Nový kombík, který chce potrápit i Škodu Octavia, je vůbec nejbezpečnějším autem

Jako by nestačilo, že dobře vypadá, je velmi praktický, disponuje zajímavou technikou, a u zákazníků proto boduje měrou vrchovatou, je tu ještě jeden důvod, proč ho chtít - je mimořádně bezpečný.

Jen málokterá značka má tak loajální základnu fanoušků, jako Subaru. Právě to je ale pro japonskou automobilku momentálně spíše přítěží než výhrou, neboť lidé často obdivují image, které se výrobce tak trochu zřekl. Pro spoustu lidí je ztělesněním této značky ikonický model Impreza WRX STI, který si svou reputaci vydobyl na rallyové scéně. Závodní technika se pak následně dostala na veřejné silnice, díky čemuž Subaru dokázalo nejen držet krok s mnohem dražšími supersporty, ale na reálných komunikacích je i „vykleplo“.

To vše ale odvál čas, ostatně Imprezu již v Evropě nepořídíte ani v základu. Místo toho se Subaru začíná profilovat spíše jako výrobce SUV a crossoverů. Stejně tak od Volva postupně přebírá i pozici automobilky stavějící nade vše bezpečnost. A právě v tomto ohledu se jí začíná dařit, nejspíše i daleko více, než by Švédové byli ochotni akceptovat. Nový Levorg, který prodejně neuvěřitelně válí, byl totiž nyní vyhlášen i nejbezpečnějším novým vozem dle japonských zkoušek, neboť v rámci crash testů JNCAP získal 186,91 bodu ze 190 možných.

Subaru tak učinilo další podstatný krok na dlouhé cestě k vysněnému cíli, který je stejný, jaký mělo před pár lety zmiňované Volvo. I Švédové totiž původně oznámili, že v souvislosti s provozem jejich aut již nezemře jediný člověk. Daného stavu ovšem chtěli dosáhnout již v roce 2020. Když se ovšem pozvolna začalo ukazovat, že plnohodnotné autonomní řízení možná nikdy nedorazí, rázem se ze závazku stala pouhá vize. Japonci nicméně s nulovými fatalitami od roku 2030 nadále počítají.

Je samozřejmě otázkou, zda se jim povede vysněného cíle dosáhnout, to si ovšem řekneme až za pár let. Nyní jen dodáme, že Levorg dosáhl působivého hodnocení nejen díky odolnosti při nárazu, ale také díky autonomním brzdám. Ty totiž reagují na stojící i jedoucí automobil, stejně jako na chodce, který náhle vstoupil do vozovky. Neděje se tak navíc pouze ve dne, ale i v noci. Nepřekvapí tedy, že vůz v kategorii elektronických asistentů dosáhl 82 bodů z 82 možných. Za automatické pohotovostní volání pak obdržel 8 bodů z 8.

Levorg tak ve výsledku ztratil lehce přes tři body v rámci samotných crash testů, jenž počítají s nárazem 40procentní části přídě do deformující se překážky při rychlosti 64 km/h, stejně jako s nárazem celou přídí do pevné překážky v rychlosti 55 km/h. V obou ohledech totiž bylo zaznamenáno jen menší pnutí krčních partií a tlak na hrudník. S lehčím rizikem nicméně byla spojena ve druhém ohledu jen sedačka řidiče, v prvním pak došlo i na ohrožení cestujících vzadu.

V případě bočního nárazu jsou ale jíž výsledky stoprocentní, Subaru tedy skutečně má být nač pyšné. Můžeme tak jen litovat, že nový Levorg zatím stále není v Evropě k mání a je otázkou, zda se to změní. Ač totiž tento krok původně v plánu byl, pandemie vše zkomplikovala.

