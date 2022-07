Japonci ukazují EU, jak lze přírodě pomoci ihned s pomocí spalovacích motorů, elektromobily nepotřebují před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Zatímco Brusel slibuje zázraky spojené se zákazem prodeje nových spalovacích aut v roce 2035, Japonci uzpůsobením existujících spalovacích motorů pomohou stejné věci už od příštího roku. A jejich auta budou v tomto ohledu prospěšná i o 12 let později.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil je vodou upravený rostlinný olej. Jde o syntetický produkt, který se vyrábí standardními procesy rafinace jako hydrogenace a izomerizace. Výsledkem jsou čisté parafinické uhlovodíky, které jsou chemicky méně nebezpečné než běžná motorová nafta. Tento produkt rovněž neobsahuje toxické uhlovodíky a prakticky se v něm ani nevyskytuje síra. Má také lepší cetanové číslo či antikorozní vlastnosti, stejně jako je spojen s lepším spalováním a menší tvorbou usazenin.

To nejsou naše soudy, nýbrž oficiální klasifikace syntetického paliva, které může být přimícháváno do klasické nafty (v ČR se prodává směs s 15procentním podílem), nebo jej lze natankovat v jeho ryzí formě (HVO 100). Ve druhém případě tak dochází k redukci emisí NOx o 30 procent a pevných částic o 20 procent. Nejde tak sice o zcela čisté palivo, z hlediska dnes tak sledovaných emisí CO2 jím ale není o nic méně než elektřina pro bateriová auta. A zlepšení v jiných ohledech pomocí HVO 100 se též počítá.

Evropská unie, stejně jako mnohé členské země, se nicméně zavázaly jen a pouze k absolutní elektrifikaci. I kdyby ovšem na její zavedení od roku 2035 skutečně došlo, stále je před námi 13 let produkce emisí. Ty navíc ani po daném datu nezmizí, neboť po evropských silnicích budou i následně jezdit stovky milionů spalovacích aut, které budou mizet z provozu jen velmi pozvolna. A bude-li zakázán prodej takových vozů jako nových, pak lze očekávat, že jejich ústup ze slávy bude ještě pomalejší, než naznačují současné cykly. Dnes totiž pořád můžete nahradit spalovací vůz ekvivalentním novějším produktem, pokud to možné nebude, více lidí si raději nechá staré auto.

Přitom skoro jen stačí mávnout kouzelným proutkem a rázem tu máme krok správným směrem. Myslí si to i Toyota, která oznámila, že počínaje příštím rokem již budou zákazníci přebírat dieselové modely Hilux a Land Cruiser uzpůsobené ke spalování HVO 100. V obou případech přitom došlo jen na úpravu vstřikovacího systému, neboť syntetické palivo má menší hustotu než běžná motorová nafta. Mísení obou druhů je nicméně i s ohledem na infrastrukturu možné.

Aktuálně se totiž v celé Evropě nachází jen zhruba tisíc čerpacích stanic, kde stoprocentní syntetický diesel pořídíte. Jelikož ale i tímto způsobem se lze zbavit závislosti na ruské ropě, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby nakonec elektromobilita nebyla tím jediným, co bude povoleno. Ostatně za syntetické paliva začíná stále více brojit Německo, bez kterého Brusel nic nezmůže. A náhlá rošáda u VW Group motivovaná i odmítáním syntetických paliv dosavadním šéfem dokládá, že ani jiné velké automobilky nehodlají vsadit vše na elektrifikaci.

Vraťme se nicméně ještě k Toyotě, která dodává, že majitelé aut uzpůsobených ke spalování syntetického paliva nebudou muset nikterak měnit řidičský styl. Díky zmíněnému lepšímu cetanovému číslu však mohou počítat s menším zvýšením výkonu a točivého momentu motoru. To logicky povede ke snížení spotřeby, a tedy dalšímu poklesu emisí. Vše se přitom bude dít ihned, respektive od počátku příštího roku, kdy Toyota spustí prodej. Není tedy třeba čekat ani 13 let, 17 let ani jakoukoli jinou dobu, kterou si ten či onen politik vytáhne z klobouku.

Stejně jako nový Land Cruiser... Foto: Toyota



...bude také Hilux od příštího roku hostit dieselový motor uzpůsobený spalování HVO 100. Japonská automobilka tak umožní pomáhat přírodě hned a už existujícími auty, ne až kdovíkdy těmi, která ještě musí být vyrobena (a je otázkou, zda vůbec něčemu prospějí). Foto: Toyota

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

