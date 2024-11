Jaguar přestal na svém domácím trhu prodávat všechna nová auta, do roku 2026 bude nabízet jen ojetiny před 8 hodinami | Petr Miler

No podívejte se, jak nám ta „zelená transformace” svědčí. Ze všech dealerů Jaguaru se stanou prodejci ojetin, nejméně na několik let. Ve Velké Británii mají tento přerod už za sebou.

Mezi prodejci nových a ojetých aut vždy panovala jistá rivalita a nevraživost, kdy zejména ti první považovali ty druhé za „něco míň”. Co na tom, že jde o velmi podobný byznys se značným překryvem, neboť prodejci nových aut dnes obvykle obchodují i s ojetinami a prodejci ojetin tu a tam dostanou do spárů nějaký ten nový vůz. Prostě prodávat nová auta je přece víc - musíte si k tomu zajistit smlouvy s velkými automobilkami, postavit krásný showroom, vyškolit personál, je to „nóbl”. Ve srovnání s bazarem, který si prostě otevřete v podobě, jaká se vám líbí, to musí být něco jako pětihvězdičkový hotel vedle karavanu.

Nevíme, jak moc vám tohle vnímání bude blízké, pokud si jej ale osvojil některý z dealerů Jaguaru a léta se vysmíval nedalekému bazaristovi, který si „na štěrku”, pod fanglemi a se psem v boudě prodával své jedničkové Octavie, čeká ho velké vystřízlivění. Jak už dříve padlo, právě klasická britská značka se na svůj senzační elektrický přerod rozhodla jít podobně jako někteří stavitelé - nejdřív všechno zboří a pak to postaví znovu. A než se tak stane, bude si muset vystačit s tím, co zůstalo stát. Tedy prakticky s ničím.

Skutečně to není překvapení, sám šéf automobilky v létě avizoval, že se to stane. A ono se to skutečně stalo, byť zatím jen ve Velké Británii, jak informuje tamní Autocar. Ten uvádí, že poslední dosud vyráběný model značky pro domácí trh, tedy SUV F-Pace, ukončilo svou produkční pouť, a tak tamní dealeři značky už nemají co prodávat. V jiných zemích zůstávají k dispozici typy F-Pace, I-Pace a E-Pace, je ale jen otázkou času, než přijde konec všeho a všude, i to je oficiálně potvrzený záměr.

Co přijde pak? Držme se nejprve oficiální verze. Britové se takto chtějí vykašlat na všechny své spalovací modely a nabídnout jen elektrické vozy. Co na tom, že zrovna v jejich rajónu je skoro nikdo nekupuje a všichni od Bentley po Porsche už odvolali plány i na mnohem pozvolnější posun tímto směrem. Nejprve má tedy dorazit 600kňové pseudokupé se 4 dveřmi, které bude konkurovat propadáku jménem Porsche Taycan, pak přijde elektrické SUV, které má soupeřit s Bentley Bentayga, které ale elektrické není a ani v dohledné době nebude.

Než se tohle stane, bude tu rok 2026, do té doby si dealeři musí vystačit s prodejem ojetin. Také to je oficiální plán. A teď náš neoficiální odhad: Ničeho takového se prodejci Jaguaru ani nedočkají a automobilka dřív skončí nebo svůj záměr dramaticky přehodnotí. Ale pokud by to přece jen vyšlo, máme pro současné dealery automobilky pár tipů.

Možná nebude od věci používat označení „bazar Jaguar”, trochu se to rýmuje, „bazár Jaguár” by pak mohl zarezonovat i u Čechů. Kdyby automobilka byla proti, tak „bazar U divoké kočky” také nezní špatně. Se štěrkem, fanglemi a pobíhajícím jaguárem to bude docela lákadlo. A možná nebude od věci domluvit nějakou spolupráci s Leošem Marešem, protože když na place bude hrát jeho: „Ale to se změní, bude to zas krásný, nechci mít svý ruce, potom všem zas prázdný!” dá to i naději do budoucna.

Tak good luck, Jaguare, v nejhorším případě se potkáme „tam za řekou”.

Zazvonil zvonec, s F-Pacem je konec a s ním i s prodejem všech nových Jaguarů ve Velké Británii. A brzy i všude jinde, asi na dva roky. Tomu říkáme plán. Foto: Jaguar

