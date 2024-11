Jaguar ukázal víc ze svého přelomového modelu a přerodu vůbec, něco tak ujetého svět ještě neviděl dnes | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Poznali jsme už hodně odvážných pokusů změnit běh automobilových dějin, snad žádný se ale ani zdaleka neblížil tomu, s čím teď přišel Jaguar. Podle nás je to jen pokus o sebevraždu. A čím víc se o něm dozvídáme, tím víc jsme o tom přesvědčeni.

Nejsme zase tak konzervativní, jak se někdy může zdát. Snahám posunout věci dopředu naopak fandíme, jen ne bez ohledu na cokoli dalšího. Musí být smysluplné, nemůže jít jen o změny pro změny či laciné pokusy zaujmout něčím za každou cenu jiným. Týká se to techniky, designu, marketingu, prostě čehokoli relevantního, na co pomyslíte.

Pokud se tedy chce změnit Jaguar, chápeme to. Na jednu stranu je sice třeba respektovat, že se slavným výrobcem aut nestal jen tak, na tu druhou je těžké nevnímat, že jeho pokusy vrátit se nepřehlédnutelným způsobem zpět na automobilovou mapu světa během posledních dekád dokola selhávaly. A nedá se říci, že by se nesnažil, že by nepřišel se zajímavými auty, neměl pod palcem výjimečnou techniku, atraktivní design, schopný personál... Přesto nikdy pořádně nevyšlo.

Snaha jít na stejnou věc jinak tedy touto optikou smysl dává, ani ta ale neospravedlňuje jakoukoli neuváženou revoluci. Přesně do té se Jaguar před třemi roky pustil, když avizoval, že přejde do roku 2026 jen na elektrická auta. Už to bylo absurdní, tehdy jen technicky a ekonomicky - pokud firma neuspěla s atraktivní spalovacími auty s motory V6 a V8, s těmi elektrickými teprve propadne. To jsme ale ještě nevěděli, jakou konkrétní podobu celá proměna nabere i fakticky a marketingově. To se dozvídáme teprve tento týden a nestačíme se divit.

Zejména nově zvolená image značky a její marketingové „přikrytí” jsou neuvěřitelně nešťastné. Pokud firma jako Jaguar chce růst, musí si být vědoma svých kořenů a vážit si svých loajálních zákazníků - prostě se snažit zachovat si přízeň maxima dříve získaných klientů a k tomu oslovit nové. Nic takového ale nedělá. Chová se jako start-up, který chce rozvířit stojaté vody za jakoukoli cenu, a to tu nikdy nemůže fungovat.

Její nová identita a zejména reakce na ni a ji provázející materiály hovoří samy za sebe. Jaguar si - bez jakékoli urážky - najal partu modelů, kteří si hrají na sexuálně neukotvené jedince v divokých šatech, aby odhalili novou grafiku značky, která by byla moc divoká snad i pro zákazníky erotické pomůcek z řad fanoušků latexu. A k tomu začal odhalovat auto, které vypadá jako lednice na kolech.

Celé je to analogické s tím, jako kdyby firma šijící obleky Václavu Klausovi přešla na výrobu gumových trenek a propagovat je začala akcentováním jejich nízké emisní stopy. Tradiční klientelu by trefilo a pár nových zákazníků něčeho takového by nevystačilo snad ani na tisk katalogů. Přesně tímto směrem dnes míří Jaguar a nedokážeme si představit, jak by to vůbec mohlo skončit jinak než totálním fiaskem. Ostatně pokud zkušení britští novináři říkají, že nic tak bizarního v živote neviděli a šéfdesignér Jaguaru musí přesvědčovat tisk, že nejede v drogách, je to výmluvné jako nic jiného.

Mnozí fanoušci sice v reakci na to značce doporučili, aby se na to dál vykašlala, vše smazala a zkusila to znovu, přesně to ale nedělá. Jaguar tak pokračuje ve stejném směru a vytáhl další upoutávky na ono přelomové nové auto, jehož koncept vytáhne už 2. prosince v Miami. A nepomohl tím ničemu, to vám můžeme říci rovnou.

Vůz tak dál dává najevo svůj extrémně jednoduchý, hranatý design, který postrádá zadní sklo i tradiční pojetí světel. Buď je to jen věc konceptu, nebo reálně existují a jsou vidět, když svítí, na první pohled jsou ale skryta za něčím, co připomíná karoserii, popř. jsou umístěna za oněmi vodorovnými lamelami. Znovu - nic proti evoluci, ale nic se také nemá přehánět.

Jaguar tento pohled doplnil dvěma dalšími, které zobrazují zřejmě boční partie auta s novým logem skákající kočky. Jedno z nich se jako by otevírá - že by v něm byla umístěna kamera, která bude fungovat buď jako zpětná, nebo u některých verzí nahradí vnější zpětná zrcátka? kdo ví.

Automobilka k novým upoutávkám nic zásadního neříká, pomineme-li tedy slova o „odvážných tvarech a bujných proporcích”. To má jít ruku v ruce s novou designovou filozofií Jaguaru, která si říká „Bujarý modernismus”. Zas jednou se nám chce vytáhnout slova o tom, že všeho moc škodí, ale sami posuďte, jak moc se vám tohle stvoření líbí. My zůstáváme přesvědčeni, že po této trajektorii nemůže „Jag” do roku 2026 dorazit živ ani náhodou.

Tak co myslíte, kdo z vedení Jaguaru „něco jede”? Foto: Jaguar



Odhalené detaily konceptu tohoto vozu působí ještě zásadně rozporuplněji než dříve publikované fotky jeho maskovaného vývojového prototypu. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.