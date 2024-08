Japonský propadák, kterým měl konkurovat BMW, končí. Nefungoval v Evropě, nevyšlo to ani nikde jinde před 4 hodinami | Petr Prokopec

Také osud tohoto auta ukazuje, jak hluboko některé japonské automobilky za poslední léta klesly. V případě Nissanu období, kdy byl na vrcholu, zjevně skončilo v roce 2017. Od té doby padá dolů a je otázkou, jak dlouho udrží nad vodou celé luxusní Infiniti.

Když v roce 1979 propukla ropná krize, dostal americký automobilový průmysl těžkou ránu. Tamní výrobci nabízeli hlavně vozy s obrovskými motory, které na zákazníky náhle platily o dost míň než dřív. Místo toho začali ve velkém dávat přednost japonským autům, jejichž pohonné jednotky byly sice slabší, ale také menší a úspornější. Americká vláda proto začala omezovat jejich dovoz, což ale změnu začalo představovat problém pro výrobce ze země vycházejícího slunce.

Jedním z řešení se pro ně ukázalo být prodávat méně aut s vyššími maržemi, tedy za vyšší ceny. Za to samé by zákazníci neplatili, a tak Toyota, Honda a Nissan přišly se svými prémiovými divizemi Lexus, Acura a Infiniti. Toyota s Lexusem uspěla celosvětově, Acuru mimo Ameriku najdeme pouze na Středním východě či v Číně, ovšem s Infiniti je pomalu konec.

Původně chtěla tato odnož Nissanu následovat příkladu Lexusu, přičemž někdejší šéf aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn chtěl z této značky udělat „japonské BMW“. Zároveň v roce 2008 oznámil, že půjde i o evropskou záležitost. Jenže o pouhou dekádu později opouštělo Infiniti starý kontinent jako zpráskaný pes. Jeho prodeje byly mizivé, navíc v té době panovaly nejasnosti okolo Brexitu, který byl s ohledem na výrobu v Británii klíčový.

Poté, co se Infiniti muselo stáhnout také z Ruska, zůstala Japoncům už jen Severní Amerika. Ovšem i tam začíná jejich stopa blednout. Loňské registrace sice byly vyšší než ty předloňské, ovšem stále jde o míň jak polovinu aut prodaných v letech 2012 až 2017, kdy bylo Infiniti na vrcholu. V té době byl jedním z firemních tahounů sedan Q50, který měl konkurovat BMW řady 3 se staral o čtvrtinu a občas dokonce o třetinu veškerého firemního odbytu. Právě z něj se ale postupem času stal stejný propadák, jakým byl v Evropě.

Není to až úplně „jeho chyba”, tento model přišel na trh již v roce 2013 a další generaci nikdy nedostal. V roce 2016 se sice dočkal faceliftu, ale to bylo vše a v posledních letech už nedokázal maskovat své stáří. Proto ostatně zájem o něj klesal, až se z něj stal úplný propadák. Loni v USA oslovil jen 6 201 lidí, což sice byl 30procentní posun oproti roku 2022, tehdy však byl sedan na úplném dně. Od toho se sice dál odráží, a tak za letošní druhý kvartál dokázal zvednout své prodeje dokonce na 2 839 aut, jenže to pořád nestačí ani na udržování dealerské sítě v pozoru.

Infiniti tak oznámilo, že Q50 letos skončí bez nástupce, jak vypichuje Autopian. To ovšem znamená, že automobilka bude mít v nabídce už jen SUV QX50, QX55, QX60 a QX80. I těm ale již Japonci střihají metr, neboť v roce 2021 oznámili, že chtějí do konce dekády přepřáhnout pouze na elektromobilitu. Když si nicméně uvědomíme, v jaké jsou kondici, je radno spíše se ptát, zda tato značka bude tou dobou stále naživu. Moc bychom na to nesázeli. A že se z ní nestane druhé BMW, jsme si jisti zcela.

Infintii Q50 bylo k mání i s třílitrovým šestiválcem twin-turbo o výkonu 405 koní, a to za nižší cenu, než na jaké startovala německá konkurence.

