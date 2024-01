Jedno z možná posledních normálních a levných Hyundai ukázalo v novém, za dobrou cenu nabídne ještě víc stylu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Je to taková tichá voda, která mele prodejní břehy. Moc se o něm nemluví, korejské automobilce to ale stěží vadí, když se z ničeho stal jejím třetím nejprodávanějším vozem v Česku. Bayon jistě boduje hlavně poměrem hodnoty a ceny, styl mu ale také nechyběl. A teď ho nabídne ještě víc.

Bayon nepatří mezi modely Hyundai, o kterých by se nějak zvlášť často mluvilo, trhem proplouvá téměř bez povšimnutí médií. Neznamená to nicméně, že by korejské SUV přehlíželi zákazníci. Ty naopak k vozu láká jeho nízká cena, která u nás startuje na 389 990 Kč. Za tuto částku lze počítat s vozem, který není až tak maličký, jak se z fotek může zdát - s délkou 4 180 milimetrů a rozvorem 2 580 mm je na úrovni Škody Kamiq. Za tu je nicméně třeba vysázet na dřevo nejméně o 90 tisíc korun více.

Je pochopitelně třeba dodat, že mladoboleslavská automobilka vám již v základu dodá vyšší výkon, Kamiq je totiž osazen litrovým tříválcem, jemuž turbo dopomáhá k 95 koním. Nejlevnější Bayon má nicméně pod kapotou 1,2litrový atmosférický čtyřválec, v jehož případě si zákazníci musí vystačit s 84 koňmi. I přes lehce nadtunovou hmotnost tak nelze počítat se zrovna oslňující dynamikou (stovka za 13,5 sekundy, maximálka 165 km/h), spotřeba se však pohybuje okolo 6 litrů.

Řadě zákazníků to ale stačí, ve městě nic víc nepotřebujete. V případě touhy po lepší dynamice pak stejně jako u Škody mohou sáhnout po přeplňovaném litrovém tříválci. Ten v tomto případě produkuje dokonce 100 koní, přičemž nejlevněji vás vyjde na 419 990 Kč. Stále se tedy pohybujeme hluboko pod úrovní základního „kamzíku“. Není tak vlastně překvapivé, že Bayon u nás loni zlákal ke koupi 1 349 lidí, což je na auto pohybující se trhem víceméně pod mediálním radarem skvělý výsledek - je to třetí nejžádanější Hyundai a pátý nejlepší vůz svého segmentu.

Aktuálně se kompaktní SUV Hyundai dočkalo faceliftu, který v zásadě odpovídá charakteru vozu, neboť i ten se snadno schová před radary. Viditelné změny se dotkly hlavně přídě, kde jsou denní světla nově propojena světelnou lištou, stejně jako je tomu třeba u modelů Kona a Staria. Pod ni se pak nastěhovala odlišná čelní maska a nárazník. Hlavní světlomety jsou zasazeny do černě lakovaného plastu, což vůz v kombinaci s širším výpletem masky dělá placatější, než je. A vypadá to určitě lépe a stylověji než dosud.

Zajímavé je, že na zádi se Korejci rozhodli pro opačnou cestu. Přeprofilovaný nárazník je tedy pro změnu vyveden v barvě karoserie a černý je pouze prostor pro registrační značku. Nová jsou i světla určena k couvání, veškeré další venkovní změny jsou ale již minimální. Máme tu nový design 16palcových litých kol či rozšířenou paletu barev karoserie. Ještě méně se toho má odehrát pod kapotou, podle všeho totiž automobilka nechala motory bez modifikací.

Přesunout se tak můžeme do kabiny, kde lze nově počítat s 10,25palcovým displejem multimédií již v rámci standardní výbavy. V závislosti na trzích jej pak doplňuje buď 4,2palcová obrazovka zasazená do analogového přístrojového štítu, či rovnou 10,25palcový virtuální kokpit. Automobilka navíc přihodila porty USB, stejně jako systém počítá s online modernizací. Osvětlení kabiny pak již zajišťují LEDky, nikoli žárovky. Široký je i výčet bezpečnostních prvků.

Novinek tedy ve finále není zase tak málo. A byť facelift není z nejviditelnějších, auto posouvá dál. Dá se čekat, že Korejci udrží ceny na podobné úrovni, takže půjde možná o jedno z posledních normálních a levných Hyundai. A boduje nejen v Česku, 4,2metrové SUV je hitem skoro všude, kde se nabízí. Třeba v Srbsku jde o dvojku na trhu, v Kazachstánu pak o třetí nejúspěšnější vůz v prodeji. Lidé prostě zkrátka pořád stojí o maximum hodnoty za peníze, málokdo jim ale něco takového nabídne. A když se to stane, není třeba ani moc reklamy nebo mediálního humbuku, aby si toho všimli.

Bayon se nejvíc proměnil v čelních partiích, kde lze počítat s lištou vedoucí mezi světly pro denní svícení. Značka ji přitom nazývá Seamless Horizon Lamp, autu přidává na stylu. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.