Jak moc VW kašle na zákazníky? Konec „manuálních" verzí Golfů GTI a R to ukazuje v plné nahotě včera

Představa, že Volkswagen jedná primárně v souladu s představami těch, kteří si od něj mají něco koupit, je lichá už roky. Někteří o tom pochybují, tento případ to ale ukazuje v nahotě, kterou nepoznali ani Adam s Evou.

Člověk nemusí mít doktorát z raketových věd, aby už letmým pohledem kolem sebe identifikoval, že středem pozornosti pro výrobce aut dávno nejsou zákazníci. Nůžky mezi tím, co automobilky dělají a co lidé chtějí, se dokonce dál neustále rozevírají.

Stačí si uvědomit, že se téměř nikdo v Česku léta nesoustředí na prodej čehokoli jiného než elektrifikovaných aut toho nebo onoho ražení v momentě, kdy jde o zboží zajišťující jednotky procent odbytu. Jistě, zkusit se dá kdeco, ale šiškovat někoho od rána do večera něčím, co zřetelně odmítá, za cenu obrovských ztrát po několik let? A přesto do budoucna ani nepřipouštět prodej čehokoli jiného? To opravdu nemá nic společného s uspokojováním tužeb klientů.

Mluvíme o tom otevřeně skoro dekádu, v náznacích ještě mnohem déle. Cílem automobilek se primárně stala „compliance”, snaha vyhovět těm či oněm nařízením. Zákazník v tom nejprve hrál aspoň druhotnou roli, dnes je na x-té koleji a při zachování stávajícího trendu se můžeme ptát pouze na to, kdy nebude nabízející zajímat vůbec. Vše spojené s elektrickými auty je dnes ale spojené s takovými manipulacemi, že je těžké doufat v to, že si každý laskavý čtenář zachová chladnou hlavu a neoznačí jakékoli podobné zmínky za projev tíhnutí k té či oné denunciované části společnosti. A v EU obzvlášť. Tak se podívejme na něco úplně jiného a úplně jinde, co přesto vede k úplně stejnému závěru.

Loni touto dobou jsme k nepotěšení Volkswagenu vydali článek o tom, že zákazníkům poslal jasný vzkaz o tom, že zákazníci pro něj vůbec nic neznamenají, a to ukončením dostupnosti manuálních převodovek ve výkonných Golfech. S pouhým faceliftem tohoto modelu zařízl „manuální” Golf GTI (všude) i R (vlastně také všude, v EU ale nebyl k mání už dřív). Lidé, kteří budou tvrdit, že cokoli na toto téma, co napíšeme, je nesmysl, protože automobilka je přece racionálně jednající subjekt, zatímco my jsme všechno od fašistů po skinheady, to jistě přijmou s tím, že o takové věci holt nebyl zájem, tak proč je nabízet, že? Jenže tak to prostě není.

Upřímně, i 10 nebo 20 procent kupců majících zájem o manuální řazení v takových drahých verzích by bylo strašně moc, velká skupina lidí, kterou by si inteligentní obchodník nedovolil ignorovat. Ono jich ale bylo ještě mnohem víc. Jak padlo loni, na manuální Golf GTI v USA připadalo téměř 50 procent kupců, u verze R šlo o skoro 40 procent zákazníků, tedy pomalu půlka zájemců o tak prestižní (z pohledu VW) zboží. Přesto se automobilka na všechny z nich vybodla a v momentě, kdy nemusela udělat v podstatě nic proto, aby tyto varianty dál nabízela (protože facelift nic dramatického technicky nemění, pár nutných úprav by za takového zájmu nepředstavuje nic neřešitelného), naopak musela jejich nabídku aktivně zrušit.

Vypadá to jako včerejší zprávy, ke stejné věci se ale vrací kolegové z Motor1, jejichž zjištění jen v plné nahotě ukazují, jak totálně protizákaznický a protitržní postup VW je. I když se loni prodávaly ve velké části roku už jen faceliftované verze s nevyhnutelně automatickými převodovkami, zastoupení verzí s ručním řazením na celkových prodejích dokonce vzrostlo. A právě to vystřelilo prodeje obou variant nahoru.

Abychom byli konkrétní - a tentokrát máme úplně přesná čísla - VW loni v USA prodal 11 072 Golfů GTI, což je o masivních 48 procent víc než o rok dřív, přičemž verzí s ručním řazením bylo 4 450 kusů, tedy 41 % na celkových prodejích. Odbyt verze R vylétl o takřka 30 procent na 4 196 aut, z nichž 2 182, tedy dokonce 52 %, mělo manuál. Jinými slovy - i v době, kdy automobilka přišla s faceliftem, se lidé ve velkém nahrnuli k dealerům, aby si specificky kvůli ručně řazeným převodovkám koupili stará skladová auta a dostali ještě to, co opravdu chtějí. A koupili jich i nominálně o tisíce víc.

Výsledných skoro 16 tisíc prodaných aut celkem je navíc významné číslo nejen na poměry celého amerického odbytu značky, ale i na poměry celosvětových prodejů výkonných verzí. A připomeňme - jsou to ty úplně nejdražší alternativy, které si v rámci nabídky Golfu můžete koupit. Je třeba k tomu něco dodávat?

Pro ty úplně vzadu jen pár vět: VW místo toho, aby vyšel vstříc tak významné skupině tak podstatných zákazníků tak důležitého subsegmentu, o které moc dobře věděl, že existuje, raději upřednostnil nějaký velmi parciální zájem primárně či sekundárně vycházející vstříc některé z regulací. Nevíme, co bylo hlavní, ale s automatem lépe vyhovíte emisní normě, dosáhnete nižší normované spotřeby resp. emisí CO2, snáze s ním budou fungovat různé asistenční systémy apod.

Cokoli z toho - anebo víc věcí najednou - bralo bank před skoro polovinou kupců nejdražších modelů, kteří jsou i v souladu s loňskými čísly ochotni vzdát se kdečeho jiného, jen aby dostali své preferované ruční řazení. A to prosím v USA, kde jsou regulace obecně mírnější, přístup k ručnímu řazení výrazně odlišný apod. Pokud si i po dnešku myslíte, že jste pro VW středem zájmu, žijete nejspíš na jiné planetě.

Konec Golfů GTI a R s ručním řazením nemá nic společného s poptávkou. Pokud to někomu nebylo jasné začátkem roku 2024, dnes by mu to jasné být mohlo. Foto: Volkswagen

