívat aspoň trochu lépe, tady jsou dřívější oficiální „špionážní” fotky. Foto: Jaguar

Zdroje: Jaguar, Car Dealer Magazine

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.