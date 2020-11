Japonci jdou proti proudu, s novým větším motorem bez turba se ale EU obloukem vyhnou před hodinou | Petr Prokopec

Berme to jako ukázku toho, co jsme mít mohli, ale mít nebudeme, protože šance tohoto auta na prodej v zemích Evropské unie jsou přesně nulové. Druhá generace Subaru BRZ přitom má co nabídnout a nejde jen o nový motor.

Pro EU se auta se spalovacím motorem stala veřejným nepřítelem číslo jedna, a tak po jejich mnohaletém „týrání” přechází rovnou ke snahám o jejich úplné vymýcení. Kvůli tomuto podivnému boji ale přicházíme o řadu zajímavých aut a právě na jedno takové si nyní posvítíme. Subaru totiž odhalilo BRZ druhé generace, o jeho prodeji v Evropě ale ani neuvažuje uvažovat.

Japonské kupé se na první pohled tváří pouze jako výraznější facelift, změn se nicméně odehrálo více, než vzhlede naznačuje. Ve srovnání s dosluhujícím modelem totiž novinka narostla o 30 milimetrů do délky. Zároveň je o 10 mm nižší a disponuje také o 5 mm delším rozvorem. Šasí přitom bylo zesíleno o nemalých 50 procent, a to díky novému systému úchytů či novým pomocným rámům. Mimo to Subaru přivedlo do hry i hliníkovou střechu, kapotu motoru a blatníky, výsledkem čehož je 1 315 kg.

Dle automobilky přitom má být BRZ vůbec nejlehčím produkčním sporťákem s koncepcí 2+2 na americkém trhu. To fanoušci bezesporu ocení, zvláště při pohledu na motorový prostor. Zde se i nadále nachází atmosférický čtyřválec, nicméně dvoulitrovou jednotku nahradit zcela nový 2,4litrový agregát s červeným pásmem začínajícím na 7 000 ot./min. Motor přitom produkuje 231 koní a 250 Nm točivého momentu, tedy výrazně více než doposud.

Očekávat lze tedy i zajímavější jízdní dynamiku, konkrétní data však automobilka zatím nezveřejnila. Nicméně dodává, že nová pohonná jednotka napomáhá ve snížení těžiště. Spárována pak může být se šestistupňovým manuálem či automatem, který se dočkal sportovního režimu pro rychlejší podřazování. Chybět pak ve standardní výbavě nebude samosvorný diferenciál, stejně jako lze za všech případů počítat s pohonem pouze zadních kol.

Suma sumárum zde tak máme řidičský ideál svého druhu, tedy lehkou zadokolku s nízkým těžištěm, atmosférickým motorem a manuálem. Subaru přitom vše ještě umocňuje novým stabilizačním systémem, který má pět úrovní a lze jej i plně deaktivovat. Neznamená to nicméně, že by se BRZ otočilo k zády k praktičnosti. Do zavazadelníku tak i nadále můžete naskládat horské kolo, golfové bagy nebo sadu slicků pro okruhové dny.

Uvnitř je možné počítat s digitálním přístrojovým štítem či osmipalcovou obrazovkou multimediálního systému Subaru Starlink. Výroba pak odstartuje v japonské továrně Gunma, přičemž s prodejem se počítá až na podzim příštího roku. Jakkoliv je nicméně možné, že automobilka do té doby nabídne v Evropě i elektromobil, nejspíše nepůjde o takový odpustek Bruselu, aby se BRZ mohlo na starý kontinent vrátit. V tuto chvíli prý žádný plán nabídnout nové BRZ v zemích EU neexistuje.

Subaru BRZ druhé generace představuje řidičský ideál svého druhu. Bohužel kvůli honu EU na CO2 již do Evropy nedorazí. Foto: Subaru

