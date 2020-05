Jedna z nadějí na záchranu spalovacích motorů pohasíná, Mercedes ji nevěří včera | Petr Prokopec

Spalovací motory nemusí být mrtvé, a to dokonce ani když je necháte takové, jaké jsou. Jako paliva pro ně totiž mohou posloužit synteticky vyrobené náhrady, právě těm ale Mercedes navzdory krokům konkurentů ukazuje záda.

Budoucnost automobilové branže je pevně svázána se stále přísnějšími emisními limity. Aby jim výrobci vyhověli, v podstatě jsou nuceni k tomu, aby přesedlali na vozy, po nichž touží pouze hrstka zákazníků. Tedy na elektromobily. To je ovšem velmi nákladný proces, který navíc v krátkodobém horizontu jen stěží bude odměněn zisky. A jeho budoucnost je nejistá. Ostatně poslední roky nám všichni tvrdili, kterak je downsizing prospěšný a nové emisní normy ho postaví mimo hru.

Elektrifikace je navíc pouze jedním ze způsobů, kterak dosáhnout nižších emisí. Možné je tkaé zvolit cestu syntetických paliv, kterými by byly „krmeny” konvenční vozy. S těmi již koketuje velká řada výrobců od Bentley a BMW přes McLarenu po Mazdu a Volkswagen. Němci dokonce již v dubnu oznámili, že hodlají e-palivo vyrábět z biomasy a dalších materiálů, díky čemuž budou moci ponechat spalovací jednotky ve výrobě ještě po velmi dlouhou dobu. Podle Mercedesu ale všechny tyto automobilky dělají velkou chybu.

„Jasně jsme rozhodli, že se nejprve vydáme elektrickou cestou. Když vyvíjíme novou platformu, máme v prvé řadě na mysli elektrifikaci. Musíme samozřejmě nadále sledovat regulace a chování zákazníků, ale toto bude náš hlavní směr,“ uvedl šéf vývoje třícípé hvězdy Markus Schäfer. Ten rovněž dodal, že pokud se někde syntetická paliva objeví v prvé řadě, pak to bude letecký průmysl. Automobilová doprava má ale dle jeho názoru přijít na řadu až nejdříve za 10 let.

Schäfer přitom naznačuje, že hlavním důvodem, proč se Mercedes vydává pouze jedním směrem, je nízká efektivita použití syntetických paliv. „Pokud máte dostatek energie, pak nejlepší způsob, jak jí využít, je uskladnit ji přímo v bateriích. Když ovšem transformujete zelenou energii do e-paliva, jde o proces, ve kterém o hodně efektivity přijdete.“

To je pravda, každá mince má ale dvě strany. Se syntetickými palivy je spojena nižší efektivita daná opakovanými transformacemi zdrojů energie, nicméně má své výhody jinde. Mimo jiné nepotřebujete hodiny, abyste doplnili akumulátor na pár set kilometrů jízd - i tady stačí minuty klidně na tisíce km. Navíc existuje veškerá infrastruktura v podobě čerpacích stanic a v neposlední řadě - není nutné vyvíjet od základu nová auta. Syntetická paliva lze použít pro vozy, které má dnes většina lidí doma. Syntetická paliva navíc mohou být i levnější než elektřina, byť zde budou mít hodně co říci politici.

Sázka Mercedesu, významné to automobilky, čistě na elektrifikaci přesto jistě omezuje naděje na přežití spalovacích motorů, jak je známe dnes. Ze strany Němců pak může a nemusí jít o krok správným směrem. Na každý pád je to sázka riskantní, neboť Němci kráčí za regulacemi, nikoli za zákazníky. I bez jakéhokoli průzkumu jsme si jistí, že by většina lidí raději dále používala nové evoluce současných vozů se všemi jejich výhodami, než přesedlala na elektromobily s vysokou cenou, omezeným dojezdem, dlouhou dobou dobíjení a nejasnými vyhlídkami v případě životnosti akumulátorů.

Mercedes hodlá kráčet kupředu pouze elektrickou cestou. To se aktuálně nezdá být příliš rozumné

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec