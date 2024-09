Jediné, co dnes Stellantis dokáže nabídnout za nízké ceny, jsou auta z Číny. Ani tak se úspěchu dočkat nemusí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Leapmotor

Na první pohled se zdá, že mohou zabodovat, však jde o auta začínající pod půl milionem korun, která pracují s drahým elektrickým pohonem. Jenže jsou to soupeři aut jako Dacia Spring a Tesla Model Y, která sama zachází na úbytě. A chybí jim jakkoli známější logo.

Co přesně přitahuje Evropany k čínským vozům? Není to ani jejich design, jakkoli ten už může být povedený, ani technika či vnitřní prostor a palubní technologie. Na prvním místě, po kterém není dlouho dlouho nic, je cena. Koneckonců si jen vezměte novou Denzu Z9 GT. Za pětimetrový kombík s výkonem 870 nebo 965 koní si mateřský BYD účtuje něco málo přes milion korun. To sice jistě není málo, jenže více u nás můžete snadno utratit za 4,3metrový Volkswagen ID.4 s pouhými 204 koňmi. Přičemž ten se na Denzu nechytá ani kapacitou svých baterií, výbavou, prostě ničím.

Z9 GT dorazí i do Evropy, bohužel u toho ale bude o dost vyšší cena. Sice asi pořád nebude tak vysoká, jako je tomu u Porsche nebo Ferrari, kterým chce vůz konkurovat svými parametry, jenže ty se mohou pochlubit daleko lepší reputací. Nejsme si tedy až tak úplně jisti, že Denza uspěje tak, jak se třeba v Bruselu obávají. Jakmile se totiž dostane do sfér, kdy oslovuje už jen ty bohatší z nás, musí zkrátka nabídnout i něco víc než jen vysoký výkon. Jenže v tomto ohledu zde máme jen předsudky a loajalitu na straně jedné a pražádné historické kořeny na straně druhé.

Právě kvůli tomu může narazit i Leapmotor, tedy de facto patnáctá značka koncernu Stellantis, který si v čínské automobilce koupil 20procentní podíl. Nyní tak může lépe řídit její útok na Evropu, ke kterému dochází s pomocí městského elektromobilu T03 a elektrického SUV C10. O obou jsme se již dříve zmiňovali v souvislosti s nizozemskými cenami, nyní zde máme ty evropské přímo od zastoupení značky pro starý kontinent. A nutno dodat, že byť na jednu stranu ukazují, že za nízké ceny dokáže Stellantis nabídnout jen auta z Číny, pořád je tu pár velkých „ale”.

Nejprve si posvítíme na T03, který dostal do vínku jeden elektromotor roztáčející přední kola. Naladěn je na 95 koní, což opravdu není špatné. Jenže s baterií o kapacitě 37,3 kWh má zvládnout pouze 265 km na jeden zátah. Udávaný dojezd navíc vychází z metodiky WLTP, reálně tak lze počítat s menší porcí. To by sice při jízdě jen ve městě či jeho okolí nevadilo, ostatně v úzkých uličkách vám přijdou vhod i rozměry, neboť T03 má pouze 3 620 milimetrů na délku. Jenže Leapmotor si za něj účtuje 18 900 Eur (cca 474 tisíc Kč).

Čínská novinka jde tedy přímo proti Dacii Spring, která má rovněž jako své rodiště zapsanou Říši středu. Jenže má to správné logo, pročež lidé původ vozu až tak moc neřeší - a pokud ano, do jisté míry je uklidní, že tento elektromobil původně vzniknul jako Renault City K-ZE, což jeho renomé ještě zlepšuje. Leapmotor ovšem před devíti lety ještě ani neexistoval, a nebýt oné akvizice, nejspíše by o něm v Evropě jen málokdo slyšel. Nejde totiž o značku, která by i v Číně oslňovala pokročilou technikou či vysokými prodeji.

SUV C10 působí o poznání nadějněji, při délce 4 740 mm jde nicméně proti Tesle Model Y. Ten u nás startuje na 1 094 900 Kč, za které dostáváte 300 koní, stovku za 6,9 sekundy a baterie o kapacitě 60 kWh, s nimiž byste teoreticky měli ujet 455 km. Konkurence od Leapmotoru pak sice počítá s 69,9 kWh, jenže dojezd byl vypočítán na 420 km. Jeden elektromotor pak produkuje 218 koní, se kterými se na stovku dostanete až za necelých 8 sekund. Vše pak korunuje cena 36 400 Eur (asi 913 tisíc Kč).

Leapmotor se tak sice dostal pod lídra trhu, přičemž zároveň C10 (stejně jako T03) hodlá napěchovat výbavou již ve standardu. Jenže třeba mobily od Samsungu jsou také levnější než iPhone - přesto většina lidí touží po „nakousnutém jablku“, které je jakýmsi ukazatelem společenského statutu. Podobně je tomu s Teslou, navíc úspora 180 tisíc korun není až tak velká, aby zákazníci přešli od něčeho, co jim zaručuje potlesk, k vozu budícímu v okolí spíš rozpaky.

V Číně přitom T03 startuje na 49 900 yuanech, tedy na pouhých 160 tisících Kč. Za to pak sice dostáváte menší baterie a nižší výkon než u evropského provedení, ovšem ani vrchol nabídky není drahý (69 900 CNY/223 tisíc Kč). C10 je pak k mání od 128 800 CNY (asi 411 tisíc Kč), přesun do Evropy tedy přinesl víc jak dvojnásobné zdražení. Je to prostě hořkosladké, a tak nás asi nemusí mrzet, že Česko nepatří mezi země, ve kterých bude dvojice Leapmotoru od letoška k dispozici.

Pokud někomu přijde drahá Škoda Fabia za 400 tisíc korun, která nemá problémy s dojezdem, asi jen stěží sáhne po výrazně menším elektromobilu T03, jenž reálně více než 200 km na jeden zátah nedá. Přitom je ještě dražší. Foto: Leapmotor



C10 je pak sice levnější než Tesla Model Y, jenže na její straně je lepší image, dynamika i dojezd. Koncern Stellantis tak zřejmě čeká zklamání. Foto: Leapmotor

Petr Prokopec

