Jedno z nejprodávanějších čínských SUV nabízí i v Evropě víc než o statisíce dražší Škoda Kodiaq

Úspěchu některých aut z Číny se nelze divit. Toto je velké, 4,5 metru dlouhé SUV s výkonem 177 koní, pohonem 4x4 a spoustou výbavy. Za ceny od 617 tisíc Kč oslovuje Číňany i Rusy jako málokteré jiné.

Číňané nejsou zrovna mistry jmenné konzistence, neboť vůz, o kterém bude řeč dnes, je prodáván pod řadou různých označení a dokonce i pod několika značkami. Doma v Číně jej ale znají jako Bo Yue a v Rusku jako Atlas, přičemž k těmto jménům po nedávném faceliftu přibyl ještě přídomek Pro. Nechme ale stranou různá jména, ve všech případech jde o mimořádně populární model - je jedním z 10 nejprodávanějších čínských auto v Rusku, nejprodávanější auto Geely vůbec a sedmé nejžádanější SUV v Číně za rok 2020. Výrobce jej tak prodává po statisících za rok a při tom, co nabízí - a za kolik - se vlastně ani není čemu divit.

Ačkoli se to z fotek nemusí zdát, není to zrovna malý vůz. S rozvorem 2 670 milimetrů, délkou 4 544 mm, výškou 1 713 mm a šířkou 1 831 mm je to auto zapadající do prostoru mezi Škody Karoq a Kodiaq, přičemž některými aspekty má blíže k tomu druhému jmenovanému, například základním motorem. K tomu ale až za chvíli, nejprve dodejme, že zavazadelník pobere podle údajů výrobce až 662 litrů nákladu, což též není málo.

V případě vzhledu dostal Atlas s faceliftem nové nárazníky, upravena byla také kapota motoru a jiná jsou rovněž světla. Podobně lze hovořit o zádi, kam navíc dorazilo i rozšířené víko zavazadelníku, které navíc nekončí nad nárazníkem, ale zasahuje až do něj. Přepracování se dále dočkal zadní spoiler, opomenout nesmíme ani zvětšenou přední masku chladiče.

To je v případě exteriéru vše, v případě interiéru lze pak zmínit přepracovanou palubní desku s novou generací multimédií a zvětšenou dotykovou obrazovkou. Nové jsou také voliče převodovky, které nyní daleko více odkazují na již zmíněné Volvo. Doplňky v podobě kůže Nappa ale zůstávají.

A nakonec i nabídka motorů dostala s faceliftem slušnou vzpruhu. Atmosférický čtyřválec o objemu 2,4 l produkující 152 koní byl nahrazen přeplňovanou tříválcovou jedna-pětkou z produkce dceřiného Volva. Tento motor dává k dobru 177 koní a 255 Nm točivého momentu a je v případě pohonu všech kol (v Evropě zatím jediná volba) spojen se sedmistupňovým automatem. Suma sumárum se Geely Atlas Pro dočkalo citelného přepracování, které i s tradičně bohatou výbavou v Rusku k mání od 2 064 900 rublů, tedy asi 617 tisíc Kč.

To je opravdu nízká suma na to, co vůz nabízí - nejlevnější Kodiaq je u nás k mání skoro o 250 tisíc dráž a když dorovnáme technickou i komfortní výbavu, skoro dvojnásobná suma klepe na dveře. Pokud by vám to ale bylo přece jen moc, Číňané spolu s avízem příchodu modelu KX11 oznámili, že Atlas Pro začátkem roku 2022 přijde v ještě dostupnějším provedení. Půjde o nadále bohatě vybavenou, nadále výkonnou, ale technicky přece jen skromnější variantu s pohonem pouze předních kol a jednodušším šestistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. Pak bude mít Škoda s tímto modelem ještě větší problém, neboť v základu bude pořád nabízet méně a cenové nůžky se dále rozevřou.

Geely Atlas Pro dostalo s faceliftem nový motor, pozměněna byla i karoserie a interiér. Soupeř Škody Kodiaq u díky tomu boduje, s novým rokem navíc nabídne ještě levnější základní provedení. Foto: Geely

