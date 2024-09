Japonci dostali senzační nápad. Churavějící luxusní značku spasí tím, že přejde na elektrický pohon včera | Petr Miler

Pokud bychom hledali vítěze pomyslné ankety o nejhloupější, nejnaivnější a nejméně originální obchodní ideu automobilového světa, tohle je vážný kandidát. Člověk si musí chtě nechtě pokládat otázku, jak kvalifikovaní lidé mohou s takovým nápadem přijít.

Toyota má svůj Lexus, Nissan má Infiniti a Honda zase Acuru. Trio luxusních značek jinak mainstreamových japonských automobilek v minulosti slavilo s „navoněnými” verzemi obyčejnějších aut v uplynulých dekádách až překvapivý úspěch, zejména pak v USA, jejich dobře namazané stroje na peníze ale v poslední době začínají poněkud drhnout.

Výjimkou je Lexus, nakonec i proto, že se dlouhodobě snaží být svébytnějším a globálnějším, ostatně působí také u nás. S Infiniti to ale jde „dole kopcom” a Acura, byť je na tom lépe, též neprožívá svá nejlepší léta. Doby, kdy jen v USA prodávala přes 200 tisíc aut za rok, jsou pryč - loni dodala zákazníkům jen 139 tisíc vozů po celém světě a za prvních sedm měsíců letošního roku hlásí další 12% propad. Něco se zjevně musí změnit, jinak ztratí relevanci podobně jako Infiniti.

Japonci ale mají nápad, ne že ne. A je to senzační nápad, je to sázka na koně, který od začátku pajdal a nyní se po dostizích plouží s pomocí dvojice nohou. Jak informují kolegové z Auto News, Honda byla osvícena nápadem, že by z Acury udělala výrobce pouze elektrických aut. Jestli máte před sebou dodnes oblíbenou scénku z firmu The Great Gatsby, ve kterém Leonardo DiCarpio pozvedá číši s šampaňským, je to přesně ten moment. Na hlavičku, která tohle vymyslela, je třeba připíjet plnými doušky.

Ale vážně, tohle je nesmysl, jaký jsme už dlouho neslyšeli. Působit Acura jen v Norsku, tak to člověk pochopí, ona ale působí téměř bezvýhradně v USA. Tam jsou na elektrická auta zvědaví ještě méně než v EU a s jedinými volbami mohou tyto vozy přijít i o zbytek politické podpory, kterou mají. Bez ní se mohou ucházet o kolik, 5 až 10 procent trhu? Tak nějak to bude, Američané o tato auta nestojí, ve spoustě částí této rozlehlé federace jsou prakticky nepoužitelná a i kdyby nic jiného, zájem o ně dnes stagnuje navzdory veškerému masivnímu přerozdělování v jejich prospěch. Teď přijít s výše popsaným záměrem je impulsem k zahájení řízení o omezení svéprávnosti, to nemůže napadnout nikoho při smyslech.

Když s podobně absurdním nápadem (rozumějte „prodeje klesají, elektromobily nás spasí”) přišel před třemi roky Ford, šlo to označit jen za naivní. A jak to dopadlo, víme dobře. Dnes je to i hloupé a neoriginální a hlavně nic neřešící. Pokud nyní Acura jde dolů, s čistě elektrický portfoliem půjde dolů leda víc, nemá jí to jak pomoci.

Automobilka nakonec ani dnes nemá se o co opřít, nabízí akorát model ZDX coby ničemný „compliance car” využívající techniky koncernu GM. Kolik lidí si myslíte, že o takové auto stojí? Podle Acura Connected jde o 338 zákazníků za první pololetí. Jasně, jde o relativní novinku, ani červencových 694 prodaných aut ale nic neřeší, jde o méně než 1 procento letošního odbytu značky, jednotky procent toho měsíčního. Tak to všichni ruce nahoru a pojďme nabízet jen to, že?

Kdyby aspoň Acura měla nějaký svěží nápad, ale ona nemá jedním slovem nic. ZDX je opravdu nemastné a neslané auto, elektrické SUV jako tisíc jiných. Letos v Pebble Beach pak značka vytáhla studii další elektrické novinky (Acura Performance EV Concept), která pravda vypadá lépe, ale hádejte, co to je... No další elektrické SUV, navíc prakticky stejné velikosti. Sériová verze by měla dorazit už na přelomu let 2025 a 2026 a chvíli se prodávat po boku ZDX, než ji nahradí a dorazí další elektrická auta.

Samozřejmě se nemusí stát, že to Acuru položí, své zákazníky si taková auta najdou, ale spatřovat v tomto cestu k nakopnutí churavějících prodejů? Jak by se to mohlo stát? Jak by někdo mohl nabídkou něčeho tak tuctového s jedním jediným typem pohonu, ke kterému míří většina trhu, uspět víc než s širším portfoliem řešení, která není problém oněmi elektrickými modely doplnit? Není to reálně možné, je to prostě hloupost.

Je to jako byste si řekli, že v hospodě začnete místo 12 jídel nabízet zítra tři typy svíčkové na smetaně. Na rozdíl od elektrického SUV na sdílené platformě je to aspoň lákavá věc, ale nikdy tím nemůžete oslovit víc lidí, než když ony tři typy svíčkové budou součástí tuctu alternativ, pokud neuděláte něco zoufale špatně. Nad uvažováním Japonců se tak můžeme jen podivovat, ale kdo chce kam...

Acura ZDX je dnes jediným elektromobilem značky. Zájem o něj je malý, atraktivita podobná pohřební róbě, přesto v takových autech značka vidí svou jedinou budoucnost. Foto: Acura



Na ZDX má navázat sériové provedení Acura Performance EV Concept, v podstatě totéž v bledě modré. A pak už mají přijít jen další elektromobily a sociální jistoty. Je to výtečný plán. Foto: Acura

Zdroje: Auto News, Acura Connected, Acura

Petr Miler

